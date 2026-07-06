王敏奕曾國祥同框放閃粉碎婚變傳聞　化身「跟得老公」靜候太太

日前，王敏奕與導演老公曾國祥低調現身戲院，支持電影《火遮眼》。兩人過去屢傳婚變，甚至曾傳出要老爺曾志偉幫手解畫。今次兩人在活動中罕有合體，私底下互動盡顯默契，令離婚傳言不攻自破。



王敏奕與老公曾國祥現身戲院。（影片截圖）

低調合體默契破傳言

王敏奕當日身穿牛仔外套搭配長裙，顯得非常青春活力，雖然走休閒風，但依然仙氣逼人。期間有粉絲上前要求合照，她亦表現得相當貼地、來者不拒，盡顯親民一面。至於老公曾國祥則化身「跟得老公」，在一旁默默且極具耐心地靜候太太。兩公婆雖然未有高調放閃，但這種細水長流的陪伴與老夫老妻般的默契，已足以力證二人依舊恩愛如昔，以行動粉碎外界的婚變傳聞。

王敏奕與粉絲合影。（影片截圖）

曾國祥耐心等待太太。（影片截圖）

14歲入行拒做花瓶、憑實力說話

王敏奕入行已久，14歲已經開始兼職做模特兒，2008年參演第一部電影《烈日當空》，其後於2014年首次跳入電視圈，拍攝TVB劇集《女人俱樂部》，之後亦曾到ViuTV拍劇，直到2020年正式簽約TVB。

王敏奕2014年曾拍《女人俱樂部》。（劇照）

王敏奕的老公曾國祥貴為金像獎最佳導演，老爺則是前TVB總經理（節目內容營運）曾志偉，兩人均在圈中極具份量。外人多會認為她靠家人的身份地位和關係走捷徑，不過她卻從不把這些言論放在心上，一直揚言「唔做花瓶」。早前她更在《萬千星輝頒獎典禮》成功奪得「最佳女配角」，憑演技證明實力，底氣十足地表示「唔靠老公」。

王敏奕奪最佳女配角獲讚：靚到爆！（截圖）

老公曾國祥在後台搭住王敏奕膊頭，二人面露幸福笑容，激罕放閃。（IG@wongmanyik）

新劇搏到盡被吊六層樓高

王敏奕近期亦專注事業發展，剛完成了無綫新劇《警是個大佬》的拍攝。向來專業的她在劇中可謂「搏到盡」，在大結局的一場重頭戲中，本身極度畏高的她更要挑戰個人極限，被吊至足足六層樓高。她形容這次經歷為「人生高峰」，而當被問到事前有沒有向導演老公曾國祥報備時，她就笑言：「有，都有通知身邊緊張我的朋友，有甚麼說話都講定先，哈哈！」直言身為演員只會做好本份。