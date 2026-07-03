廖碧兒與70歲百億富商合照曝光　二人多次高調出巡男方永遠在側

47歲「華裔小姐冠軍」廖碧兒（Bernice）近日被爆戀上70歲前東華三院主席、百億富商呂禮章，這段相差23歲的「忘年戀」隨即轟動全港。正當外界以為這段戀情藏得極深，原來精明的網民翻查廖碧兒的社交平台，發現Bernice早就在IG「名正言順」地多次高調大曬與呂禮章的合照！

廖碧兒與70歲百億富商合照曝光！（IG截圖）

頂級美食酒會形影不離

從廖碧兒上載的相片可見，兩人交情匪淺，更經常孖住出席各式頂級上流酒會。有眼尖的網民更發現一個極度甜蜜的細節——不論是在哪一個場合、現場有多少人合照，呂禮章「永遠」都緊貼在廖碧兒身邊，宣示主權意味極濃！兩人更多次現身世界頂級的美食與美酒盛會，呂禮章則面向鏡頭笑逐顏開，兩人貼身而立，舉手投足間流露出的默契與甜蜜，完全不似普通朋友。

二人關係是公開的秘密！（IG/@berniceliuofficial）

二人關係是公開的秘密！（IG/@berniceliuofficial）

非常甜蜜！（IG/@berniceliuofficial）

二人出雙入對！（IG/@berniceliuofficial）

紅酒結緣打入上流圈 在公在私貼身守護

這位對廖碧兒呵護備至、外表樸素低調的男士，真實身份絕非等閒之輩，原來是現年70歲的前東華三院主席呂禮章。出身於香港老牌富裕慈善家族的呂禮章，家族在慈善界舉足輕重，東華三院旗下的「呂馮鳳幼稚園」便是以其母親的名字命名。呂禮章本人在香港政商界及慈善圈同樣具備頂尖人脈與極高聲望，除了是執業建築顧問、身兼多間上市公司董事外，更曾於上世紀90年代擔任東華三院主席，並獲特區政府委任為太平紳士及城市規劃委員會成員。據知情人士透露，兩人不僅同樣對飲食及紅酒非常講究，男方豐富的商界閱歷與頂尖資源，更為廖碧兒近年的餐飲生意在開拓市場上提供了強大助力，堪稱在公在私的完美拍檔。

廖碧兒。（IG@berniceliuofficial）