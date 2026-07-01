「千億新抱」李徐子淇獲委任太平紳士　嫁豪門後多年來低調行善

政府今日（7月1日）公布2026委任太平紳士名單，合共有65人獲委任，在44位非官守太平紳士名單中，除了多名政商界女強人上榜外，恒基兆業地產集團主席李家誠太太、有「千億新抱」之稱的李徐子淇（Cathy）亦榜上有名。政府此項委任旨在表彰她近年積極投身商界發展，以及長期致力於慈善公益事業的卓越貢獻。李徐子淇的丈夫李家誠早前已獲委任為太平紳士並獲頒金紫荊星章，如今徐子淇同樣獲此殊榮，可謂夫妻同心。

落力行善！（香港救助兒童會 網上照片）

現年43歲的徐子淇，於2006年與恒基兆業主席兼董事總經理李家誠結婚後淡出娛樂圈。擁有英國倫敦政治經濟學院（London School of Economics and Political Science，簡稱LSE）傳理學碩士的她婚後並未過著奢華的少奶奶生活，反而將重心轉投於慈善界。

恒基兆業地產集團主席李家誠太太李徐子淇與集團員工義工隊，在端午節前探訪長者，送上集團50周年「愛心拐杖傘」和應節福袋。（恒基地產圖片）

恒基兆業地產集團主席李家誠（中）及太太李徐子淇（右）探訪多名獨居長者，在佳節傳遞祝福和社會關懷。（恒基地產圖片）

她近年投身慈善界及商界活動，是智行基金會的親善大使，以及香港救助兒童會的贊助人等。自2016年起，李徐子淇女士便成為香港救助兒童會的贊助人，她不但成立了兒童緊急救助基金，並出任慈善晚宴主席，多年來更支持了多個項目，遠赴尼泊爾、老撾、英國、意大利等不同國家進行親善探訪及交流。2018年，李徐子淇女士攜三名子女前往柬埔寨洞里薩湖的水上村莊，探訪兒童早期教育和發展項目，並呼籲大眾一起關注當地的弱勢兒童。

落力行善！（香港救助兒童會 網上照片）