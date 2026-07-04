鍾景輝安息禮｜王祖藍揭扶靈名單按年資排　謝君豪成唯一藝人代表

人稱「King Sir」的香港演藝界泰斗鍾景輝，早前不幸逝世，今日（4/7）於九龍城浸信會舉行安息禮拜。今日現場有大批鍾景輝生前的學生及演藝界人士冒雨到場悼念，送別這位演藝界的巨匠。鍾景輝的姪兒 Dennis 以及其得意弟子王祖藍，在儀式前接受《香港01》訪問，大談對 King Sir 的思念與感受。

鍾景輝的姪兒 Dennis 首先向在場媒體及各界人士表示感謝。他提到：「好感恩，天氣暫時還可以，都擔心咗好耐。都好多謝今日亦都知有好多長輩啦、親朋戚友啦、學生啦、政界嘅朋友啦、文藝界嘅朋友啦，都嚟到追思我嘅伯父，多謝大家。」

Dennis 亦透露，由於家人的意願，並考慮到大眾對 King Sir 的關心，將於本月15日在演藝學院舉辦追思會，並於16日舉行公眾紀念活動。被問及伯父生前是否有任何未了的心願時，Dennis 表示：「我知道我伯爺佢係一直都想更多推廣戲劇科啦，喺香港可以多啲學校有戲劇科啦，其他戲嗰啲佢就冇乜㗎喇。」

作為 King Sir 的愛徒，王祖藍在受訪時表現得相當感性。他分享了 King Sir 著名的「四個 D」教學箴言：「每一個被 King Sir 教過嘅佢都會講四個 D 啦，即係 Drive 啦要有動力、要有 Discipline 要有紀律、要有 Diligent 即係要勤力，同埋要有這個 Determination 啦，同埋 Devotion要好好咁奉獻。咁 King Sir 基本上每一個學生都會記得呢四個 D。」

王祖藍還笑憶起當年讀書時與 King Sir 的互動，指全演藝學院的學生都曾模仿過 King Sir 的獨特唱腔與神態：「我哋基本上每個演藝學院嘅同學，都默認咗你係佢嘅學生都會扮過佢嘅。呀但係佢從來都唔介意，佢仲會自己拿嚟講笑。」他更分享在 King Sir 大壽時，學校曾舉辦過「King Sir 扮嘢比賽」：「大家都扮佢啦，唔同年級嘅人。大家 King Sir 自己仲會答返佢：『咩我講嘢係咁嘅咩？』即係佢自己會，都不介意同埋好、好鍾意同我哋，即係玩、打成一片咁樣。」

此外，王祖藍在訪問中特別提及了由家人安排的「扶靈名單」，透露當中蘊含著傳承的深意。他表示：「今次佢定個扶靈名單，係由 King Sir 啱啱翻嚟香港出道嘅時候，即係入 TVB 第一代，一路去到最…順著個年資去排啦。排到今次最後一位，就揀咗而家演藝學院戲劇學院嘅後任院長，就係黃龍斌，都係我哋演藝學院嘅師兄。家人嘅意願都係希望藉著呢個扶靈名單，都見到 King Sir 喺唔同界別、唔同年代嘅貢獻，亦都係展望緊後繼有人嘅一個意思。至於藝人方面就只有謝君豪一人。」

Dennis 亦補充指，扶靈名單中還包括 King Sir 昔日在培正中學時期的舊同學，對方當年曾與 King Sir 一同排演過舞台劇，名單中包含了從年輕時期的摯友到各個界別的代表。

提到 King Sir 晚年的身體狀況，王祖藍表示他雖然反應稍微變慢，但頭腦依然非常清晰。王祖藍最後一次探望 King Sir 是在其生日時，當時 Dennis 亦在場，大家一起切蛋糕、聊天、按摩。王祖藍更指，King Sir 甚至會用他在電視劇《甜孫爺爺》中的對白跟他們開玩笑：「佢話：『我係慢啲啫，但我係清醒嘅！』」

杜琪峰到場悼念。（葉志明攝）

王祖藍揭扶靈名單按年資排序 ，謝君豪成唯一藝人代表。（葉志明攝）

王祖藍與鍾景輝的姪兒 Dennis。（葉志明攝）

王祖藍與鍾景輝的姪兒 Dennis。（葉志明攝）

王祖藍揭扶靈名單按年資排序 ，謝君豪成唯一藝人代表。（葉志明攝）

鍾景輝的姪兒 Dennis 首先向在場媒體及各界人士表示感謝。（葉志明攝）

謝君豪有份扶靈。（葉志明攝）