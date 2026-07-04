鍾景輝安息禮｜揭早年生活與戲劇啟蒙　赴海外深造創本地戲劇教育

被譽為香港「戲劇教父」的King Sir鍾景輝，今日（4/7）於九龍城浸信會舉行安息禮拜。King Sir一生桃李滿門，在演藝界地位舉足輕重，今日大批演藝界後輩、學生以及生前好友悉數到場，送別這位一代恩師最後一程。鍾府家人及鍾景輝博士治喪委員會就King Sir生平以及演藝成就、貢獻，發布了以下文章以悼念他：

香港一代戲劇巨匠、著名演藝及文化藝術教育家鍾景輝博士（King Sir），於主曆2026年6月3日安詳離世，享壽八十九歲。King Sir一生秉持謙厚仁愛之心，將畢生精力奉獻予香港演藝及文化藝術事業，足跡橫跨舞台、電視、電影及廣播等領域。他以卓越的藝術造詣、嚴謹的專業精神及無私的教誨，推動香港戲劇、影視及文化藝術的發展，並培育無數後進，桃李滿門，深受同業、學生及觀眾的敬重。今天（7月4日）King Sir的安息禮拜於九龍城浸信會早上十時三十分舉行，隨後靈柩奉移至鑽石山火葬場舉行火葬禮。

鍾景輝安息禮。(吳子生攝)

早年生活與戲劇啟蒙

King Sir 於1937 年3月23日在泰國曼谷出生，同年5月回流香港。在經歷戰亂後，他於1947年入讀香港培正小學。1950年，年僅13歲的King Sir加入培正中學新組成的「紅藍劇社」，自此結下與戲劇的不解之緣。在學期間，他展現出卓越的戲劇天賦，於1953年及1954年分別憑《史嘉本的詭計》與《丟落的禮帽》連續兩屆獲得香港校際戲劇比賽最佳男演員獎。

除了戲劇，King Sir在體育方面亦有出色表現。1955年，他贏得香港培正中學校運會全場總冠軍，並在澳門的比賽中創下100米跑11秒3的個人最佳紀錄。升讀崇基書院（香港中文大學前身）英文系後，他於 1957 年再次贏得該校第一屆校運會男子組賽事總冠軍。

(葉志明攝)

遠赴海外深造與開創本地戲劇教育

1958 年，King Sir 入讀美國奧克拉荷馬浸會大學演講及戲劇系，隨後於1959年考進美國耶魯大學戲劇學院修讀藝術碩士課程，並於 1961 年以「京劇臉譜」為題順利畢業。

學成歸來後，King Sir於1962年出任香港浸會書院講師，任教英文及英文戲劇，並設立有關演講及演技的課程，開創全港大專院校的先河。1983年6月他受聘為香港演藝學院戲劇學院的創院院長，一直任教至 2001年榮休，歷時十八載。King Sir以嚴謹的學術態度與對戲劇藝術的深厚熱忱，親身帶領學生走上舞台，培育出一代又一代台前幕後的舞台精英，桃李遍佈香港及海外演藝界。他所建立的戲劇教育體系，至今仍是香港舞台藝術發展的重要根基。

影視與舞台的卓越貢獻

King Sir 在影視及舞台領域的貢獻同樣舉足輕重。1967 年，他加入無綫電視，任職高級編導，其後升任節目經理，負責短篇劇《太平山下》及娛樂節目《歡樂今宵》。他製作全港首個長篇劇劇目《夢斷情天》。1970 年，他策劃並推出電視史首個指定時間專播連續劇的「電視劇場」。翌年，他開設藝員訓練班，為香港電視圈培育了大量優秀人才。

1973 年，King Sir 與陳有后、梁天、殷巧兒、鄭子敦及夏雨等當時備受歡迎的電視藝員，創立香港電視劇團，宣揚戲劇藝術文化，並將受歡迎的電視劇《清宮怨》還原於利舞台演出二十三場，引起全港哄動。1976 年，他轉投麗的電視，以節目總監身份創辦亞洲歌唱比賽。1998 年，King Sir 以其獨特、深沉而磁性的聲音，為《尋找他鄉的故事》注入了靈魂。他那不疾不徐、充滿歷史滄桑感的語調，沒有刻意的煽情，卻將海外華人漂泊異鄉的孤寂與堅韌，說進了每個香港人的心坎裡。

在舞台劇方面，King Sir 於 1980 年導演了香港首個以粵語演出的百老匯音樂劇《夢斷城西》，開創本地音樂劇的新頁。1977 年，他受聘為香港話劇團藝術顧問，後轉聘為藝術總顧問，並於 1982 年為劇團執導第一齣大型創作劇《側門》，與香港話劇團建立了長達數十年的深厚合作關係。1983 年，他與張之珏、海滴成立聯肇有限公司，以製作喜劇及鬧劇為主，為香港舞台帶來多元的創作面貌。1984年成立香港戲劇協會（劇協）擔任會長，並於 1992 年親手創辦香港舞台劇獎，為本港舞台劇界樹立了重要的專業評審制度，此獎項至今仍是業界最具公信力的年度盛事。他本人亦多次榮獲該獎項，以演員及導演身份屢獲殊榮，代表作涵蓋《蝴蝶君》、《瘋癲皇帝》、《莫扎特之死》、《推銷員之死》、《風雨守衣箱》、《金池塘》、《承受清風》、《不期而遇的男人》及《相約星期二》等，足見其在舞台上的藝術造詣深厚而多元，橫跨悲劇、正劇與喜劇各類型。

屢獲殊榮與社會貢獻

King Sir 的藝術成就與社會貢獻屢獲肯定。他曾獲香港特別行政區政府頒發銅紫荊星章（BBS，2002年）及銀紫荊星章（SBS，2013年）。在演藝界，他先後獲得香港藝術發展局頒發戲劇成就獎（2000 年）及終身成就獎（2012 年），以及無綫電視頒發的萬千光輝演藝大獎（2006年）和香港戲劇協會頒發的終身成就獎（2018年）。 此外，King Sir 亦獲多所高等學府頒授榮譽學位，包括香港演藝學院榮譽院士及榮譽博士、美國哈姆斯頓大學榮譽哲學博士、香港都會大學榮譽文學博士、香港理工大學大學院士，以及香港樹仁大學榮譽文學博士。

延續無私奉獻 典範長存

King Sir 不但見證香港演藝界薪火相傳、人才輩出的發展歷程，更以其學養、風範與熱誠，對香港本土文化藝術發展產生深遠影響。為延續King Sir 一生對藝術教育及香港演藝事業的無私奉獻，家屬將帛金（賜賻）全數撥捐予「香港演藝學院-鍾景輝獎學金」，以支持培育未來的演藝人才。願他的精神與典範將長存於香港演藝界及眾人心中。

葉志明攝