小芳劇情｜最新追劇日曆/更新時間+演員角色簡介

《小芳》陸劇，改編自小說《小芳出嫁》。有裴文作為編劇，韓琰為執導，由王影璐、辛雲來領銜主演的一套以鄉村婚戀家庭為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《小芳》電視劇情大綱

故事發生在貴州山村，楊小芳（王影璐 飾）與同鄉祁小偉（辛雲來 飾）相戀未婚先孕，兩家籌辦婚禮時徹底鬧翻，婚事作廢，身懷六甲的楊小芳無處可歸。父親楊凡虎（林永健 飾）無計可施，春節前夕叫來供職深圳的妹妹楊凡雁（王姬 飾）回鄉處理此事。

楊凡雁出面與祁家談判未果，楊小芳遭拋棄的消息傳遍村落，反倒意外吸引大批單身漢前來提親。臨近生產，楊小芳必須做出抉擇：與祁小偉復合、接受追求者提親，或是獨自撫養孩子；同時還要決定新生兒的歸屬。與此同時，四處奔波的楊凡雁察覺，身邊親友個心藏祕密，而這些謎團全都與楊小芳腹中的孩子緊密相關。

《小芳》電視劇海報（电视剧小芳@Weibo）

《小芳》播出更新時間｜最新追劇日曆

《小芳》電視劇幾時播?《小芳》於7月13日播放，一共有18集，CCTV-8獨家電視首播，騰訊視頻全網獨播。CCTV-8每日21:30兩集連播，騰訊視頻會員每日21:30更新2集，首更3集，SVIP搶先看1集。

《小芳》演員

王影璐 飾 楊小芳

王影璐 飾 楊小芳（电视剧小芳@Weibo）

辛雲來 飾 祁小偉