樂易玲生日吐心聲恨飲新抱茶欲覓接班人　妙談「卓曦戀」透玄機？

TVB高層樂易玲（樂小姐）今日（7月1日）67歲生日，昨晚（30日）她特地於尖沙咀一餐廳包場舉辦盛大生日派對，出席的圈中人眾多，除了一班TVB小生花旦包括：黃宗澤、馬國明、陳山聰、蕭正楠和黃翠如、張振朗、朱敏瀚、陳曉華、朱千雪、劉穎鏇、郭柏妍、馬貫東、阮浩棕、丁子朗、許家傑、蔣祖曼、黃嘉雯及女團MYNT四位成員外，還有胡定欣、海兒、翁嘉穗等不少圈中好友，就連前總經理曾志偉也俾面出席，現場可謂星光熠熠媲美台慶。

樂小姐今晚舉行生日派對慶祝生日。（葉志明 攝）

生日願望最緊要健康 努力尋覓接班人

問到今年的生日願望與往年有何不同？樂小姐坦言：「年年都係啦，身體健康最緊要。身體健康、開心、工作順利。每件事都輕鬆、慢慢，所有遇到嘅全部都係貴人。」談到未來的目標，樂小姐表示近年一直希望在自己的崗位上，能找到可以接替、承傳下去的人。她坦言：「我喺電影、電視、management都做咗咁多年，其實咁多年嚟，我都好想喺我崗位度搵到一啲人，因為將來始終都會有呢一日。」但樂小姐直言尚在努力尋找合適的接班人人選，一點都不容易，「其實而家我都有帶住幾個人做，我都想佢哋做得好啲，幫輕下我。」

樂小姐辦生日派對，現場星光熠熠，連前總經理曾志偉也俾面出席。（葉志明 攝）

盼與兒子及高齡母親多旅行 認恨飲新抱茶

問到是否開始想環遊世界、放下工作享受人生？樂小姐笑言：「我好想，佢哋成日都講啊，三哥（苗僑偉）、三嫂（戚美珍），個個返嚟都係咁講，趁我仲可以好健康咁周圍去、enjoy life，我應該花多啲時間去陪我兩個仔仔，趁佢哋仲睬我，係咪呀？唔係嘅話，佢拖住第二個，仲點會同我去？當然，我都想花多啲時間喺屋企人度。因為我媽咪都95歲啦，例如最近屋企人一齊去旅行，我因為工作忙，參加唔到。所以有時我都覺得，即係如果可以有一日，趁媽咪仲健康，我啲小朋友仲係單身時一齊去旅行。」

樂小姐盼與兒子及高齡母親多旅行。（葉志明 攝）

問樂小姐會否也心急想飲新抱茶，她說：「呢樣嘢呢，所有媽咪都想嘅，咁當然希望佢哋搵到the right person，可以照顧到佢哋，最好照顧埋我啦！」樂小姐透露自己沒有催促兩個兒子結婚：「無！而家我好enjoy佢兩個成日都黐住我、攬住我，好高興嘅啦。」笑指她閱人無數，如果兒子將來有女朋友，是否要先過她那一關？樂小姐笑言：「我梗係話唔使，但點可能唔使啊，靜雞雞都要嘅。」

樂小姐直言作為媽咪當然恨飲新抱茶，但不會催兩個兒子。（葉志明 攝）

她更爆料兩個兒子目前還未有想拍拖的念頭，兩個兒子都仍未有對象：「我當佢哋係情人啦，佢當唔當我係情人我唔知啦。我細仔好sweet，有時我飲咗酒唔揸得車，佢會叫部Uber嚟，然後幫我揸部車返屋企。希望將來真係搵到一個錫佢，又錫我嘅人啦，我唔會呷醋。（有無給時限佢哋，幾時結婚生仔？）真係無，現在養小朋友唔易，唔使為咗我要抱孫生個俾我，我真係唔介意。」

兩位兒子向媽咪送上Birthday Kiss。（葉志明 攝）

無條件支持黃宗澤

談到黃宗澤（Bosco）早前透露監製一套邵氏的電影，樂小姐毫不猶豫地表示：「一定支持佢啦，佢係一個好有才華嘅人。除咗演藝之外，佢每一方面都好上心。我哋咁耐以嚟，就算拍幾艱難、幾辛苦嘅劇都好，佢一喺度就搞掂。雖然我哋無俾錢佢，但我哋都叫做生活製片，乜嘢都是佢搞掂。所以Bosco係我哋今年重點栽培嘅人啦。」

樂小姐視黃宗澤如兒子般看待。（葉志明 攝）

問到這是否代表「無條件支持佢」？樂小姐豪言：「咁我係佢阿媽嘛！能力範圍之內，我當然希望可以支持佢想做嘅嘢。其實佢做嘅嘢都是同我哋娛樂圈有關，咁其實都幫到娛樂圈，尤其係香港。」

妙談吳卓羲張曦雯緋聞 大讚「靚仔靚女」

吳卓羲近日被眼利網民發現與張曦雯疑戲假情真，以貓傳情。樂小姐被問及此事時笑言：「隻貓唔係劇組架咩？（本來係吳卓羲收養，突然間去咗張曦雯度？）咁咪好囉，隻貓幾多人錫。」追問二人是否真的在拍拖，樂小姐表示並不知情：「我真係唔知喎，無問，我無八喎。」至於覺得兩人襯不襯，樂小姐大讚：「兩個都係靚仔靚女嚟嘅。襯唔襯就……嗯，行落去就……你哋睇落去咪知囉。」令兩人的緋聞關係更加引人遐想。

吳卓羲近日被眼利網民發現與張曦雯疑戲假情真，以貓傳情。（資料圖片）