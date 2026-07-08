五索公開真實媽媽生活湊仔絕不假手於人　罕曝仔仔容貌獲讚好帥氣

去年1月「五索」鍾睿心（Rachel），與身家以百億計的67歲大生銀行主席馬清鏗爆出婚外情，兩人拍拖踏入第11年，育有4名子女，獲封「最強小三」之名。五索不但毫不介意被人稱做小三，還愈來愈高調，經常公開放閃，力證與馬生愛得甜蜜，深得馬生寵愛，兩人經常周遊列國歎世界，幸福富貴生活令人羨慕。不過五索並沒有安於過少奶奶的生活，即使背後有馬生雄厚的財力撐腰，她仍堅決要努力發展自己的事業，令自己活得更有底氣。

馬生公開露臉好大方。(五索ig)

五索瘦到幾乎甩褲。(ig圖片)

五索好瘦。(ig圖片)

湊仔女絕不假手於人

五索平日要兼顧家庭與事業，可謂十分忙碌，忙於打理網店生意的她，卻從來沒有忽略對小朋友的照顧。雖然她有多位家傭姐姐幫忙打理家務與屋企大小事，生活無憂，但她在照顧小朋友方面絕不假手於人，堅持親力親為湊大子女，一有時間便會陪伴她的小朋友。日前她就於IG分享了她真實的媽媽生活，曬出與小朋友出海玩樂的溫馨片段，與子女一起置身海中玩水，仔女們都很黏她，足證親子關係極好。五索更於IG story中激罕首度曝光了仔仔的帥氣側面樣貌。

五索與仔女出海玩。(ig圖片)

五索與仔女出海玩。(ig圖片)

罕曝光仔仔容貌獲讚好靚仔

從她分享的片段可見，當時一家人正身處裝潢奢華、放滿名酒的豪宅內享用美食。五索的大仔正跪坐在地毯上，一邊拿著水杯，一邊正準備品嚐薄餅。最吸引網民目光的，莫過於仔仔首次公開的清晰側面樣，他留著乖巧短髮，側面輪廓非常精緻，不僅擁有高挺的鼻樑，皮膚更是白晳，五官顯得十分清秀，盡顯優良基因。不少網民看後紛紛大讚仔仔：「側面好靚仔！」、「五官好精緻，長大一定是個美男子」、「完全可以入行做明星、當童星出道！」

五索仔仔好靚仔。(ig圖片)

五索出海玩不忘宣傳產品。(ig圖片)