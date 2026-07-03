鍾景輝安息禮拜明日舉行　7.15演藝學院設追思會暨展覽

人稱「King Sir」的戲劇大師鍾景輝，於6月3日安詳離世，終年89歲。鍾景輝的安息禮拜將於2026年7月4日（星期六）上午十時三十分至中午十二時三十分，在九龍城浸信會舉行，上午9時45分開始接待。家屬表示，儀式屬私人活動，謹邀親友及獲邀人士出席，懇請各界體諒及尊重家屬安排。安息禮拜後，靈柩將移奉至火葬場舉行火葬禮。家屬懇辭花圈及花籃，如蒙賜賻，將全數撥捐「香港演藝學院-鍾景輝紀念獎學金」，以支持培育未來演藝人才，延續鍾景輝對藝術教育及香港演藝事業的無私奉獻。

鍾景輝於6月3日安詳離世，終年89歲。（IG@hoi1218）

安息禮拜公告。

演藝學院7.15舉行鍾景輝追思會暨展覽

King Sir鍾景輝一生致力於戲劇藝術與教育，桃李滿門，對香港演藝界的貢獻永垂不朽。為了共同緬懷這位一代巨匠的風采與教誨，演藝學院將於7月15日為「King Sir」鍾景輝舉行追思會暨展覽。追思會當日將有不同年代認識「King Sir」鍾景輝的朋友及學生出席分享，共話當年的溫暖與教誨。同場特設一日限定紀念展覽，以嘉年華形式帶大家進入「King Sir」鍾景輝的戲劇世界，部分展區更會以他的重要作品為題，穿梭他精彩的人生階段，一同回顧一代巨匠的演藝人生。

演藝學院7.16設公眾簽名追思活動

「戲劇大師鍾景輝追思會暨展覽」將於7月15日（星期三）下午三時至五時於香港演藝學院「香港賽馬會演藝劇院」舉行，昨日（2日）Facebook專頁「King Sir永遠的舞台」公布追思會暨展覽的詳情，紀念展覽時間將於下午一時三十分至晚上十時在香港演藝學院1樓Foyer舉行，因場地位置所限，追思會及展覽均只能招待受邀嘉賓及團體，須於網上報名並憑電子門票入場。為了讓公眾都有向「King Sir」鍾景輝致敬，翌日7月16日（星期四）另設公眾簽名追思活動，現場將設有心意卡及收集郵箱，時間為上午十時至晚上八時在香港演藝學院大堂舉行，按照家屬意願，懇辭花圈、花籃。如蒙賜賻，奠儀將全數撥捐「香港演藝學院 - 鍾景輝紀念獎學金」，以延續 「King Sir」鍾景輝一生對培育演藝人才的無私奉獻。

鍾景輝德高望重桃李滿門。（電視截圖）

鍾景輝藝訓班開山祖師桃李滿門 獨具慧眼攜周潤發

鍾景輝在演藝界地位德高望重，曾於香港演藝學院任教17年，培育無數後進，黃秋生、蘇玉華、潘燦良、王祖藍等都是他的學生，他更是TVB藝訓班的開山祖師，當年周潤發原先不被取錄，全靠鍾景輝獨具慧眼，認為他外形好、有潛質，才給予機會。多年來，King Sir對後輩照顧有加，深受業界、學生與觀眾敬重。