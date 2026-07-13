雀骨分集劇情｜最新追劇日曆/更新時間+演員關係圖+角色簡介

《雀骨》陸劇。有吳孟璋、岩照作為編劇，高翊浚、孫夢飛為執導，由陳艾米、侯明昊領銜主演的一套以古裝愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《雀骨》電視劇情大綱

一紙賜婚，牽起兩段孽緣。心狠手辣的靖安王府世子蕭無衣（侯明昊 飾），強娶沉迷機關術的太傅千金謝嘉魚（陳艾米 飾）。她名義上是太傅之女，實則身分另有隱情；他以鐵面魔頭之姿迎她入府，她以假千金之身嫁作側妃。二人從契約夫妻起步，表面各取所需，暗地裏互相猜忌試探，卻在生死困局中一層層扒開對方的偽裝與馬甲。

山河破碎，他為天下不惜此身，卻唯獨對她徒生貪戀。她本是瀟灑來去的自由人，也為他作繭自縛忘卻前塵。愛意與殺意同生共長，二人在聯手破解身世謎團、對抗朝堂陰謀的過程中，逐漸從契約夫妻蛻變為生死相守的知己。他於亂世荒唐中護她一方安寧，她涅槃重生助他成就萬世之名，終攜手破朝堂陰謀，守家國太平。

《雀骨》電視劇分集劇情

《雀骨》1-5集劇情

第1集：因軍械造假導致九丈原三萬北府兵慘死，靖王府世子蕭晟（蕭無衣）雖反敗為勝卻痛失十八位戰將。為徹查指向長沙王的幕後黑手，蕭晟故意高調抬棺入城以製造戰死假象。與此同時，太傅之女謝嘉魚心慕岐王，為籌錢製作定情玉冠而化身機關術士「妙手公子」私售機關。在長沙王舉辦的湖心亭詩會上，企圖暗助舞姬投毒弒王的謝嘉魚，撞上了突然現身並大開殺戒的蕭晟，驚慌之下她雖倉皇逃脫，卻在現場留下了暴露身份的獨特標記。

蕭晟順藤摸瓜徹查「妙手公子」的底細，身負重傷的他對外佯裝沉溺歌舞，實則暗中隱忍療傷。眼見長沙王意圖強娶謝嘉魚以拉攏清流百官，蕭晟決定先發制人，在翌日的朝堂早會上，他當眾放棄所有軍功賞賜，語驚四座地向太後提出求娶謝嘉魚。這場出人意料的政治聯姻不僅打亂了長沙王的如意算盤，也將毫無防備的謝嘉魚直接拉入了這場波譎雲詭的權謀漩渦之中。

第2集：蕭晟查明「妙手公子」的真實身份正是太傅之女謝嘉魚，為了粉碎長沙王藉聯姻拉攏朝臣的野心，手握重兵的他在朝堂上強勢求娶，迫使仰仗其兵權的何太后下旨賜婚。然而，不甘淪為政治棋子的謝嘉魚斷然拒絕這門婚事，她綁了婢女後孤身逃往雍州。途中，她意外登上一艘黑船，卻不知道同船那名看似普通的男子，正是暗中調查長沙王走私勢力、且自己極度抗拒的賜婚對象蕭晟。

兩人在西郊渡口意外捲入長沙王部下以人口販賣為掩護的走私陰謀。謝嘉魚行俠仗義反遭誣陷下獄，在蕭晟暗助脫困後，她好心折返用連環弩救人，卻烏龍射中蕭晟。蕭晟透過試探確認謝嘉魚只是單純被利用製造軍械，隨即不動聲色地將計就計，將她騙回了京城謝府，並派人嚴厲警告謝家父母。逃婚失敗的謝嘉魚得知同行男子的真實身份後懊惱不已，而蕭晟隨後送還她曾被繳獲的機關巧物，更被她視為充滿惡意的嘲弄與挑釁，讓兩人的心結愈發深重。

第3集：李茂自雍州歸京後驚覺摯愛謝嘉魚已被賜婚給幼時好友蕭晟，他進宮求情反遭何太后杖責，不願認命的謝嘉魚遂與李茂約定在大婚當日逃往北秦。婚禮如期舉行，面對謝嘉魚故意刁難的下馬威，蕭晟直接將新娘扛上肩頭策馬回府，隨後更故意放任她利用地圖順利逃脫。然而謝嘉魚並不知道，這張王府地圖本就是蕭晟設下的誘餌，他正以搜捕逃妻為由進行全城大搜捕，借此逼迫按捺不住的長沙王起兵反叛。

利慾薰心的長沙王果然中計，悍然率部逼宮並劫持靖安王府家眷，卻在蕭晟早有準備的兵力合圍下迅速潰敗、當場伏誅。然而長沙王之死並未讓軍械案真正落幕，蕭晟在平叛後敏銳地察覺到，那個假借長沙王之名製造劣質弓弩、害慘三萬北府兵的真正幕後黑手，竟然是企圖坐收漁利的何太後。面對這場險惡的皇室毒計，早已安排父親陳兵城外的蕭晟已然握有掀翻棋盤的資本，大墱王朝的權力中心即將迎來更猛烈的血雨腥風。

第4集：蕭晟與何太後在宮中陷入激烈對峙，病榻上的皇帝在謝懷歸的籌謀下下旨，冊封岐王李茂為監國以制衡蕭氏兵權，迫使局勢走向兩全之法。與此同時，試圖逃亡的謝嘉魚在約定地點遭到父親謝懷歸的無情攔截，謝懷歸不僅殘忍殺害了李甫華派來的暗衛及嘉魚的婢女蒼兒，更以冷酷的姿態向絕望的碧玉坦承了自己的政治野心——將親生女兒作為與蕭氏聯姻的棋子，並利用被困深宮的李茂來牽制蕭無衣，形成微妙的權力平衡。李茂為了大局最終含淚接下監國印信，這也意味著他將終生禁錮於深宮，與謝嘉魚徹底有緣無份。

新婚之夜，被重新送回靖安王府的謝嘉魚企圖以機關暗算蕭晟，卻被其輕易識破，蕭晟也點破昔日縱容其逃跑本是成全之意，如今卻已被謝懷歸的毒計全盤打亂。隨後，李甫華一語道破驚天秘密，原來李茂竟是謝懷歸與先帝安貴嬪的私生子，謝懷歸籌謀多年，竟將兒女皆視為股掌之上的權力籌碼。次日，蕭晟反其道而行，打破百官如意算盤執意留京徹查軍械案，而何太後則強將平寧縣主李樂君遷入紫極殿以挾制李茂，一場骨肉相殘、愛恨交織的深宮大戲正式拉開帷幕。

第5集：蕭無衣暗中收買西月樓以封鎖「妙手公子」的消息，並體貼地幫謝嘉魚安葬慘死的侍從，在冷酷的權謀中展露出一絲溫情。然而紙包不住火，蕭堯意外搜出連環弩並在祠堂當面痛斥，令謝嘉魚震驚得知正是自己的機關術間接害死了三萬北府兵。在三日回門之日，愧疚交織的謝嘉魚拿著假冒者的畫像質問父親謝懷歸，面對父親的默認，她雖心碎絕望卻選擇隱瞞並獨自背負這筆良心債；見其痛苦難安，蕭無衣買來梨花糖溫柔寬慰，並體貼地轉達了李茂的近況，深受觸動的謝嘉魚遂誓言要為北府兵打造一件足以反敗為勝、踏平北境的絕世武器。

與此同時，「妙手公子」的線索在軍中意外走漏，引得暗潮洶湧。謝嘉魚與世子妃何元姬出行時，因義憤維護李茂的啞巴護衛阿大，遭到禁軍統領岳清揚的百般刁難與羞辱，幸得蕭無衣及時趕到強力解圍；為了在風口浪尖保護其周全，蕭無衣嚴厲勒令她不得擅自出府，反倒加深了謝嘉魚的誤會。深宮之內，纏綿病榻的皇帝故意點醒監國的李茂，扯下了最殘忍的政治真相——他們都不過是老謀深算的謝懷歸股掌之中的棋子，謝懷歸為了世家名利甚至不惜將親生女兒送入王府作為制衡各方的武器，讓這局權力遊戲愈發冰冷與殘酷。

《雀骨》6-8集劇情

第6集：重陽將至，建康城內關於「妙手公子」的流言甚囂塵上，致使北府軍將士情緒激憤，蕭無衣深陷信任危機且面臨兵變風險。儘管舊疾復發、雙目失明加劇，蕭無衣仍頂住壓力堅信謝嘉魚清白，而謝嘉魚則以製作山楂糕和設計武器默默支持。同時，雲昭郡主毅然與謝懷歸和離並暗中聯絡舊部；在重陽大典上，蕭無衣巧計借走李茂以避開太后發難，假扮侍衛隨行的謝嘉魚與李茂短暫相見，卻意外撞破了王府內驚天的身世秘密。

另一邊，老謀深算的何太后步步緊逼，不僅威逼利誘平寧縣主李樂君在兄長與知己之間做出抉擇，更在忠義碑前設下陰險的伏兵之計。此時毫不知戶外的謝嘉魚在街市上偶遇了當日購買連環弩的「假蕭晟」，在一腔熱血的奮力追擊下，她正一步步踏入太后為她量身打造的致命殺局之中，整座建康城的危機已是一觸即發。

第7集：何太后利用偽冒的妙手公子在忠義碑前煽動騷亂，謝嘉魚為救蕭堯毅然炸毀即將倒塌的石碑，卻反遭誣陷為罪魁禍首，幸得蕭無衣及時趕到強力鎮壓並將其救下。隨後，太后企圖派遣禁軍突襲北府軍營奪權，不料蕭無衣早有防備，當場擒獲方十八等叛將；翌日軍營中，謝嘉魚親自直面眾將士展示新式弩箭，以無雙機關術澄清連弩真相，蕭無衣亦順勢揭露軍制積弊，在朝堂上以自縛上殿的決絕之姿，逼迫太后同意推行軍政改制。

經此一役，兩人的關係終於迎來冰釋，謝嘉魚在蕭無衣的全力支持下以「妙手」之名開設鋪面，徹底擺脫封建枷鎖，彰顯女子自立之志。與此同時，雲昭郡主與蕭無衣密會，語驚四座地揭開了蕭無衣身為前朝「文熹太子」的驚天隱祕，並以能顛覆天下的「雀骨令」為談判籌碼，強勢要求蕭無衣必須給予謝嘉魚未來自由選擇人生的權利。

第8集：北秦鷹王使團強勢抵達建康，藉歸還俘虜之名瘋狂羞辱南鄴，並提出以「走馬穿楊」的比試來決定北境三州的歸屬；蕭無衣為爭取改制時間毅然應戰，卻因壓制激進學子而深陷輿論指責。與此同時，渴望重返戰場的蕭堯主動請纓，謝嘉魚特意為其改良馬髕助力，不料卻遭蕭無衣強行制止並焚毀裝備，此舉不僅讓謝嘉魚痛遭禁足，更讓不知母親多年暗中阻攔真相的蕭堯誤解弟弟輕視自己，致使兄弟間的矛盾徹底激化。

禁足期間，神祕匠人元小六悄然現身，在與謝嘉魚交流火器技藝時揭開了蕭無衣早年便曾暗中保護兄長的往事，並一針見血地指出謝嘉魚的馬髕設計存在致命的墜馬缺陷。得知真相的蕭無衣為了兄長的安全，在比試前夕親赴馬場替蕭堯以身試馬，卻在突發意外中不幸受傷，導致其體內的舊疾瘋狂反噬，雙目再度陷入了徹底失明的黑暗絕境之中。

《雀骨》播出更新時間｜最新追劇日曆

《雀骨》電視劇幾時播?《雀骨》於7月11日播放，一共有28集，由愛奇藝播放。

《雀骨》播出更新時間｜最新追劇日曆

《雀骨》演員關係圖

《雀骨》演員關係圖

雀骨劇情

雀骨劇情

《雀骨》演員

陳艾米 飾 謝嘉魚

陳艾米 飾 謝嘉魚（雀骨官微@Weibo）

侯明昊 飾 蕭無衣

侯明昊 飾 蕭無衣（雀骨官微@Weibo）

何潤東 飾 謝懷歸

何潤東 飾 謝懷歸（Weibo@何潤東）

程莉莎 飾 姚藴之