學霸港姐成功續牌澳洲獸醫　雙重一級榮譽畢業被嘲靠父幹霸氣反擊

現年31歲的梁菁琳（Katerina）在2021年參選港姐後而入行，並加入《東張西望》做主持，曾以「盜墓者羅拉」造型採訪突顯驕人身材，成為「東張女神」之一。梁菁琳不但外形出眾，更是一名學霸，以雙重一級榮譽成績畢業於澳洲悉尼大學，參選前任職獸醫。雖然梁菁琳現時積極發展演藝事業，但亦未有放棄老本行，日前她就曬出一張註冊獸醫續牌單，並寫道：「一切未完待續，來年繼續努力。」

梁菁琳（Katerina）在2021年參選港姐後而入行。（葉志明攝）

加入《東張西望》做主持。（節目截圖）

成為「東張女神」之一。（《東張西望》節目截圖）

東張女神！（IG@katerina.leung）

東張女神！（IG@katerina.leung）

東張女神！（IG@katerina.leung）

身材出眾！（IG@katerina.leung）

梁菁琳成功續牌澳洲註冊獸醫 雙重一級榮譽畢業

該續牌單由新南威爾斯州獸醫執業委員會（Veterinary Practitioners Board of New South Wales）發出，確認該獸醫的年度註冊續牌要求已完成，且註冊已成功續牌。梁菁琳曾就讀名校聖保羅男女中學，之後到澳洲升學，入讀悉尼大學獸醫系，修讀雙學位課程，並以雙重一級榮譽成績畢業，她曾透露在學期間獲獎學金支持，並專注研究動物胃部真菌感染等課題，志向成為專科獸醫。

梁菁琳曬出一張註冊獸醫續牌單，並寫道：「一切未完待續，來年繼續努力。」（IG截圖）

梁菁琳參選前任職獸醫。（IG截圖）

「東張女神」梁菁琳向來以樣靚身材正著稱，但原來她更是名副其實的頂級學霸，多才多藝。（IG@katerina.leung）

性感！（IG@katerina.leung）

性感！（IG@katerina.leung）

梁菁琳2021年參選港姐入行 被嘲「靠父幹」霸氣反擊

2021年梁菁琳以執業獸醫身份報名參選港姐，憑專業背景備受關注，最終止步12強。梁菁琳簽約TVB後主力做《東張西望》主持，首次拍劇就在《寵愛Pet Pet》中做返老本行飾演獸醫，更為劇組提供專業意見。梁菁琳曾在小紅書分享自己的經歷，否認是學霸，又謙稱考入名校只是「意外」，但竟引來網民對她嘲諷，直指她靠父幹：「所以起跑線真的很重要，8-10萬學費，半山區，加後天努力，又有錢供去外國讀幾年」。不過梁菁琳隨即留言反擊：「首先當年的中學學費沒有現在那麼貴，其次是獎助學金比你想像中的多啊，我記得高中有一年親眼看着全級差不多六份一的學生上台獲頒獎學金呢！除此以外上了大學能申請student grant/loan的渠道就更多了！只要願意為之而努力的話財政方面是有辦法處理的」。

首次拍劇就在《寵愛Pet Pet》中做返老本行飾演獸醫。（劇照）

在《臥底嬌娃》中再演獸醫。（IG@katerina.leung）

在《臥底嬌娃》中再演獸醫。（IG@katerina.leung）

梁菁琳曾分享清純學生照。（小紅書圖片）

梁菁琳否認是學霸。（小紅書截圖）

梁菁琳否認是學霸。（小紅書截圖）