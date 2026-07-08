星二代入行20年變白髮大叔　搭的士司機認唔出真身：你做翻版都得

已故一代笑匠吳耀漢的混血兒子吳嘉龍（Carl），自2000年加入演藝圈以來，憑著深邃立體的五官與高大俊朗的外形，一直備受外界關注。現年50歲的吳嘉龍，近日在Instagram限時動態分享了一段爆笑的乘車片段。片中可見，他戴著黑框眼鏡、滿頭灰白髮，坐在的士後座與司機閒話家常，但爆笑的是，該名的士司機從頭到尾都完全認不出眼前的乘客正是吳嘉龍本人，更當面大談「吳嘉龍」的花邊新聞，並提議他做「翻版吳嘉龍」。

50歲嘅吳嘉龍一臉滄桑。（ig@thecarlng）

吳嘉龍老咗都型。（ig@thecarlng）

吳嘉龍係混血兒。（ig@thecarlng）

二人對話內容如下：

吳嘉龍：即係之前佢好多女朋友㗎嘛。

的士司機：點講呢，大把女，我都唔少啦。

吳嘉龍：我五十幾歲，差啲啲，但佢好靚仔喎。

的士司機：好靚仔，因為佢係外國人嘅心態，佢鍾意玩吖嘛。既然花弗就唔好有家庭嘞喎，中國人半唐番啦，鬼佬思想唔係中國人思想。 （吳嘉龍不停點頭：唔..唔...唔）

吳嘉龍：可能佢退休咗嘞。

的士司機：我估你做佢翻版吳嘉龍都得呀。 （吳嘉龍咧嘴而笑）

吳嘉龍：我希望你有機會接埋嗰個吳嘉龍呀，咁你可以同佢講，我之前有個客就好似你一樣！

這段對話明顯經過剪接，不過整個車程中，的士司機完全認不出吳嘉龍本人。吳嘉龍在影片中寫著：「你個樣好似...Taxi driver got chat 後尾佢問我你係咪姓吳呀😂」。

吳嘉龍分享與的士司機對話。（ig@thecarlng）

司機竟然完全唔認得吳嘉龍。（ig@thecarlng）

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與吳彥祖同樣靚仔 被譽為「最型混血男星」

吳嘉龍（Carl）曾被譽為「最型混血男星」，與吳彥祖等人有着不相上下的靚仔樣。其父為已故一代笑匠吳耀漢，而媽媽Susan則是英國人。他在約2000年加入娛樂圈，出道定位為模特兒，經常出現在各大時裝品牌活動中。當時生得高大靚仔，五官立體，而且又是中英混血，兼為星二代，所以也十分受女性歡迎。

出道後，他也參演過不少劇集、電影演出，例如有《赤裸特工》、《黑白森林》、《重案黐孖Gun》、《逆戰》、《金雞SSS》、《湄公河行動》，甚至是近年討論話題高的《九龍不敗》和《闔家辣》、《贖夢》、《風林火山》都有其出現的鏡頭。

吳嘉龍以江湖大佬身分出場。（《守誠者》截圖）

滿頭白髮顯蒼老

近年吳嘉龍已不再走混血型男路線，而是留了一臉鬍鬚，留長頭髮，任由白髮生長，形成其獨特、具有男人味的形象。去年在TVB劇集《守誠者》第4集中，以江湖大佬「蔣坤」霸氣出場，望着他那個梳了髮線後移，all-back紮辮髮型的形象，佬味十足依然有型有格。

滿頭白髮，比起大佢7年嘅黃子雄更顯老。（小紅書截圖）

點擊睇吳嘉龍型仔相：

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2004年導演楊凡開出一百萬酬勞，邀請吳嘉龍演出《桃色》做第一男主角，但遭父親吳耀漢反對，飾演另一角色，編號4708的警察，相對較少裸露鏡頭及SM情節。

Carl曾與章小蕙、河莉秀合作拍攝情色電影《桃色》，當時他們還一起出席第55屆柏林電影節。（Getty Images）