何英偉大讚內地退休性價比高　深圳養老20年僅需200萬大屋任租

80年代電視小生何英偉移居內地多年，近期頻頻與李婉華、劉雅麗在YouTube節目《我和劉雅麗有個約會Alice Lau》中亮相，大讚內地生活的優勝之處，並坦言自己早已無法適應香港的生活模式。在日前直播中，三人更針對「香港退休太貴、深圳養老250萬夠退休、醫保、養老金、福利」的話題展開熱烈討論。

何英偉更在直播中寄語不要再有「養兒防老」想法，引起網民討論。（YouTube@我和劉雅麗有個約會Alice Lau）

李婉華估算20年「基本盤」需240萬

節目一開始，李婉華便引用報道指出，目前在內地的基本生活費每月大約需要6,000至10,000元港幣，這筆費用已包含租金、物業管理費、日常飲食及基本娛樂。她指出：「如果以每月1萬蚊中位數計算，20年大約需要240萬。」不過李婉華也強調這只是最基本的生活開支，若是追求備有會所設施或豐富社區活動的高級屋苑，每月花費隨時超過1.5萬元，而且此數目尚未計算突如其來的醫療開支。

對於每月1萬元的退休預算，何英偉表示十分贊同。他更大爆現時內地房地產價格回落，租金的性價比極高。他指出，在二、三線城市大約只需3,000元便能租到一千多平方呎的單位，如果退一步選擇約900平方呎的物業，更只需一千多元人民幣就能解決。如此一來，每個月還剩下8,000多元可以隨意吃喝玩樂。他笑言內地的飲食豐儉由人，從幾元到幾十元的餐費都有，非常適合追求低成本、高質素享受的退休人士。

李婉華提出養老預算每月1萬。（YouTube@我和劉雅麗有個約會Alice Lau）

拆解內地醫保：感冒只需付20%，大手術恐需自費過半

針對退休人士最關心的醫療開支，何英偉以過路人身份分享了購買內地「社保」的個人經驗。他透露，即使沒有在內地工作，退休人士亦可以居民身份自由選擇購買醫保，以他自己為例，每月供款大約為1,000元人民幣。他大讚此保險十分實用，若只是普通發燒感冒去醫院看醫生或配藥，大約只需支付20%的費用，即看病花費100元，自己只需付20元。

雖然李婉華提到香港設有公立醫院，為本地居民提供高度補貼的醫療服務，但卻遭到何英偉及劉雅麗即時反駁，指出香港公立醫院的排期時間過長，令李婉華大為驚訝。不過，何英偉也理性提醒，若不幸遇上需要進行換腎、換肝等大型手術的嚴重疾病，內地醫保可能只保障四成費用，病人仍需自行負擔一半或以上的巨額醫療開支。劉雅麗則補充，香港的商業醫療保險雖然保障全面，甚至能全數覆蓋數百萬的心臟手術，但缺點是不能「供斷」，且保費會隨年齡大幅遞增，到了70歲時，每月保費隨時高達過萬元。

大型手術的嚴重疾病，內地醫保可能只保障四成費用。（YouTube@我和劉雅麗有個約會Alice Lau）

網民分享北上居住「中伏」經歷

除了開支與醫療，李婉華也在節目中讀出觀眾的留言，揭露部分港人北上養老的真實「中伏」個案。有觀眾分享朋友在內地居住單棟房屋的慘痛經歷，指稱鄰居大裝修時竟不慎鑿爆燃氣喉管，導致無水沖涼，甚至大廈電梯壞也長期無人理會，物業管理的維修效率非常緩慢。對此，何英偉也坦言，內地不同物業的維修效率確實是「有快有慢」，提醒有意北上退休的人士在選擇樓盤與物業管理公司時必須加倍留神。