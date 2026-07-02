「御用惡女」梁珊突然逝世　兒子證實噩耗：昨日與世長辭

資深藝人梁珊近年回流香港，今日（2日）驚傳離世消息。資深電視製作人楊紹鴻於社交平台發文透露，收到梁珊兒子通知，指珊姐已於昨日（7月1日）與世長辭，其兒子其後亦向傳媒證實噩耗。



消息令人震驚！（截圖）

楊紹鴻在社交網上載與梁珊的昔日合照，並傷感留言表示：「突然收到你兒子Alex通知你尋日突然離開嘅消息，實在不敢相信，前一排仲一齊食飯，我哋仲約好⋯⋯點知……親愛的珊姐，一路好走🙏🙏🙏⋯⋯永遠懷念同你合作嘅日子😭😭😭⋯⋯」

傳媒隨後向梁珊兒子宇澄求證，他正式發聲明證實母親離世消息，並感激各界關心：「我們最敬愛的珊姐已於昨日（7月1日）與世長辭。非常感謝昨晚各方親友的慰問與關懷。有關珊姐後事的具體安排，我們稍後會再逐一通知大家。在此特別感謝大家的關心，並衷心祝願大家身體健康，平安順遂。 珊姐兒子宇澄敬上」

梁珊在6、70年代出道，初入行主力拍國語片，其後先後加入麗的電視、無綫電視和亞洲電視，在電影《精裝追女仔》中飾演張敏媽媽「刁太」，以及在《富貴逼人》飾演電視台高層「呂魔頭」，令她的「御用惡女」形象深入民心。直到1999年，梁珊突然沒有再拍戲，淡出幕前並到加拿大生活。去年梁珊罕有現身，接受鍾慧冰的YouTube的節目《冰姐的花樣人生》訪問，外貌保養得，與實際年齡不相乎，而且中氣十足，狀態極佳，完全不似已年屆80歲。

梁珊接受冰姐訪問，二人言談甚歡。（YouTube@冰姐的花樣人生）

梁珊出身富裕家庭，爸爸曾反對她入行，還打算開幼稚園讓她管理（YouTube@冰姐的花樣人生）

梁珊喺《新紮師兄續集》飾演曾華倩阿媽。（電視截圖）

反對女兒同「杰佬」梁朝偉一齊。（電視截圖）

梁珊曾參與演出劇集《回到未嫁時》。（電視截圖）

梁珊喺《精裝追女仔》中飾演張敏媽媽「刁太」。（電影截圖）

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梁珊已80歲，但仍然中氣十足。（YouTube@冰姐的花樣人生）

梁珊曾演出電影《富貴逼人》。（電影截圖）

梁珊說話一向快人快語，在行內有個花名「降落傘」。（YouTube@冰姐的花樣人生）

梁珊被封「御用惡女」。（YouTube@冰姐的花樣人生）

做女人最重要有自信。（YouTube@冰姐的花樣人生）

拍過唔少亞視劇。（亞視截圖）

近年與一班老友記相聚。（ig圖片）

近年與一班老友記相聚。（ig圖片）