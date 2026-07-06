吳君如陳可辛機場送別閃盲網民　兩人依依不捨連串舉動媲美偶像劇

娛樂圈的模範夫妻吳君如與導演陳可辛，攜手走過多年依舊恩愛如初。近日，有網民在北京首都國際機場機場偶遇這對神仙眷侶，捕捉到陳可辛低調現身為愛妻送機的溫馨畫面。兩人即將分別之際，在人來人往的機場大廳上演了一幕幕不捨的甜蜜互動，簡直比偶像劇還要甜。

陳可辛與吳君如，接受當地傳媒訪問。（電影公司提供）

陳可辛、吳君如與梁朝偉合照。(資料圖片)

吳君如獲陳可辛及愛女陳是知送上驚喜生日派對。（IG：@sandrangky）

夫妻低調恩愛出巡

當日，吳君如頂著標誌性的帥氣金黃色短髮，身穿卡其色寬鬆休閒外套搭配同色系工裝褲，臉上戴著造型前衛的黃色鏡片墨鏡，身後背著綁有印花絲巾的大包包，顯得時尚又隨性。而一旁的陳可辛則保持一貫的低調風格，留著標誌性的灰白長髮，身穿簡單乾淨的白襯衫與寬鬆牛仔褲。他們兩人一人推住兩個行李箱，吳君如一現身已被不少粉絲和途人認出，拿出手機拍她。陳可辛為了不被攝入鏡頭，特地繞道走向另一邊，與吳君如分頭行。據悉，吳君如此行是出發去拍攝內地綜藝節目《花兒與少年8》。

吳君如與陳可辛分開行。(小紅書截圖)

吳君如手推兩年行李。(小紅書截圖)

吳君如親力親為沒有助手幫忙。(小紅書截圖)

臨別依依不捨擁抱親吻甜蜜恩愛

而在辦理完登機手續，即將要分別的時刻，這對平日裡幽默風趣的夫妻瞬間變得依依不捨。只見陳可辛眼神裡滿是溫柔與不捨，一把將吳君如拉入懷中。吳君如也順勢依偎在丈夫懷裡，兩人來個深情的擁抱。陳可辛更情不自禁地在吳君如的臉頰上深情一吻，甚至在分開的最後一刻，兩人的手還緊緊地牽在一起，十指緊扣、拉扯著不願放開，恩愛之情羨煞旁人。吳君如與陳可辛多年來雖沒有正式的婚姻一紙婚書，卻用實際行動詮釋了什麼叫「執子之手，與子偕老」。這次在機場的依依不捨，再次向外界證明了兩人即便一起多年，早已是老夫老妻卻依然保持著如熱戀期般的甜蜜，非常難得。

陳可辛與吳君如依依不捨。(小紅書截圖)

陳可辛與吳君如擁抱。(小紅書截圖)

陳可辛與吳君如牽手。(小紅書截圖)

好sweet。(小紅書)

陳可辛與吳君如不捨分開。(小紅書截圖)