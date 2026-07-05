霍震寰太太陳琪琪罕見現身　曾為救子致骨盆碎裂撐拐杖仍優雅高貴

百億豪門霍英東家族的成員一向備受外界關注。日前，霍英東二子霍震寰與太太陳琪琪罕有地結伴現身紅館欣賞演唱會，這位平日裡生活極其低調的豪門新抱一出場，隨即成為焦點。雖然歲月在她臉上留下了些許痕跡，行動不便的她需要撐住拐杖輔助，但她舉手投足間流露出的優雅與闊太氣質，依舊令網民讚嘆不已。

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恒基地產創辦人李兆基3月17日逝世，李家在4月27日在北角香港殯儀館設靈，霍英東集團行政總裁霍震寰（中）與太太陳琪琪（右）到場致祭。（盧翊銘攝）

昔日邵氏古裝美人 苦戀10年低調嫁入霍家

來自台灣的陳琪琪是70年代著名的邵氏女星，當年曾參演《林世榮》、《蝶變》、《名劍》等多部經典港產片，其美艷的古裝扮相更是深入人心。可惜當時星運平平，後來在一場聚會中結識了霍震寰。

有傳當年霍英東對霍震寰與陳琪琪這段十分反對，但兩人並未放棄，攜手經歷了長達近10年的愛情長跑。直到1981年，兩人終於修成正果步入禮堂。相比起哥哥霍震霆與朱玲玲當年的世紀夢幻婚禮，霍震寰與陳琪琪的婚禮顯得極其樸素，沒有大排筵席，據聞霍家當時僅送了一條紅寶石項鍊作為結婚禮物。陳琪琪入門後亦順應豪門家風，隨即宣布全面息影，先後誕下三名子女，專心相夫教子。

霍陳琪琪。(香港人生哥@小紅書)

霍陳琪琪。(香港人生哥@小紅書)

霍震寰。(香港人生哥@小紅書)

霍震寰與霍陳琪琪。(香港人生哥@小紅書)

霍震寰與霍陳琪琪好恩愛。(香港人生哥@小紅書)

廣州驚遇車禍 捨身推開子女致骨盆碎裂

真正讓全港對這位豪門新抱另眼相看的，是她身上展現出的偉大母愛。1986年，陳琪琪隨丈夫霍震寰赴廣州出差參加會議，同行的還有他們的子女。不料在當地不幸遭遇嚴重交通意外，一名司機因疲勞駕駛而誤踩油門，座駕失控直衝向陳琪琪與兩名年幼的子女。在千鈞一髮之際，陳琪琪毫不猶豫地奮力將子女推向安全處，自己卻避不開，當場被撞至骨盆碎裂、雙腿嚴重受創。

這場車禍讓她動了多次大手術，雖然成功保住性命和雙腿，但行動能力從此大受影響。此後多年，她出入都需要坐輪椅或撐拐杖。然而，每次她陪伴丈夫出席活動時，即使拄著拐杖，她依然挺直腰桿、穿戴得體，將豪門闊太的端莊與優雅展現得淋漓盡致。

霍陳琪琪撐拐杖現身。(香港人生哥@小紅書)

霍陳琪琪撐拐杖現身。(香港人生哥@小紅書)

霍陳琪琪依然好靚。(香港人生哥@小紅書)