謝曉瑩梁漢文紅館跨界合唱！特首親點神曲《待你歸來》致敬張國榮

香港靈宵劇團主席、青年粵劇藝術家謝曉瑩，日前應邀參與「香江奮進啟新程」慶祝香港回歸祖國29周年文藝晚會，於紅磡香港體育館與歌手梁漢文攜手演出創意粵歌《待你歸來》。

香港靈宵劇團主席、青年粵劇藝術家謝曉瑩。（官方提供圖片）

謝曉瑩與梁漢文跨界演繹

是次演出由香港各界慶典委員會主辦，晚會陣容強勁，譚詠麟、鍾鎮濤、吳碧霞等多名歌手及表演團體輪番登場，節目涵蓋歌唱、舞劇、機械人表演等多元藝術形式。謝曉瑩與梁漢文合作的《待你歸來》，將粵語流行曲與粵劇元素穿越融合，演繹《白蛇傳》愛情故事，向已故巨星張國榮致敬。梁漢文受訪時透露，原定只唱一首歌，獲行政長官李家超親點加唱《待你歸來》，感到十分榮幸。該曲近年於內地抖音平台翻紅，點播量高達66億。

謝曉瑩與梁漢文合作的《待你歸來》，演繹《白蛇傳》愛情故事。（官方提供圖片）

行政長官李家超親點加唱《待你歸來》。（官方提供圖片）

謝曉瑩是次在紅館舞台的跨界演出備受注目，展現粵劇藝術的當代活力。完成回歸晚會後，她將隨即投入靈宵劇團八月演出之準備工作。

後台合影。（官方提供圖片）

八月再踏台板演出三齣名劇

香港靈宵劇團將於2026年8月7日至9日假高山劇場劇院一連三天呈獻三齣風格迥異的粵劇，包括輕鬆喜劇《花田八喜》、獲香港藝術發展局「作品重塑計劃」資助的武打重頭戲《穆桂英下山》，以及經典名劇《帝女花》。謝曉瑩將夥拍梁兆明、阮兆輝等紅伶，分別飾演春蘭、穆桂英及長平公主三個截然不同的角色，展現多面演技。