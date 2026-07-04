鍾景輝安息禮｜王祖藍夫婦、蘇玉華夫婦早段抵達　低調送別恩師

香港一代戲劇巨匠、著名演藝及文化藝術教育家「King Sir」鍾景輝博士，於上月3日於家中睡夢中安詳離世，享壽八十九歲。今日（4日），鍾府家人與治喪委員會於九龍城浸信會為King Sir舉行安息禮拜，送別這位桃李滿門、深受演藝界敬重的一代宗師。

王祖藍夫婦、蘇玉華夫婦早段抵達 低調送別恩師

今日的安息禮拜於上午10時30分正式開始，而早於今早八時許，一眾深受King Sir教導與提攜的演藝界後輩已陸續現身。其中，王祖藍與太太李亞男、以及King Sir的愛徒蘇玉華與丈夫潘燦良，均神色哀傷、身穿素服提早抵達靈堂，協助家屬打點並送別恩師。

按照家屬意願，儀式列為私人活動，謝絕傳媒採訪。現場氣氛莊嚴肅穆，大批演藝界好友及King Sir昔日的學生懷著沉痛的心情齊集。儀式結束後，King Sir的靈柩隨即奉移至鑽石山火葬場舉行火葬禮。

王祖藍。(葉志明攝)

遺愛人間：懇辭花圈 帛金全數撥捐紀念獎學金

King Sir一生秉持謙厚仁愛之心，對培育演藝人才不遺餘力。家屬在治喪公告中特別提到，喪禮懇辭花圈及花籃，而外界所贈的帛金，將會全數撥捐「香港演藝學院 - 鍾景輝紀念獎學金」。此舉旨在支持培育未來的演藝界新星，將King Sir一生對藝術教育的無私奉獻與大愛繼續傳承下去。

鍾景輝安息禮。(吳子生攝)

(葉志明攝)

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