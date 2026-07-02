「御用惡女」梁珊突然逝世 兒子證實噩耗：昨日與世長辭
撰文：袁汎煌
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資深藝人梁珊近年回流香港，今日（2日）驚傳離世消息。資深電視製作人楊紹鴻於社交平台發文透露，收到梁珊兒子通知，指珊姐已於昨日（7月1日）與世長辭，其兒子其後亦向傳媒證實噩耗。
楊紹鴻在社交網上載與梁珊的昔日合照，並傷感留言表示：「突然收到你兒子Alex通知你尋日突然離開嘅消息，實在不敢相信，前一排仲一齊食飯，我哋仲約好⋯⋯點知……親愛的珊姐，一路好走🙏🙏🙏⋯⋯永遠懷念同你合作嘅日子😭😭😭⋯⋯」
傳媒隨後向梁珊兒子宇澄求證，他正式發聲明證實母親離世消息，並感激各界關心：「我們最敬愛的珊姐已於昨日（7月1日）與世長辭。非常感謝昨晚各方親友的慰問與關懷。有關珊姐後事的具體安排，我們稍後會再逐一通知大家。在此特別感謝大家的關心，並衷心祝願大家身體健康，平安順遂。 珊姐兒子宇澄敬上」
梁珊在6、70年代出道，初入行主力拍國語片，其後先後加入麗的電視、無綫電視和亞洲電視，在電影《精裝追女仔》中飾演張敏媽媽「刁太」，以及在《富貴逼人》飾演電視台高層「呂魔頭」，令她的「御用惡女」形象深入民心。直到1999年，梁珊突然沒有再拍戲，淡出幕前並到加拿大生活。去年梁珊罕有現身，接受鍾慧冰的YouTube的節目《冰姐的花樣人生》訪問，外貌保養得，與實際年齡不相乎，而且中氣十足，狀態極佳，完全不似已年屆80歲。
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