佘詩曼帶陳山聰仔仔慶生獲香吻　Bob留言索吻網民笑：核突報警！

視帝陳山聰與老婆何麗萍（Apple）於2019年結婚，翌年7月誕下仔仔陳霆軒（Jaco），今年Jaco已經踏入6歲升讀小學。而Jaco的契媽佘詩曼昨日（6日）於社交平台分享了一與他單獨慶祝6歲生日的影片，並寫下：「第一次同呢粒豆丁過正日生日，本來佢晏晝係有party嘅，但係因為我要做嘢所以去唔到。契仔自己話：『咁我哋夜晚食飯啦！』」於是二人就展開了一天單獨的約會。

佘詩曼第一次同Jaco過正日生日。(ig@charmaine_sheh)

陳山聰先把兒子送到佘詩曼車裡，佘詩曼表示自己捉弄他，特地買了一份Jaco很期待的禮物，但是又把禮物藏好，送了一份他沒有很喜歡的禮物來試探他。之後佘詩曼就帶了Jaco去遊樂場玩，又帶了他去快餐店吃東西，玩得不亦樂乎。最後佘詩曼更買了蛋糕與Jaco慶祝：「食食吓我周圍望，佢問我做咩，我話我想喺漢堡神偷做背景嗰幅牆嗰度同佢切蛋糕（因為靚啲），不過可惜有人坐咗。佢就話不如我哋去第二度切啦！跟住我就揸車去咗佢屋企附近嘅公園，進行簡單而隆重嘅切餅儀式。」

佘詩曼帶陳山聰仔仔慶生。(ig@charmaine_sheh)

陳山聰仔仔Jaco送上香吻

當Jaco以為玩完要回家時，佘詩曼為他送上了一個驚喜：「因為佢期待已久嘅Doctor Strange，我一早已經收咗喺入邊，佢見到當然好開心啦！」Jaco收到自己夢寐以求的禮物後，馬上開心到要親吻佘詩曼，佘詩曼當然「冧滋滋」地接受Jaco的愛。

陳山聰仔仔送上香吻。(ig@charmaine_sheh)

Bob留言佢又要香吻

佘詩曼在社交平台分享了這段經歷後，不少朋友都有留言，當中包括林盛斌（Bob），他留言表示：「我過多兩個幾月就生日，唔使玩遊戲，唔使食麥當勞，唔使送禮物俾我，淨係要最尾錫嗰下得㗎啦！」立即有網民留言叫陳山聰「代錫」，亦有網民表示接受不了：「核凸（突），報警！」

Bob接受訪問。(葉志明攝)