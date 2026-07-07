TVB視帝帶圈中女神老婆阿女豪歎Rosewood　顏值竟升級：精緻男人

視帝陳展鵬近年在內地音樂圈發光發亮，雖然劇集被大幅減產，但音樂事業卻迎來起色。早前他完成TVB劇集《玫瑰戰爭》拍攝後，難得有休息時間，即北上東莞搞「陳展鵬明星晚宴」，單人門票為498人民幣，包枱價為4680元，絕不放過任何賺錢機會，引來網民熱議。陳展鵬除了北上登台，亦會拍攝劇集及參與綜藝節目、各類型的商演，以及粉絲見面會，均是其重要收入來源。陳展鵬勤力吸金，一家人愈住愈豪，日前更被拍到帶老婆仔女歎Rosewood，非常愛錫家人。

陳展鵬偕太太單文柔，帶同女兒「小豬比」到向日葵花田遊玩。（IG@smyphoebe）

單文柔大讚陳展鵬溫柔奶爸。（IG@smyphoebe）

陳展鵬單文柔帶女兒「小豬比」現身Rosewood

近日有網民在Rosewood（香港瑰麗酒店）大堂見到陳展鵬、單文柔（Phoebe）一家人。從網民分享的片段可見，單文柔、女兒「小豬比」一行人正行去搭電梯。單文柔雖然已身為人母，但身材依然勻稱，單睇背影已散發仙氣；而小豬比亦如爸爸一樣高䠷，相信陳展鵬帶老婆仔女享受五星級酒店服務。

發文網友激讚陳展鵬單文柔一家人真人同上鏡一模一樣，該網民驚歎幾天前才見過工作中的陳展鵬，沒想到幾天後陳展鵬竟顏值再升級。雖然網民指相比起酒店其他模特住客，陳展鵬單文柔較似素人，不過仍大讚他是「特別精緻的男人」，網民說：「剛剛居然在香港瑰麗酒店看到陳展鵬一家人 他們真的跟電視里長得一模一樣，我前幾天在香港的活動就見過陳展鵬，還跟他合照過，沒想到現在還更年輕了，五官更精致了，我就是看到他們的車在瑰麗門口停下，下車看到一個特別精致的男人走出來，我還沒意識到是誰，看到後面他老婆單文柔我就想起來了，他們應該是來帶女兒住酒店，全場也就我認出他們來了，因為當時大堂里人很少。」

陳展鵬單文柔愛女「小豬比」陳諾瑤（Quinta）幼稚園畢業了。（IG：@smyphoebe）

隨後陳展鵬冒風雨到廣州，現身林夏薇音樂會，令後者感動到眼濕濕。

陳展鵬最新宣傳海報。（網上圖片）

陳展鵬單文柔搬複式豪宅擁私人花園植物園

陳展鵬近年愈住愈豪，與太太單文柔以及女兒「小豬比」一家三口搬入複式豪宅，新居裝修豪氣，私人花園設有植物園和三棵大樹，空間闊落！陳展鵬是住家好男人，早前被拍得與單文柔到高級超市掃貨，家庭事業兩兼顧。

有網民在Rosewood見到陳展鵬單文柔一家人。（小紅書）

行去搭電梯。（小紅書）

單文柔身為一孩之母，身材Keep得好好。（小紅書）

網民激讚短短幾日陳展鵬顏值又升級。（小紅書）

有其他網民附和。（小紅書）

陳展鵬與單文柔及女兒女兒陳諾瑤一家三口。（IG@rucochan）

陳展鵬與胡定欣於2016年合作拍攝《城寨英雄》並因此劇獲得視后寶座。（資料圖片/符祥定攝）

陳展鵬高大有型。(小紅書圖片)

陳展鵬在店內shopping。(小紅書圖片)

陳展鵬回歸家庭。（小紅書）

陳展鵬和單文柔被拍到一齊去超市掃貨。（小紅書）

「小豬比」變身霸道總裁強吻陳展鵬。（IG@rucochan）