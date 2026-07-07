周星馳《功夫女足》定檔7月11日！張柏芝豪氣包18場力撐昔日拍檔

周星馳執導的電影《功夫女足》正式宣佈定檔7月11日上映，消息一出，張柏芝幾乎同步出手，火速包下18場電影場次，以行動爲這部融合功夫與女足元素的作品送上分量十足的支持。包場頭像是張柏芝在電影《少林足球》的造型照，十分用心，這也讓她迅速登上平台熱搜榜，網友贊其「真誠永遠動人」。

由周星馳擔任導演和編劇的新作《功夫女足》預告7月上映。（IG@stephenchow）

柳飄飄尹天仇情義未變

提起張柏芝與周星馳，繞不過1999年那部《喜劇之王》，柳飄飄與尹天仇的故事，至今仍是港片浪漫敘事的巔峯之一，「我養你啊」， 一句對白穿透二十餘年時，兩人之間的交情，從來不靠頻繁合體來證明，而是在關鍵時刻用一個動作說明。

張柏芝和周星馳在電影《少林足球》的劇照合影 。(網上圖片）

女足拼勁與張柏芝生命軌跡不謀而合

選擇以包場形式支持《功夫女足》，本身就承載着多重解讀，功夫的剛勁和女足的拼勁，與柏芝多年來在公衆視野中展現的生命軌跡不謀而合。從千禧年初的青春鋒芒，到經歷起伏後愈發從容自洽，柏芝本身就是一部關於「跌倒再起身」的鮮活敘事，她將這份支持投向一部講述女足精神的電影，就像是對一種不屈精神的共振。

女足拼勁與張柏芝生命軌跡不謀而合。（公關提供）

張柏芝豪包18場盡顯珍貴情義

放眼當下的張柏芝，活出了一種屬於這個階段的舒展。這次不動聲色的18場包場，沒有大張旗鼓的宣傳，只是在定檔消息傳出後迅速落地，乾淨利落，一如她在重要關頭一貫的行事風格。從《喜劇之王》裏的柳飄飄，到今日火速爲《功夫女足》包場18場的張柏芝，二十七年過去，銀幕內外的她始終保有某種恆定不變的內核。不解釋，但會做；不張揚，但到場，這份以行動替代言語的默契，或許就是她對昔日搭檔最深情的呼應，也是港產片黃金年代留下來的一種珍貴情義。