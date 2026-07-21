百花殺線上看劇情｜最新追劇日曆/更新時間+演員關係圖/簡介

《百花殺》陸劇，改編自小説《我花開後百花殺》。有鐘青、郭鋒為執導，由何與、孟子義領銜主演的一套以古裝愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《百花殺》電視劇情大綱

滅門孤女顧青梔，以西北郡主沈汐和（孟子義 飾）的身份甦醒歸來。她背負血海深仇，從驕矜的邊疆玫瑰，蛻變成冷情的羅剎郡主，誓要將命運攥於己手，立於雲巔執棋佈局。東宮儲君蕭華雍（何與 飾）病骨沉痾，實則鋒芒暗藏，對朝局洞若觀火。

二人於權謀漩渦中相遇，從起初的相互算計利用，走到後來生死相託。他們一路相知攜手，執掌風雲，終以聯手之力蕩滌陰謀，守護這盛世長安。

《百花殺》分集劇情

《百花殺》1-5集劇情

第1集：深冬顧家慘敗，信王蕭長卿監斬，信王妃顧青梔飲毒自盡。此時，西北昭寧郡主沈汐和遭叛奴玲瓏推入深淵，兩人在幻境相逢。隨後，太子蕭華雍擊退海匪奪取至寶仙人絛，順道救下沈汐和並留下寶物。顧青梔在沈汐和軀殼中醒來，融合記憶後命珍珠與墨玉追捕玲瓏。她以特製引獸香囊逼迫欺凌良家的內侍黃中寺跳崖餵獸，使自己「不好惹」的名聲傳遍京城。

蕭華雍喬裝游方郎中登門索回仙人絛，沈汐和設棋局應對，蕭華雍未能破局卻對其生出濃厚興趣。沈汐和赴京途中，因大律規定被迫救下遭伏擊重傷的烈王蕭長贏並為其療傷，蕭長贏因而對她暗生情愫。他不知長輩有意將沈汐和指婚給他，但沈汐和早已不滿父親的擅自安排。

第2集：蕭華雍幼時誤食毒櫻桃而常年體虛，與天圓回京時正逢京城迎接昭寧郡主沈汐和。此時，被救的烈王蕭長贏因自負遭沈汐和譏諷，後見其救人留下的傷疤而愧疚。沈汐和憑顧青梔的記憶熟知局勢，決心掌控命運，而她手握的《胭脂錄》引來信王蕭長卿與蕭華雍派人爭奪。入京途中，沈汐和遭死士假扮的山匪截殺，她以車內毒煙擊退敵軍，蕭華雍則化身繡衣使將死士滅口，其身上的冷梅香令沈汐和感到熟悉。

入京後，沈汐和溫柔收養奶貓的模樣讓蕭華雍心生好感。數日後，蕭華雍化名大理寺官員崔晉百，假借調查叛奴玲瓏登船。沈汐和憑冷梅香識破他曾假扮繡衣使，遂施迷香試探，蕭華雍勉強脫身。

第3集：沈汐和返回衛國公府，由管家阿慶伯迎接。因妾室蕭氏當年害死其生母，且其子蕭靖當街行兇，沈汐和命墨玉將蕭氏逐出府，僅留下沈瓔珞。同時，深受皇帝偏愛的蕭華雍返回東宮，仍暗中徹查幼時中毒真相。隨後沈汐和入宮面聖，看穿眾妃嬪與皇子的討好，向皇帝與太后爭取到自行擇婿的權利。

蕭華雍單獨會見沈汐和，分析了蕭長旻與亡妻于氏、蕭長卿與蕭長贏及母榮貴妃、蕭長瑜與母梁氏等皇子背景，唯稱自己體弱非良配。不久，外祖父陶專憲帶家人前來探望。而欲打探心意的蕭長贏在衛國公府吃了閉門羹，帶著奇珍異寶前來討好的蕭長瑜也遭她客氣送走。

第4集：蕭華雍為點醒痴迷舞姬卞先怡的蕭長瑜不惜裝病受罰，藉此揭露背後陰謀。隨後，沈汐和在影樓透過皮影戲得知蕭長瑜企圖奪權後除掉自己、如同當年二皇子正妻于氏般不明不白丟命的計畫。沈汐和隨後順藤摸瓜，查出康王側妃羅氏（本名玉小蝶）等潛伏間諜，並與其聯手揭發康王惡行，承諾以假死助其遠走高飛。

康王入獄後，蕭華雍前去逼問幼時毒櫻桃真相，康王竟暗示下毒者為皇上，令蕭華雍心生疑雲。當晚蕭華雍餘毒發作在謝醫師處劇痛暈厥，前來拜訪的沈汐和聽聞有病患命懸一線，大方贈出至寶仙人絛相救。次日皇家狩獵大典上，皇上親自為體弱的蕭華雍披衣關懷，這份獨寵令在場其餘皇子嫉妒不已。

第5集：宮宴後沈汐和將蕭華雍贈的徽墨轉送蕭長旻。當晚燈會，她目睹崔晉百與華富海向蕭華雍行禮，並被蕭華雍用兩人回憶布置的花燈宴所打動。回府後，她憑熏香發現異母妹沈瓔婤與蕭長瑜私會，經一番勸導使沈瓔婤清醒並承諾不嫁皇家。次日花會上，沈汐和與安陵公主交好，並犀利回擊了譏諷西北女子的平陵公主。

為替步疏林擋桃花，沈汐和讓其接近崔晉百，步疏林故意當眾親暱，令心儀她的安陵公主傷心誤會。隨後，平陵公主企圖將沈汐和推入湖中卻自溺，反遭沈汐和拿竹竿輕壓懲戒。平陵獲救後惡人先告狀，沈汐和當眾揭發其離間西北軍與朝廷的妄言，嚇得宣平侯跪地求饒，皇上隨即下旨將宣平侯等老臣罰俸一年以示懲戒。

《百花殺》6-10集劇情

第6集：謝大夫為蕭華雍調理寒疾，蕭華雍因沈汐和燃起生念。蕭長贏截獲安西防禦圖殘角並向沈汐和逼婚，沈汐和識破此乃蕭長卿的陷阱，透過華富海向父親送信。隨後此案鬧上金鑾殿，董大人當庭指證，皇上命西北徹查。風波後蕭長贏將圖完璧歸趙予沈將軍，令沈汐和改觀，她也對華富海幕後的主子蕭華雍愈發好奇。

另一邊，崔晉百與步疏林聯手查禁藥，盯梢時被認出而跳河脫身，步疏林的照顧令崔晉百懷疑自己對男子動心。隨後，沈汐和在寺中調香，造詣堪比信王妃，令蕭長卿懷疑她就是亡妻顧青梔，但見其撿銀杏的隨性舉動又暫壓猜疑。蕭華雍隨即現身打斷二人小聚，蕭長卿則於當夜派人徹查沈汐和的底細。

第7集：沈汐和在街頭救下將門遺孤並前往孤獨園，巧遇親自照顧孩童的蕭長贏，兩人攜手安撫孤兒。得知前線軍餉遭層層克扣後，蕭長贏委託沈汐和暗中徹查，沈汐和遂以孤獨園名冊為突破口。與此同時，蕭華雍查出戶部尚書董必權勾結叛臣葉岐通敵貪腐，便與天圓設下連環計，利用假糧商誘使急於填補糧草虧空的董必權落網。

次日，崔晉百在早朝呈上鐵證，董必權隨即被打入天牢，前線將士順利領到軍餉。蕭華雍親赴獄中逼問，查出當年櫻桃毒與西域秘毒高度相關。風波後，蕭長贏為忠烈立碑時受傷，沈汐和溫柔包扎令其耳尖泛紅動心。

第8集：蕭華雍得知蕭長贏欲藉投奔西北軍立功以求娶沈汐和。隨後，沈汐和山中賞景時突遭毒蛇襲擊，幸得步疏林挺身相護，蕭華雍則當場抓獲放蛇歹人，審出幕後主使為痴戀蕭長贏的胡潆繞。為避免糾葛，沈汐和疏遠蕭長贏；當夜，她在漫天煙火與滿城燈海中聆聽了蕭華雍的深情表白。事後，面對前來致歉的蕭長贏，沈汐和斷然婉拒，蕭長卿亦出面警告蕭長贏切勿死纏爛打。

不久後，沈汐和在街頭遭遇黑衣人伏擊並身中奇毒，危急時刻蕭華雍展露絕世武功將其救下，刺客則服毒自盡。經查，刺客遺物留有宮廷御酒殘痕，行刺源頭直指深宮。由於奇毒罕見導致沈汐和纏綿病榻，心急如焚的蕭華雍隨即派麾下高手前往極寒之地尋找解毒仙草，然而眾人九死一生折返，仍未能尋獲解藥。

第9集：蕭華雍歷經艱險為沈汐和尋得「冰魄草」解毒，自己卻因寒毒侵眼而雙目失色，更因心脈衰竭僅剩數年壽命，因而閉門不見沈汐和。沈汐和得知真相後，為穩固沈家勢力，主動在金鑾殿上求嫁太子。蕭長卿點破沈汐和是為了東宮權勢，並因其言行神似亡妻顧青梔而探訪顧青姝，卻無功而返。

隨後，女扮男裝的步疏林為沈汐和梳頭被崔晉百誤會，而蕭華雍在門外偷聽到兩人的對話，誤以為沈汐和對他只有權力利用而心碎。不久，沈汐和在春日宴遭人設計墜落懸崖，蕭華雍與蕭長贏心急如焚連夜搜救。在崖底受傷的沈汐和燃煙求救後暈厥，模糊中看見蕭華雍朝她奔來。

第10集：蕭長卿憑舊物逼問沈汐和真實身份，沈汐和在御前以「與顧青梔飛鴿傳書的未曾謀面密友」巧妙避開。蕭華雍雖私下對此存疑卻未拆穿。隨後，蕭長卿向顧青姝求證無果，蕭長贏也趕來勸兄長放下執念，不要為情與自己爭奪沈汐和，但蕭長卿仍深陷痛失亡妻的執念中。

蕭華雍撞見蕭長卿與顧青姝，以私藏罪臣之後為要挾，逼其承諾不再糾纏沈汐和；蕭長卿為免把柄主動帶顧青姝向皇上請罪，獲免死後亦婉拒賜婚。另一邊，沈汐和尋得古方並請謝醫師為蕭華雍針灸眼疾、親自餵藥，但面對蕭華雍欲在加冠禮請旨賜婚的提議，她按住他的手勸阻其不可操之過急。

《百花殺》11-15集劇情

第11集：梁妃暴斃，蕭長瑜自請前往皇陵為母守孝；沈汐和斷定這是幕後黑手因毒貓線索被查而滅口。沈雲安奉旨入京後，與沈岳山皆反對妹妹與七皇子蕭華雍的婚事。為此沈汐和在席間引導西北軍布防話題，蕭華雍見解精準且眼疾好轉能辨海棠紅，令其安心。隨後沈雲安登門，蕭華雍當面許下「後宮無妃妾」的重諾。

定王府宴會上，蕭華雍以暖爐化解顧青姝對沈汐和的刻意布局。隨後顧青姝以南州國破諷刺定王妃李雁回，引得李雁回怒砸酒壺並在蕭長瑜打圓場時自殘小臂離去，危急時蕭華雍力護沈汐和。沈汐和識破顧青姝離間的算計並厲令其跪下道歉，蕭華雍明確力挺。顧青姝向蕭長卿告狀反遭冷臉警告，被下令不許再靠近沈汐和半步。

第12集：蕭華雍抓獲刺客並識破主謀為顧青姝，暗中令其坐騎發狂作瀕死懲戒，沈汐和亦厲聲警告。隨後兩人在郊外石亭品茶，沈汐和因無心之語險些暴露西北身份，蕭華雍體貼未深究。另一邊，蕭長卿將顧青姝遠嫁楚家，顧青姝以死拒婚，執意藉太後舊交入宮求嫁天家。蕭長卿向沈汐和致歉並以顧青梔畫作試探，沈汐和斷然燒毀畫作勸其放下，此舉反令蕭長卿更覺其像亡妻。

沈汐和冊封郡主後榮寵一時，在御花園得知安陵公主已移情寒門，令步疏林慌忙躲藏。不久，沈瓔婼在園中被貓驚落水，蕭長旻將其救起並藉肌膚之親請旨求娶，原本打算施救的沈雲安則被蕭華雍攔下。最終，沈瓔婼當場婉拒了蕭長旻的求娶，皇上亦下旨嚴令此事不得外傳。

第13集：賜婚旨意落定，蕭華雍竊喜之餘取走沈汐和的仙人絛手帕。步疏林因其將入東宮傷感，崔晉百則為情所困，直至蕭華雍點破步疏林實為女兒身。隨後蕭華雍為沈汐和籌辦燈會突遭黑衣人襲擊，他展露武功全殲敵手卻受傷。事後沈汐和出城偶遇祭奠南州國的李雁回，提及自己對氣味敏感，令蕭華雍驚覺自己假扮繡衣使時的伽羅香恐已暴露。

隨後蕭華雍寒毒驟發暈厥，沈汐和對皇上表明心意不改，用體溫為其驅寒。次日聖旨下達沈府，醒來的蕭華雍向天圓追問香鐲，孰料沈汐和已憑伽羅香與紋樣，識破他就是掌控神秘組織、武功深不可測的繡衣使主人。驚覺平日體弱的太子如此深沉，沈汐和深感自己無從駕馭，心底漫開難言的失望。

第14集：沈汐和為助齊培之遭黑衣人縱火滅口，幸得蕭長贏闖火救出。蕭華雍得悉後醋意大發，雖向沈汐和表明唯己能助其大業，卻因欺瞞反遭冷臉驅逐。隨後，蕭華雍以榮妃密函向蕭長贏與蕭長卿宣示主權，蕭長卿暗覺兩人感情生隙。因沈汐和推託一月後的婚期，蕭華雍主動請旨延後婚事。

另一邊，步疏林與崔晉百喬裝擺攤被抓，在牢中崔晉百對步疏林真情告白。二人隨後遭人打暈，擄至隱秘山洞充當挖礦與打鐵苦工。金山因五日未得步疏林音訊，急忙向沈汐和求助；而在艱苦的礦道中，崔晉百頂著責罰，心疼地為受傷挖礦的步疏林包紮。

第15集：沈汐和赴澤南逼迫知府于造交出步疏林，雙方僵持之際，步疏林與縣令唐眷帶著于造貪贓枉法的鐵證現身。隨後步疏林急赴礦山營救崔晉百，並委婉拒絕了崔晉百的深情擁抱。當晚，蕭華雍與沈汐和聯手提審于造，蕭華雍識破其為冒牌貨，並以譽州家眷為要挾，逼其供出頂替身份及幕後主使失蹤的英國公之真相。

蕭華雍妥善處置礦山蒙難百姓並立新規，墨玉趁機為其說好話，但沈汐和仍未原諒，蕭華雍索性藉查英國公之名守在沈汐和身旁。另一邊，步疏林私下貶損崔晉百被其撞見，金山誤送藏有美人圖冊的點心匣給崔晉百，鬧出尷尬烏龍。不久，謝韞懷發現父親大批購入解毒藥材，疑與英國公有關，遂冒險返回早已勢同水火的謝國公府，隨後便音訊全無。

《百花殺》16-20集劇情

第16集：蕭華雍幫謝韞懷亡母求封並藉天圓助攻親近沈汐和。二人提審服毒自盡的英國公，得知蕭華雍幼時中毒本是針對皇上。蕭華雍感傷，沈汐和寬慰後二人和好。隨後蕭長贏辭行赴邊關；崔晉百因步疏林送王玨美人圖吃醋而將其調任，並調侃步疏林。

沈岳山抵京與沈汐和重聚，面聖時否認私定婚事，蕭華雍得體應對並邀其切磋。沈岳山聽沈汐和勸說試著了解冷落已久的沈瓔婼，卻仍嫌棄蕭華雍體弱。

第17集：邊報告急，沈岳山出征並在落霞谷遭遇伏擊，蕭華雍捨命替其擋下毒箭。隨後在太后壽宴上，蕭華雍故意服用糕點誘發舊疾，藉機求旨讓沈汐和入府照料。侍從天圓隨後向沈汐和吐露真相，稱蕭華雍明知落霞谷有劇毒仍以命相護、多年來更為她忍痛藥浴。沈汐和深受觸動，次日探病時被蕭華雍的刻意示弱惹得面紅耳赤。

另一邊，崔晉百以陳年舊案拘來步疏林，要挾其往後不得再避而不見。此時中書令薛衡病重，朝堂各方爭奪其位，蕭華雍深夜造訪陶府，力勸資歷最深的陶專憲接任。隨後聖旨下達，陶專憲順利上任，徹底斷絕了其餘勢力的念想。

第18集：沈汐和祭拜顧青梔時，蕭長卿邀其飲茶，茶中含相剋之毒。沈汐和不忍其赴死，折返取出內室解藥救人，卻落入屏風後蕭長贏的圈套，暴露了自己就是顧青梔的身份。對此，沈汐和冷靜指出顧青梔從未愛過蕭長卿，一切皆是他一廂情願。

步疏林因隱瞞女兒身而忍痛放棄喜愛的披風。除夕夜，蕭華雍親赴陶專憲府守歲，並向沈汐和討得貼身荷包；返程時，蕭長卿以煙火相邀，卻被蕭華雍更盛大的花火碾壓。年後崔晉百藉故借住沈汐和處，而勒族王子穆努哈請旨和親，平陵公主為避遠嫁開始暗中謀劃。

第19集：沈汐和與墨玉將計就計打暈平陵公主，使穆努哈將其誤認，平陵公主被迫遠嫁勒族。沈汐和買花時獲蕭長卿硬塞團扇，引蕭華雍吃醋。隨後沈汐和遭劫，蕭華雍化身繡衣使與蕭長卿前來營救，蕭長卿撿到蕭長贏的玉牌，沈汐和點破刺客為李雁回手下。夜宿驛館時，蕭華雍裝病求同房，沈汐和卻通宵賞花未予理會。

次日蕭長卿入宮指控蕭華雍，沈汐和出面作證其整夜未離開自己，幫蕭華雍化解危機，太后遂提議提前二人婚期。不久主使截殺的李雁回下獄，定王蕭長泰為救她搶飲毒酒，李雁回始知其深情；最終如沈汐和所料，皇帝並未下狠手，蕭長泰僅是假死，二人皆保住性命。

第20集：因表哥捲入科考舞弊舊案，舅母求沈汐和向蕭華雍求情，沈汐和卻堅持依法嚴辦以維護寒門公道，令蕭華雍深受觸動並帶她出宮遊玩；沈汐和隨後亦細心照料能緩解其病痛的細葉瓊花。另一邊，步疏林偷溜至酒樓被崔晉百撞見，兩人爭執相撞間紅了耳根，步疏林最終承諾不再私出。

此時名醫診斷蕭華雍油盡燈枯，僅剩一年壽命。蕭華雍坦然告知沈汐和，並自嘲她當初正是看中自己短命才應婚。他提出將婚期提前，承諾會拼盡全力護住沈家，同時請沈汐和兌現諾言，協助他查出當年對自己下毒的幕後黑手。

《百花殺》21-25集劇情

第21集：沈汐和與太子蕭華雍大婚，令遠觀的蕭長卿與蕭長贏黯然神傷。婚夜蕭華雍帶沈汐和循暗道至郊外密會沈父與兄長，恭敬行禮承諾真心。二人連夜返回同榻而眠，次日蕭華雍因逗貓被撓傷，沈汐和細心塗藥，不料頸上傷痕在早朝引得百官與陶專憲誤會其過度貪歡。

另一邊，蕭長卿暗下決心等待蕭華雍大限之日。太后提議為太子選妾，沈汐和表面順從實則心生怨懟；隨後兵部侍郎之女在御花園假摔企圖勾引，蕭華雍乾脆當場「暈倒」，致使兵部侍郎遭皇上嚴訓，攀附東宮的算計徹底落空。

第22集：太后宴會上，顧青姝刻意表現與胡潆繞姊妹情深以博取好感。宴後，汝陽郡主藉同款茶具暗示與蕭華雍有舊情，蕭華雍欲試探沈汐和未果，隨後果斷拒絕汝陽的表白，並立誓獨愛沈汐和。事後蕭華雍回東宮銷毀茶具，更以鸚鵡傳情哄得沈汐和展顏，兩人隨後歡喜同遊郊野。

另一邊，胡潆繞因失身無望嫁給寧王，顧青姝便騙其服下「假死藥」私奔。遇假刺客時，胡潆繞依計為寧王擋刀，臨死才驚覺被毒害。寧王感念其恩而收留顧青姝，胡家亦順勢將顧過繼為嫡女。然而，沈汐和早已看穿顧青姝暗害胡潆繞，以及對太后下藥騙取信任的狠毒真面目。

《百花殺》播出更新時間｜最新追劇日曆

《百花殺》電視劇幾時播?《百花殺》於7月9日18時起播放，一共有36集，由騰訊視頻、極光TV播放。會員每日下午6時更新，會員首更4集，SVIP搶先看1集，點映禮搶先看大結局（具體請關注後續點映禮規則）。

《百花殺》播出更新時間｜最新追劇日曆

《百花殺》演員關係圖

《百花殺》演員關係圖

《百花殺》演員

何與 飾 蕭華雍

何與 飾 蕭華雍（百花殺官方@Weibo）

孟子義 飾 沈汐和

孟子義 飾 沈汐和（百花殺官方@Weibo）

林子燁 飾 天圓

林子燁 飾 天圓（百花殺官方@Weibo）

范帥琦 飾 步疏林