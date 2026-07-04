鍾景輝安息禮｜王祖藍揭扶靈名單按年資排 謝君豪成唯一藝人代表
人稱「King Sir」的香港演藝界泰斗鍾景輝，早前不幸逝世，今日（4/7）於九龍城浸信會舉行安息禮拜。今日現場有大批鍾景輝生前的學生及演藝界人士冒雨到場悼念，送別這位演藝界的巨匠。鍾景輝的姪兒 Dennis 以及其得意弟子王祖藍，在儀式前接受《香港01》訪問，大談對 King Sir 的思念與感受。
鍾景輝的姪兒 Dennis 首先向在場媒體及各界人士表示感謝。他提到：「好感恩，天氣暫時還可以，都擔心咗好耐。都好多謝今日亦都知有好多長輩啦、親朋戚友啦、學生啦、政界嘅朋友啦、文藝界嘅朋友啦，都嚟到追思我嘅伯父，多謝大家。」
Dennis 亦透露，由於家人的意願，並考慮到大眾對 King Sir 的關心，將於本月15日在演藝學院舉辦追思會，並於16日舉行公眾紀念活動。被問及伯父生前是否有任何未了的心願時，Dennis 表示：「我知道我伯爺佢係一直都想更多推廣戲劇科啦，喺香港可以多啲學校有戲劇科啦，其他戲嗰啲佢就冇乜㗎喇。」
作為 King Sir 的愛徒，王祖藍在受訪時表現得相當感性。他分享了 King Sir 著名的「四個 D」教學箴言：「每一個被 King Sir 教過嘅佢都會講四個 D 啦，即係 Drive 啦要有動力、要有 Discipline 要有紀律、要有 Diligent 即係要勤力，同埋要有這個 Determination 啦，同埋 Devotion要好好咁奉獻。咁 King Sir 基本上每一個學生都會記得呢四個 D。」
王祖藍還笑憶起當年讀書時與 King Sir 的互動，指全演藝學院的學生都曾模仿過 King Sir 的獨特唱腔與神態：「我哋基本上每個演藝學院嘅同學，都默認咗你係佢嘅學生都會扮過佢嘅。呀但係佢從來都唔介意，佢仲會自己拿嚟講笑。」他更分享在 King Sir 大壽時，學校曾舉辦過「King Sir 扮嘢比賽」：「大家都扮佢啦，唔同年級嘅人。大家 King Sir 自己仲會答返佢：『咩我講嘢係咁嘅咩？』即係佢自己會，都不介意同埋好、好鍾意同我哋，即係玩、打成一片咁樣。」
此外，王祖藍在訪問中特別提及了由家人安排的「扶靈名單」，透露當中蘊含著傳承的深意。他表示：「今次佢定個扶靈名單，係由 King Sir 啱啱翻嚟香港出道嘅時候，即係入 TVB 第一代，一路去到最…順著個年資去排啦。排到今次最後一位，就揀咗而家演藝學院戲劇學院嘅後任院長，就係黃龍斌，都係我哋演藝學院嘅師兄。家人嘅意願都係希望藉著呢個扶靈名單，都見到 King Sir 喺唔同界別、唔同年代嘅貢獻，亦都係展望緊後繼有人嘅一個意思。至於藝人方面就只有謝君豪一人。」
Dennis 亦補充指，扶靈名單中還包括 King Sir 昔日在培正中學時期的舊同學，對方當年曾與 King Sir 一同排演過舞台劇，名單中包含了從年輕時期的摯友到各個界別的代表。
提到 King Sir 晚年的身體狀況，王祖藍表示他雖然反應稍微變慢，但頭腦依然非常清晰。王祖藍最後一次探望 King Sir 是在其生日時，當時 Dennis 亦在場，大家一起切蛋糕、聊天、按摩。王祖藍更指，King Sir 甚至會用他在電視劇《甜孫爺爺》中的對白跟他們開玩笑：「佢話：『我係慢啲啫，但我係清醒嘅！』」