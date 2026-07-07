樂易玲生日會驚爆俾人偷嘢！　翻查CCTV前TVB「住家男星」斷正

TVB高層樂易玲（樂小姐）日前（7月1日）67歲生日，前一晚（30日）她特地於尖沙咀一餐廳包場舉辦盛大生日派對，出席的圈中人眾多，除了一班TVB小生花旦包括：黃宗澤、馬國明、陳山聰、蕭正楠和黃翠如、張振朗、朱敏瀚、陳曉華、朱千雪、劉穎鏇、郭柏妍、馬貫東、阮浩棕、丁子朗、許家傑、蔣祖曼、黃嘉雯及女團MYNT四位成員外，還有胡定欣、海兒、翁嘉穗等不少圈中好友，就連前總經理曾志偉也俾面出席，現場可謂星光熠熠媲美台慶。

樂小姐今晚舉行派對慶祝生日。（葉志明 攝）

樂小姐辦生日派對，現場星光熠熠，連前總經理曾志偉也俾面出席。（葉志明 攝）

樂易玲生日會驚爆俾人偷嘢

今日有消息指出，生日會當日甚少嘉賓帶禮到現場，有別於往年，原來事出有因！根據《東周刊》報道，上年樂小姐生日派對舉行時，周吉佩向樂小姐送贈Labubu花束作生日禮物，豈料最後竟然被人偷了！樂小姐對花束非常緊張，眾所周知她非常深愛Labubu，在花束不見後，她向所有現場工作人員、明星、朋友查詢，依然未有發現，最後要翻查CCTV。

周吉佩向樂小姐送贈Labubu花束作生日禮物。（IG＠周吉佩）

前TVB「住家男星」斷正

結果令人震驚，原來是一位40多歲前TVB、已轉戰內地市場的男藝人所偷，事後透過中間人已向他取回花束。該男星表示自己當時因為壓力大，加上覺得樂小姐不會發現在眾多禮物中少了一件，所以才會產生歪念。事件最後低調處理，並未報警，事隔一年後才爆出來。

該名男藝人今年並未參加樂小姐的生日派對，報道指此男星曾奪得台慶獎項，已婚並有子女，平時在社交平台塑造一個很好的家庭形象。