野狗骨頭結局劇情線上看｜最新更新時間+演員關係圖+簡介

《野狗骨頭》陸劇又名莫道桑榆晚，改編自同名小說。有宵霄作為編劇，劉俊傑為執導，由宋威龍、張婧儀領銜主演的一套以愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《野狗骨頭》電視劇情大綱

回溯至20世紀90年代，陳異（宋威龍 飾）和苗靖（張婧儀 飾）因父母的相識而結緣。起初陳異對苗靖充滿敵意，直到一次受傷後，苗靖的善良讓兩人關係開始轉變。然而好景不長，隨着陳父去世、苗母消失，即使兩家大人並未走到一起，兩個孩子卻不得不相依為命。及後來到大學，苗靖勇敢告白；豈料陳異卻被捲入縱火案，更成為關鍵證人。為保護苗靖，當年他逼她離開了藤城，獨自配合警方抓捕嫌犯。

多年後，苗靖為了好運物流的審計工作回到藤城。這次重返故地，讓她與正在經營着一家枱球廳的陳異再度兩人重逢。隨着好運老闆張賓的走私生意逐漸暴露，為保護苗靖，陳異只能以身入局。這次兩人並肩作戰，決心一同配合警方對抗張賓。最終，張賓及其同夥受到法律制裁。而身受重傷的陳異向苗靖告白，歷經劫難的兩人終成眷屬。

《野狗骨頭》電視劇分集劇情

《野狗骨頭》1-5集劇情

第1集：2011年的傍晚，常年漂泊在外的苗靖重返故土，心中唯獨放不下那個叫陳異的男人。她在車站巧遇高中同學，得知如今的陳異收斂了當年的鋒芒，正低調經營著一家台球館。苗靖逕自回到那間門鎖未壞、陳設依舊的舊居，熟練地放下行李並做起晚飯。當陳異處理完台球廳的事務推開家門時，撲鼻而來的馨香飯菜味讓他恍若隔世，直到看見苗靖端著熱騰騰的飯菜從廚房走出，並自然地向他打招呼，陳異才猛然驚覺這一切並非幻覺，那個讓他牽絆多年的女孩真的回來了。

這段複雜糾葛的起點要追溯到1997年，那時苗靖隨母親來到這座陌生城市，投奔陳異的父親陳禮彬。面對家庭新成員的擠占，痛失生母的陳異滿心抗拒與怨恨，更在與父親的激烈爭執中失手砸碎了亡母留下的觀音像。深知單親苦悶的苗靖試圖去附近河邊幫忙清洗雕像，不料趕來的陳異誤會其動機，雙方推搡間，苗靖意外掉入河中險些溺斃。儘管性格內斂的陳異在最後關頭拼死將她救起，但不知真相的苗靖母女只能在寄人籬下的無奈中選擇隱忍與退讓，這場致命的誤會也在兩個孩子心中埋下了愛恨交織的種子。

第2集：年少時，苗靖與陳異形同水火，成績優異的苗靖奉繼父之命常為頑劣的陳異送生活費，兩人走著截然不同的道路。在一次郊遊中，桀驁不馴的陳異因碰碰車的電火花而驚嚇過度，隨後更遭到父親的殘忍毆打；目睹這一幕的苗靖心生憐憫，在深夜為噩夢發抖的陳異送去一碗溫熱的雞蛋羹，這份純粹的溫暖深深觸動了陳異，自此他便不再找苗靖的麻煩。轉眼到了高二，苗靖的母親雖成為公司的銷售冠軍，但與繼父的感情卻日益破裂，家中終日爭吵不斷。忙於工作的母親甚至忘記了女兒的生日，唯獨興奮地邀請苗靖一同參加公司的遊輪團建，不想掃興的苗靖只好答應前往。

與此同時，陳異接到了幫道上兄弟在該遊輪上放置報復工具的祕密任務。原本只想交貨了事的陳異，在船上撞見苗靖遭遇色狼猥褻後憤而出手，手持木棒威嚇對方，進而引發了一場激烈的黑道火拼。混亂中，陳異護著苗靖殺出重圍，駕駛小艇帶她涉險逃離，苗靖也在臨走前確認了母親已隨其他人安全撤離。然而，當陳異護送苗靖回到家門口時，屋內又傳來母親與繼父刺耳的爭吵聲；面對這個冰冷且令人窒息的家，身心俱疲的苗靖再也不願跨入半步，轉身央求陳異帶她離開去吃點東西，兩人的命運自此有了更深的交集。

第3集：陳異將陷入家庭爭吵僵局的苗靖帶離現場，兩個同樣在陳禮彬冷言冷語下長大的靈魂在天台吃冰粥談心，陳異甚至貼心地教會她翻越陽台躲避家庭冷暴力。隨著兩人關係破冰，長相出眾的陳異在職高招來不少追求者，為了保護無端遭人威脅的苗靖，他故意認了許多妹妹來替她擋掉麻煩。然而，當陳異渴望透過報考軍校改變命運時，掌控欲極強的父親竟然故技重施，將其五花大綁並反鎖在房內。儘管苗靖與朋友拼死破門營救，但當陳異一路狂奔趕到考場時，考試早已結束，他唯一的夢營就此被父親生生粉碎。

萬念俱灰的陳異回家與父親激烈對峙，雖然在憤怒頂點險些砸下熨斗，但最終被一絲理智拉回。隨後陳禮彬因酗酒不慎摔傷導致腦死亡，此時苗靖母親的公司也因違法遭查封，龐大的醫藥費讓兩個學生陷入絕境。看著毫無自主呼吸的父親，陳異最終含淚簽字放棄插管治療。在辦理完後事後，陳異展現了極大的體面與仁至義盡，他表明自己只要存摺與喪葬費，並允許苗靖在房子裏安全住到成年，這場悲劇也徹底改寫了兩人未來相依為命的命運。

第4集：陳異與苗靖辦理完父親後事，苗靖拒絕了母親魏明珍的同行邀請。隨後，陳異因無力供學而決定頂下撞球廳，並察覺當地許多小老闆因投資「綠萊」公司正急售店面。不久，綠萊爆出假冒偽劣保健品詐騙案，金額達三百萬元。魏明珍因深陷債務危機，竟暗中將陳異父親留下的房產抵押，隨後撇下課業緊張的苗靖，準備與綠萊老闆跑路。

得知魏明珍抵押房產後，陳異在學校門口攔下企圖強拉苗靖上車的男子，並帶著苗靖趕往汽車站尋人，卻發現魏明珍早已獨自逃走。無家可歸的苗靖無奈住校，靠勤工儉學和放學撿垃圾艱難度日。入冬時分，身穿單衣的苗靖生活極為窘迫，陳異發現後特意買了厚棉衣送到學校，卻被倔強賭氣的苗靖斷然拒絕。

第5集：苗靖因學校宿舍維修被迫搬離，自覺無顏回陳異家，便到網吧兼職當網管以換取住宿。陳異得知其近況後，先託人轉交汽修店掙來的錢，隨後將家裏打掃乾淨並親自去勸說。起初苗靖刻意不理，但陳異執著相隨並幫忙撿垃圾，最終真誠道歉承認趕她走是氣話。苗靖跟隨陳異回家，當晚因家裏欠費斷電，兩人僅靠泡麵充飢。

次日兩人去繳費，面對近兩百元的電費，陳異捉襟見肘，苗靖主動拿出積蓄分擔生活費。此後，陳異帶著放學後的苗靖撿拾廢舊鐵料改善生活，日子清物卻有了家的溫馨。然而沒過多久，班主任找到苗靖，指出她已拖欠兩個學期的學費，催促她盡快籌款繳清。

《野狗骨頭》6-10集劇情

第6集：陳異贏得撞球冠軍後在停車場突遭打手圍毆，但他拼死護住獎金踉蹌回家。陳異兼顧修車與比賽，與刻苦求學的苗靖相依為命。期間苗靖先後經歷食物中毒與黃體破裂的緊急手術，陳異在民警協助簽字下辦妥入院手續，隨後悉心照料其起居，甚至拒絕旁人介紹對象。

苗靖憑藉努力考取優異成績並榮獲獎學金，此時母親魏明珍卻帶著富裕的新男友現身，透露欠款已清並希望帶苗靖出國留學。苗靖雖已習慣與陳異相依為命的生活，但得知若自己答應出國，母親將給予陳異大筆補償金，能讓他免於從事危險的兼職掙錢，為了陳異的未來，苗靖內心不免產生了猶豫。

第7集：陳異確認魏明珍的富豪男友可靠後，為了苗靖的前途決定放手，並親自送她們母女前往汽車站。怎料魏明珍臨行前因男友計畫變卦，無奈再度拋下苗靖獨自乘車離開。走出車站的苗靖驚喜發現陳異仍在原地守候，這讓她感動落淚。

在家長會上，作為優秀代表演講的苗靖迎來及時趕到的陳異，由他戴上許願手鐲。陳異結識了對苗靖心存愛慕的班長李鈺，聽其大方表示考上大學後再表白，心中雖酸卻也認可其優秀。春節臨近，陳異帶苗靖逛廟會、抱她摸獅子頭，並在祈福中誠懇祈求上蒼庇護苗靖一生衣食無憂、心想事成。

第8集：陳異擔任會所經理，因提前轉移違法商品而躲過公安檢查，隨後開除了違規手下。除夕當天，常幫助他的片警帶女友來家裏過年，並在陽台叮囑陳異，會所環境不乾淨，為了苗靖著想應盡早遠離。陳異雖聽進勸告，但因苦無更好出路，只能盡力將風險控制在範圍內。

陳異與苗靖的兄妹關係因女孩來電而變得曖昧。在兄弟撮合下，陳異嘗試與對他有好感且家境殷實的琳達拍拖。不料眾人去遊樂場時苗靖執意跟去，並在拍照互動中故意搗亂。回家後，苗靖因在陳異口袋發現女人耳環而氣憤冷戰。

第9集：陳異與港商周旋並監督工地，雖壓力巨大，但回家看到苗靖留的燈光便覺溫暖。此時苗靖正衝刺高考，某晚警車前往曠夏調查稅務，苗靖致電得知陳異正陪伴琳達且公司無事才放心。陳異日常四處諮詢志願，由衷為成績優異的苗靖驕傲。隨後琳達因曠夏危在旦夕邀他一同出國，但陳異因放不下高三的苗靖而婉拒。

為照顧苗靖高考，陳異特意請假包辦三餐並親自送考。考試結束後，陳異手捧向日葵在考場外守候，苗靖興奮撲懷，感到無比安心。不久後，常照顧他們的片警周叔與雯姐準備結婚，苗靖陪同雯姐去試婚紗，看著鏡前滿溢幸福的雯姐，苗靖也不禁浮想聯翩，期盼自己未來也能像雯姐一樣幸福美滿。

第10集：周叔叮囑陳異勿耽誤成績優異的苗靖。隨後躲雨時，陳異勸苗靖報考省城的大學以追求更好未來，苗靖則堅定表示有他的地方才是家，兩人深情擁吻，陳異承諾會永遠守候她。同時，合夥人翟豐茂因稅務問題導致工地停工，陳異發完工資後因求穩決定離開曠夏。老闆體諒其處境，送他一塊在藤城代表面子的名錶，並託他向翟豐茂遞交資料。

送資料的地點恰逢苗靖的謝師宴，陳異目睹翟豐茂以利刃與鉅款威逼利誘律師修改報表，足見其老奸巨猾。另一邊，班長在宴上向苗靖公開告白遭拒，苗靖直言已有喜歡的人。此時陳異路過本欲避開，卻被苗靖認出並追上前來。翟豐茂隨即現身，態度熟絡地塞給陳異一沓現金讓他請同學們吃飯。

《野狗骨頭》11-15集劇情

第11集：翟豐茂因走私白酒被周警官查獲，面臨牢獄之災，其搭檔張賓遂建議尋找替罪羊。當晚雷雨交加，陳異在苗靖房間打地鋪卻克制地保持距離。就在高考即將放榜之際，陳異被張賓緊急召回公司，隨後公司突發大火，所幸陳異被消防員救出。事後，苗靖驚覺志願遭陳異私自篡改，面對她的憤怒，陳異冷酷表示兩人並非一路人，兩人隨即各奔東西，徹底斷聯。

時光轉至2011年，大學畢業工作後的苗靖因放不下陳異，趁休假隻身回到故鄉舊居。正當她動手收拾凌亂的屋子並準備做飯時，陳異突然推門而入。久別重逢的兩人四目相對、百感交集，但陳異很快便掩飾住情感，隨後兩人都各自回房休息。

第12集：陳異為保檯球廳利益與痞子周旋而大醉，巧遇買酒的苗靖並被她扶回房間。次日，陳異發現苗靖在當地選購車輛，擔心她放棄在滕城的更好發展而留在此地，並在朋友起哄下向她發送了微信好友申請。當晚陳異特意下廚做菜試探，因勸苗靖離開未果而賭氣出門，隨後又因苗靖一條催他回家洗碗的訊息而折返。

隨後，混混因入夥遭拒前往檯球廳砸店鬧事，苗靖擔憂跟去，目睹陳異用檯球桿刺穿椅子震懾歹徒。此時混混的靠山抵達，來人竟是苗靖昔日的金主張賓。張賓心虛邀約打球，被陳異以手傷冷酷拒絕後帶人離去。

第13集：陳異因與張賓結怨導致檯球廳收入減半，因擔心張賓心狠手辣會危及苗靖的安全，便找中介假裝要出售房屋以施壓逼她離開。不料苗靖非但沒哭鬧，反而積極加叫中介促成交易。隔天陳異回家驚見搬運卡車正在拉走家具，追問之下苗靖委屈哭訴自己遭到公司解僱且無處可去，心軟的陳異當即決定不再賣房，並大方讓她長住。

得知苗靖失業後，陳異積極為她四處奔走尋找工作，甚至親自拜託老朋友提供應聘機會。苗靖雖答應前往面試，卻在面對老闆時故意刁難，不僅強硬要求三倍加班費，還含糊其辭地宣稱在各大小審計事務所待過，刻意表現得十分不靠譜，最終如願讓用人單位拒絕錄用。

第14集：塗莉因店鋪常停電找物業理論，抬出男友陳異的名號後順利解決。得知陳異帶女人回家，她氣憤上門挑釁，在門口撞見苗靖。其實苗靖並非情敵，她正暗中調查「浩運物流」的經營狀況以籌備公司分店。塗莉進屋後見擺設煥然一新，刻意洗水果宣示主權；苗靖則趁機向塗莉打聽陳異這幾年的去向。

陳異回家見兩人氣氛緊繃，便將塗莉叫到門外，叮囑她絕不能向苗靖透露自己的過去。隨後，苗靖在陳異的檯球廳抽屜裡發現一瓶限制性藥品，聯想到日前張賓登門拜訪的畫面，頓時脊背發涼。她深知張賓遊走於黑白兩道，儘管陳異冷漠表示兩人已很久不在一起玩，仍讓苗靖疑雲重重。

第15集：陳異見苗靖受傷後叮囑她勿自我折磨，自己卻因陪她淋雨而發燒。波仔為免兩人互相消耗，勸苗靖放下過去，卻驚見塗莉熱情邀苗靖逛街。期間塗莉的店員企圖刁難苗靖，幸得陳異及時趕到化解並澄清苗靖是妹妹。隨後，陳異認真警告塗莉勿再打擾，坦言過往冒充其男友只是為了照顧其生意。

與此同時，張賓送來檯球桿施壓，企圖拉攏陳異重操國外舊業。陳異得知苗靖身處不正規的浩運物流，因擔心其安危而急忙趕去，隨後被苗靖開車送回家中照顧。病弱的陳異從國外的噩夢中醒來，將守候的苗靖視為唯一的精神支柱並溫順依偎，感慨她有文憑不該屈就於檯球廳，苗靖則苦笑一切已與往日不同。

《野狗骨頭》16-20集劇情

第16集：陳異帶苗靖買鞋，拒絕了情侶運動鞋，堅持為她挑選昂貴的小羊皮鞋。下雨時，苗靖因不捨新鞋弄濕而撒嬌，陳異最終妥協背她回家。隨後，張賓企圖拉攏陳異管理由他幕後掌控的浩運物流，陳異依然拒絕。但張賓確信陳異在藤城有牽掛而無法脫身；此時，苗靖實則是以臥底身份潛伏在浩運物流，暗中蒐集經營數據準備向線人匯報。

在塗莉新店開業上，陳異再次明確拒絕了塗莉的示好，要求日後減少聯絡。陳異始終覺得苗靖的工作並不簡單，於是請張賓的司機吃飯打探消息，意外得知苗靖並非經由普通渠道招聘，而是與海外合資公司有關，背後顯然另有大老闆。

第17集：苗靖在明通審計公司調查浩運物流時，揭發了企圖蒙混結案的苗姓副組長。當晚副組長設宴致歉，不料因審計破產的勵豪公司雇傭打手前來報復。苗靖察覺異樣奔向停車場逃命，危急時刻陳異駕車趕到，孤身與數名持鋼管的打手搏鬥，並在苗靖的緊抱安撫下恢復冷靜，順利逼問出幕後主使。

隨後派出所介入，在警局工作的周叔叔協助陳異辦妥手續。因心疼苗靖工作危險，陳異強烈要求她辭職，卻遭苗靖拒絕。苗靖更當面痛陳往事，質問他當年為何冷漠對待並私自篡改高考志願、擅自設計她的人生，並堅稱自己有能力處理好工作，兩人誰也無法說服對方。

第18集：陳異騎摩托車送苗靖回家，情意正濃的兩人相擁而吻，陳異承諾處理完手頭事便會給她一個交代。得知苗靖不顧危險調查張賓的命脈「浩運物流」，且波仔已向她透露了自己的過去，陳異深受觸動。隨後，張賓藉著釣魚暗示浩運內部有海城的調查人員（內鬼），陳異為了保護苗靖的安全，當即主動請纓去揪出內鬼。

另一邊，陳異因趕去美甲店幫塗莉解決前男友的糾纏，錯過了與苗靖的相處，讓目睹旁人浪漫告白的苗靖心中有些失落。不久後，苗靖的上司兼事業引路人岑曄抵達當地，這讓前來尋找苗靖的陳異醋意大發。當聽到苗靖向岑曄介紹自己是「哥哥」時，陳異立刻當場澄清兩人並無血緣關係。

第19集：陳異約了岑曄與苗靖吃飯，席間岑曄體貼照顧苗靖並自曝是其前任，還透露苗靖有多段情史。餐後陳異雖獨自生悶氣，但聽到苗靖扭傷驚叫時仍立刻轉身焦急照料。隨後，陳異為幫波仔應付小喬父母對婚房的刁難，當眾謊稱波仔是店老闆，事後更慷慨將檯球廳產業過戶給波仔以助其完婚。

另一邊，岑曄主持審計會議並指出浩運物流涉嫌數據造假。在雙方僵持不下時，陳異突然闖入辦公室，公開自己剛任職項目負責人的身份並要求旁聽。張賓原本將陳異當作棋子安插進浩運，以為他能協助公司度過危機，卻沒料到張賓這次算計錯了，陳異答應任職完全是為了在暗中保護苗靖。

第20集：苗靖與陳異在職場刻意保持距離，開會時陳異故意指出明通審計漏洞令岑曄難堪。隨後苗靖與岑曄調查程鵬鋼鐵公司，得知浩運物流主要運輸大件貨物。兩人突逢暴雨，陳異帶傘接送並讓岑曄搭車。兩人隨後假冒鋼鐵廠員工重返浩運查閱記錄，被陳異識破後仍准予查看，他更特意用身體幫苗靖擋住監控鏡頭以示保護。

另一邊，小喬在美甲店提及陳異與塗莉分手，揭示當年陳異因看不慣男人打女人，才冒充男友保護塗莉免受前男友騷擾。隨後，苗靖打聽到浩運物流即將運輸程鵬鋼鐵廠的貨物，便獨自悄悄跟蹤出發的貨車；而陳異為了查清浩運究竟在運送什麼貨物，亦一路尾隨在貨車後面。

《野狗骨頭》21-25集劇情

第21集：苗靖跟蹤浩運物流貨車，陳異保護她時發現岑曄尾隨卻讓苗靖冒險，遂警告岑曄。隨後，苗靖試圖透過交警大隊獲取證據，陳異及時阻止，並將查探風聲引向在審計所吃裡扒外的丁磊。陳異以私收回扣的罪證逼丁磊辭職，成功幫苗靖解決眼線，也使陶江打消疑慮。

然而，張賓已對陳異起疑並召見他。為將陳異徹底拉下水，張賓強行將陶江的管理車隊工作交給陳異。事後，波仔迎娶小喬，陳異擔任伴郎，苗靖與化妝師塗莉也前往祝賀。在溫馨浪漫的婚禮氣氛感染下，陳異也由衷期盼能早日與苗靖共結連理。

第22集：公司團建時，同事頻頻撮合岑曄與苗靖，令陳異大吃飛醋。陳異買車送給苗靖，卻因深陷張賓車隊的麻煩，面對苗靖追問送禮身分時只能黯然沉默。晚會上，苗靖坦言欣賞願為對方赴湯蹈火的伴侶，岑曄則藉機獻殷勤。

後來肖雨遇險，苗靖助其脫困卻反困礁石縫中。危急時刻，岑曄忙於打電話呼叫救援，陳異則毫不猶豫衝入海水中將苗靖救出並心痛緊抱。苗靖感動之餘也深感自責，內疚自己調查張賓物流造假，反連累陳異被逼上賊船陷入危險。

第23集：陳異夢見與苗靖告別後驚醒，逢颱風暴雨致房間積水，兩人清理後相依偎在沙發過夜。與此同時，皓運物流替換的車輛順利駛出藤城。張賓為敲山震虎，單獨約見掌握審計資訊的苗靖，岑曄通報陳異趕來，陳異驚覺張賓早已看穿兩人關係。

返家後，苗靖因擔心陳異安危，勸阻他不要依張賓要求走水路去金國運貨。陳異為防止張賓牽連苗靖，堅持按約前往，並溫言安慰苗靖不必過於擔心。

第24集：涂莉前來探望陳異並向其告白，被拒後看見冰箱內擺放整齊的食材，明白苗靖的細心而知難而退。苗靖堅持在危險的皓運物流審計報告上簽署本名，陳異憂心其安危拉她勸阻，苗靖卻直言自己已長大，不再需要他以自己的方式保護，隨後在岑曄解圍下離開。陳異因不再被苗靖需要而心痛不已，周叔則看穿兩人其實都是在為彼此著想。

苗靖收到一筆保險轉帳，前往詢問被告知需至藤城保險公司了解。自苗靖搬走後，失去其消息的陳異只能靠朋友圈解相思，卻在深夜驚覺自己已被苗靖屏蔽。慌了神的陳異連夜致電波仔求證，倒惹得被打擾春夢的波仔抱怨連連。

第25集：苗靖應邀陪伴母親魏明珍，面對魏明珍反常的討好與遲來的關心，苗靖想起過往被忽視的經歷而心酸不已。魏明珍最終坦言是因姥姥病重，希望苗靖能陪她一同回去。意識到母親心懷目的的苗靖深感茫然，加完班後想起陳異「隨時回家」的承諾，便由岑曄開車送回陳異家。

抵達後，苗靖見到寄宿於此的塗莉及其弟弟小寶，得知塗莉是因前夫騷擾才來避難。信任陳異人品的苗靖選擇留下，讓想看陳異好戲的岑曄失望離開。隨後塗莉的前夫上門發酒瘋要錢，陳異怒欲揍人，苗靖及時拉住他並勇敢挺身而出，質問對方婚證與親子鑑定，當場戳穿其訛錢真面目。

《野狗骨頭》播出更新時間｜最新追劇日曆

《野狗骨頭》電視劇幾時播?《野狗骨頭》7月5日播放，由湖南衛視、芒果TV播放。每日12:00起，會員连更不定檔，SVIP每日搶先看。每日20:10起，湖南衛視金鷹獨播劇場播出。

《野狗骨頭》播出更新時間｜最新追劇日曆

《野狗骨頭》演員關係圖

《野狗骨頭》演員關係圖

《野狗骨頭》演員

宋威龍 飾 陳異

宋威龍飾演陳異（微博圖片）

張婧儀 飾 苗靖