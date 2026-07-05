圈中貴公子破產後疑移居加拿大　面容消瘦吐心聲：接受需要勇氣

前TVB男藝人、王氏港建主席王忠桐之子王賢誌（Vinci），去年透過律師入稟高等法院正式頒令破產，事件一度轟動娛樂圈。破產後的王賢誌生活明顯變得低調，近日他更被發現已移居加拿大展開新生活。

王賢誌曾經於加拿大溫哥華生活，畢業於英屬哥倫比亞大學，後來回流香港，於無綫電視及亞洲電視工作。（IG/@mrvinciwong）

王賢誌日前在社交平台Instagram上傳近照，並感性發表「半年結」長文，字裡行間透露了過去半年的心路歷程。他寫道：「六月三十，是半年結的時候。這半年像一場驟雨，來時毫無預警，去時也由不得人挽留。太多事從未出現在劇本裡，真不知該從何說起⋯或許這就是日子教會我的：不是所有變化都能預先準備，不是每個關口都能從容做主。人來了又走，環境在換，風景在變，連自己也在不知不覺間長出新的模樣。後來才明白，接受也是一種勇氣，適應也是一種成長。」

王賢誌曾是金牌司儀！（IG/@mrvinciwong）

經歷人生巨變後，王賢誌似乎已逐漸走出陰霾，心態變得積極。他續指：「但奇妙的是，每場雨都有停的時候。烏雲壓得再低，陽光始終會從縫隙裡漏下來，照亮前路。那些以為過不去的，後來都成了走過的路；那些低谷裡的掙扎，回頭看，竟也鋪成了向上的階梯。謝謝這半年，謝謝所有不期而遇的考驗，也謝謝那個即使迷茫仍沒有放棄的自己。更要謝謝一直在我身邊的你們——是你們讓我知道，再難的夜也有人並肩。」貼文最後，他透露自己正在適應當地的生活，表示「這裡的一切，慢慢也變得更熟悉。這樣就好。」

曾為馬主！（IG/@mrvinciwong）

生活富貴！（IG/@mrvinciwong）

貴公子。（IG/@mrvinciwong）

破產後重新出發。（IG/@mrvinciwong）

身在加拿大的王賢誌並不孤單，他在當地與不少移居當地的藝人好友聚會，當中包括李婉華、秦沛及鄧佩儀等，生活步伐似已重回正軌。