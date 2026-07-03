五索比堅尼放題瘦到幾乎甩褲分享修身秘方　曬囡囡正面照盡得真傳

去年1月「五索」鍾睿心（Rachel）與身家以百億計的67歲大生銀行主席馬清鏗爆出婚外情，兩人拍拖踏入第11年，育有4名子女，獲封「最強小三」之名。五索不但毫不介意被人稱做小三，還愈來愈高調，經常公開放閃，力證與馬生愛得甜蜜，深得馬生寵愛，兩人經常周遊列國歎世界，幸福富貴生活令人羨慕。

馬生公開露臉好大方。(五索ig)

五索日前飛峇里島為拍產品圖。（IG@5kidsokma）

曬囡囡正面照盡得真傳

五索背後雖然有馬生強大的財力撐腰，但她並沒有安於過少奶奶的生活，堅決要努力發展自己的事業，令自己活得更有底氣。最近她就馬不停蹄繼續開工，飛到峇里島為自己旗下公司產品拍攝宣傳照。五索亦有於她的IG分享她今次在峇里之旅的靚相，此行寓工作於娛樂，趁機度假享受陽光與海灘，還拍了不少比堅尼美照大騷誘人Fit爆身材發放福利。其中她身穿一套白色比堅尼就盡顯其瘦削身形，下身的三角褲顯得很寬鬆，感受幾乎要甩掉，五索又分享了她的瘦身秘方讓大家可以跟住她一起瘦。

另外，忙於工作的她並沒有忽略照顧小朋友，她曬出與女兒出海遊玩的片段，母女對住鏡頭錫錫溫馨有愛。她還不介意曝光囡囡的正面樣子，囡囡戴了太陽眼鏡也看得出遺傳了媽媽的優良基因。

五索好瘦。(ig圖片)

五索瘦到幾乎甩褲。(ig圖片)

五索穿這套比堅尼的三角褲十分寬鬆。(ig圖片)

五索分享減肥秘方。(ig圖片)

五索分享減肥秘方。(ig圖片)

五索與囡囡。(ig圖片)

五索的囡囡好似她。(ig圖片)