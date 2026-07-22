雀骨線上看結局分集劇情｜最新追劇日曆/更新時間+演員關係圖

《雀骨》陸劇。有吳孟璋、岩照作為編劇，高翊浚、孫夢飛為執導，由陳艾米、侯明昊領銜主演的一套以古裝愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《雀骨》電視劇情大綱

一紙賜婚，牽起兩段孽緣。心狠手辣的靖安王府世子蕭無衣（侯明昊 飾），強娶沉迷機關術的太傅千金謝嘉魚（陳艾米 飾）。她名義上是太傅之女，實則身分另有隱情；他以鐵面魔頭之姿迎她入府，她以假千金之身嫁作側妃。二人從契約夫妻起步，表面各取所需，暗地裏互相猜忌試探，卻在生死困局中一層層扒開對方的偽裝與馬甲。

山河破碎，他為天下不惜此身，卻唯獨對她徒生貪戀。她本是瀟灑來去的自由人，也為他作繭自縛忘卻前塵。愛意與殺意同生共長，二人在聯手破解身世謎團、對抗朝堂陰謀的過程中，逐漸從契約夫妻蛻變為生死相守的知己。他於亂世荒唐中護她一方安寧，她涅槃重生助他成就萬世之名，終攜手破朝堂陰謀，守家國太平。

《雀骨》電視劇分集劇情

《雀骨》1-5集劇情

第1集：因軍械造假導致九丈原三萬北府兵慘死，靖王府世子蕭晟（蕭無衣）雖反敗為勝卻痛失十八位戰將。為徹查指向長沙王的幕後黑手，蕭晟故意高調抬棺入城以製造戰死假象。與此同時，太傅之女謝嘉魚心慕岐王，為籌錢製作定情玉冠而化身機關術士「妙手公子」私售機關。在長沙王舉辦的湖心亭詩會上，企圖暗助舞姬投毒弒王的謝嘉魚，撞上了突然現身並大開殺戒的蕭晟，驚慌之下她雖倉皇逃脫，卻在現場留下了暴露身份的獨特標記。

蕭晟順藤摸瓜徹查「妙手公子」的底細，身負重傷的他對外佯裝沉溺歌舞，實則暗中隱忍療傷。眼見長沙王意圖強娶謝嘉魚以拉攏清流百官，蕭晟決定先發制人，在翌日的朝堂早會上，他當眾放棄所有軍功賞賜，語驚四座地向太後提出求娶謝嘉魚。這場出人意料的政治聯姻不僅打亂了長沙王的如意算盤，也將毫無防備的謝嘉魚直接拉入了這場波譎雲詭的權謀漩渦之中。

第2集：蕭晟查明「妙手公子」的真實身份正是太傅之女謝嘉魚，為了粉碎長沙王藉聯姻拉攏朝臣的野心，手握重兵的他在朝堂上強勢求娶，迫使仰仗其兵權的何太后下旨賜婚。然而，不甘淪為政治棋子的謝嘉魚斷然拒絕這門婚事，她綁了婢女後孤身逃往雍州。途中，她意外登上一艘黑船，卻不知道同船那名看似普通的男子，正是暗中調查長沙王走私勢力、且自己極度抗拒的賜婚對象蕭晟。

兩人在西郊渡口意外捲入長沙王部下以人口販賣為掩護的走私陰謀。謝嘉魚行俠仗義反遭誣陷下獄，在蕭晟暗助脫困後，她好心折返用連環弩救人，卻烏龍射中蕭晟。蕭晟透過試探確認謝嘉魚只是單純被利用製造軍械，隨即不動聲色地將計就計，將她騙回了京城謝府，並派人嚴厲警告謝家父母。逃婚失敗的謝嘉魚得知同行男子的真實身份後懊惱不已，而蕭晟隨後送還她曾被繳獲的機關巧物，更被她視為充滿惡意的嘲弄與挑釁，讓兩人的心結愈發深重。

第3集：李茂自雍州歸京後驚覺摯愛謝嘉魚已被賜婚給幼時好友蕭晟，他進宮求情反遭何太后杖責，不願認命的謝嘉魚遂與李茂約定在大婚當日逃往北秦。婚禮如期舉行，面對謝嘉魚故意刁難的下馬威，蕭晟直接將新娘扛上肩頭策馬回府，隨後更故意放任她利用地圖順利逃脫。然而謝嘉魚並不知道，這張王府地圖本就是蕭晟設下的誘餌，他正以搜捕逃妻為由進行全城大搜捕，借此逼迫按捺不住的長沙王起兵反叛。

利慾薰心的長沙王果然中計，悍然率部逼宮並劫持靖安王府家眷，卻在蕭晟早有準備的兵力合圍下迅速潰敗、當場伏誅。然而長沙王之死並未讓軍械案真正落幕，蕭晟在平叛後敏銳地察覺到，那個假借長沙王之名製造劣質弓弩、害慘三萬北府兵的真正幕後黑手，竟然是企圖坐收漁利的何太後。面對這場險惡的皇室毒計，早已安排父親陳兵城外的蕭晟已然握有掀翻棋盤的資本，大墱王朝的權力中心即將迎來更猛烈的血雨腥風。

第4集：蕭晟與何太後在宮中陷入激烈對峙，病榻上的皇帝在謝懷歸的籌謀下下旨，冊封岐王李茂為監國以制衡蕭氏兵權，迫使局勢走向兩全之法。與此同時，試圖逃亡的謝嘉魚在約定地點遭到父親謝懷歸的無情攔截，謝懷歸不僅殘忍殺害了李甫華派來的暗衛及嘉魚的婢女蒼兒，更以冷酷的姿態向絕望的碧玉坦承了自己的政治野心——將親生女兒作為與蕭氏聯姻的棋子，並利用被困深宮的李茂來牽制蕭無衣，形成微妙的權力平衡。李茂為了大局最終含淚接下監國印信，這也意味著他將終生禁錮於深宮，與謝嘉魚徹底有緣無份。

新婚之夜，被重新送回靖安王府的謝嘉魚企圖以機關暗算蕭晟，卻被其輕易識破，蕭晟也點破昔日縱容其逃跑本是成全之意，如今卻已被謝懷歸的毒計全盤打亂。隨後，李甫華一語道破驚天秘密，原來李茂竟是謝懷歸與先帝安貴嬪的私生子，謝懷歸籌謀多年，竟將兒女皆視為股掌之上的權力籌碼。次日，蕭晟反其道而行，打破百官如意算盤執意留京徹查軍械案，而何太後則強將平寧縣主李樂君遷入紫極殿以挾制李茂，一場骨肉相殘、愛恨交織的深宮大戲正式拉開帷幕。

第5集：蕭無衣暗中收買西月樓以封鎖「妙手公子」的消息，並體貼地幫謝嘉魚安葬慘死的侍從，在冷酷的權謀中展露出一絲溫情。然而紙包不住火，蕭堯意外搜出連環弩並在祠堂當面痛斥，令謝嘉魚震驚得知正是自己的機關術間接害死了三萬北府兵。在三日回門之日，愧疚交織的謝嘉魚拿著假冒者的畫像質問父親謝懷歸，面對父親的默認，她雖心碎絕望卻選擇隱瞞並獨自背負這筆良心債；見其痛苦難安，蕭無衣買來梨花糖溫柔寬慰，並體貼地轉達了李茂的近況，深受觸動的謝嘉魚遂誓言要為北府兵打造一件足以反敗為勝、踏平北境的絕世武器。

與此同時，「妙手公子」的線索在軍中意外走漏，引得暗潮洶湧。謝嘉魚與世子妃何元姬出行時，因義憤維護李茂的啞巴護衛阿大，遭到禁軍統領岳清揚的百般刁難與羞辱，幸得蕭無衣及時趕到強力解圍；為了在風口浪尖保護其周全，蕭無衣嚴厲勒令她不得擅自出府，反倒加深了謝嘉魚的誤會。深宮之內，纏綿病榻的皇帝故意點醒監國的李茂，扯下了最殘忍的政治真相——他們都不過是老謀深算的謝懷歸股掌之中的棋子，謝懷歸為了世家名利甚至不惜將親生女兒送入王府作為制衡各方的武器，讓這局權力遊戲愈發冰冷與殘酷。

《雀骨》6-10集劇情

第6集：重陽將至，建康城內關於「妙手公子」的流言甚囂塵上，致使北府軍將士情緒激憤，蕭無衣深陷信任危機且面臨兵變風險。儘管舊疾復發、雙目失明加劇，蕭無衣仍頂住壓力堅信謝嘉魚清白，而謝嘉魚則以製作山楂糕和設計武器默默支持。同時，雲昭郡主毅然與謝懷歸和離並暗中聯絡舊部；在重陽大典上，蕭無衣巧計借走李茂以避開太后發難，假扮侍衛隨行的謝嘉魚與李茂短暫相見，卻意外撞破了王府內驚天的身世秘密。

另一邊，老謀深算的何太后步步緊逼，不僅威逼利誘平寧縣主李樂君在兄長與知己之間做出抉擇，更在忠義碑前設下陰險的伏兵之計。此時毫不知戶外的謝嘉魚在街市上偶遇了當日購買連環弩的「假蕭晟」，在一腔熱血的奮力追擊下，她正一步步踏入太后為她量身打造的致命殺局之中，整座建康城的危機已是一觸即發。

第7集：何太后利用偽冒的妙手公子在忠義碑前煽動騷亂，謝嘉魚為救蕭堯毅然炸毀即將倒塌的石碑，卻反遭誣陷為罪魁禍首，幸得蕭無衣及時趕到強力鎮壓並將其救下。隨後，太后企圖派遣禁軍突襲北府軍營奪權，不料蕭無衣早有防備，當場擒獲方十八等叛將；翌日軍營中，謝嘉魚親自直面眾將士展示新式弩箭，以無雙機關術澄清連弩真相，蕭無衣亦順勢揭露軍制積弊，在朝堂上以自縛上殿的決絕之姿，逼迫太后同意推行軍政改制。

經此一役，兩人的關係終於迎來冰釋，謝嘉魚在蕭無衣的全力支持下以「妙手」之名開設鋪面，徹底擺脫封建枷鎖，彰顯女子自立之志。與此同時，雲昭郡主與蕭無衣密會，語驚四座地揭開了蕭無衣身為前朝「文熹太子」的驚天隱祕，並以能顛覆天下的「雀骨令」為談判籌碼，強勢要求蕭無衣必須給予謝嘉魚未來自由選擇人生的權利。

第8集：北秦鷹王使團強勢抵達建康，藉歸還俘虜之名瘋狂羞辱南鄴，並提出以「走馬穿楊」的比試來決定北境三州的歸屬；蕭無衣為爭取改制時間毅然應戰，卻因壓制激進學子而深陷輿論指責。與此同時，渴望重返戰場的蕭堯主動請纓，謝嘉魚特意為其改良馬髕助力，不料卻遭蕭無衣強行制止並焚毀裝備，此舉不僅讓謝嘉魚痛遭禁足，更讓不知母親多年暗中阻攔真相的蕭堯誤解弟弟輕視自己，致使兄弟間的矛盾徹底激化。

禁足期間，神祕匠人元小六悄然現身，在與謝嘉魚交流火器技藝時揭開了蕭無衣早年便曾暗中保護兄長的往事，並一針見血地指出謝嘉魚的馬髕設計存在致命的墜馬缺陷。得知真相的蕭無衣為了兄長的安全，在比試前夕親赴馬場替蕭堯以身試馬，卻在突發意外中不幸受傷，導致其體內的舊疾瘋狂反噬，雙目再度陷入了徹底失明的黑暗絕境之中。

第9集：謝嘉魚察覺蕭無衣失明並將其救回，醫女蕊生無奈以折損壽命為代價為其施以猛藥換取短暫復明。在悉心照料期間，謝嘉魚從蕊生口中得知蕭無衣當年為保護陣亡副將遺孀而自污名聲的重情內幕，對其徹底改觀。

隨後兩人更默契配合，在北秦鷹王與李茂的突擊試探中以嬉戲之姿巧妙化解危機。隨著謝嘉魚吐露雙親慘死北秦之手的孤兒身世，兩人的羈絆愈發深厚。而得知弟弟曾暗中為自己訂製馬髕的蕭堯也終於解開心結，決意參賽。在冒雨搶救馬髕皮革時，蕭無衣捨身護住險遭倒塌木架砸傷的謝嘉魚，兩顆孤獨的心在風雨中悄然相印。

第10集：為了肅清北秦潛伏在城中的三十六路暗探，蕭無衣兵分兩路暫離賽場，由裝備了謝嘉魚改良馬髕的蕭堯代為出戰「走馬穿楊」比試。腿疾恢復的蕭堯與鷹王展開血戰，在李樂君暗中潛入敵營調換太后毒箭的驚險配合下，拼死搏得平局。

決勝時刻，及時趕回卻雙目失明的蕭無衣將性命全盤交託給謝嘉魚，憑藉她精準的擊鼓指引，以「只進不退」的悍勇強勢擊敗鷹王，成功奪回北境三州。這場大捷不僅讓蕭家母子冰釋前嫌、蕭堯證明自我，更令蕭無衣與北府軍的威望達到頂峰，卻也悄然催生了李茂對權力的極度渴望與對兩人關係的複雜心緒。

《雀骨》11-15集劇情

第11集：比武大勝後，李茂向蕭無衣坦言對謝嘉魚的爭奪之意，蕭無衣大方承認心意，卻堅持尊重謝嘉魚的自由選擇。此時，北秦鷹王突然提出迎娶李樂君以挽回顏面，何太后順勢應允，李茂在營救妹妹受挫並深感無力後，毅然轉向太傅謝懷歸修習帝王之術，誓要奪取權力。

與此同時，蕭無衣查出北秦太后隱身使團且意在「雀骨令」，在與之周旋的同時，暗查二十五年前安陸兩家的通敵舊案；而救友心切的謝嘉魚則不顧安危，私下以自製精鐵為誘餌，隻身前往鴻臚寺與鷹王展開了凶險的談判。

第12集：蕭無衣及時趕到並得知謝嘉魚是以《耒耜天機譜》的農具技術作籌碼，嚴厲告誡她莫要因暴露驚世才華而自招禍端。另一邊，求援受辱的李茂決意聯姻世家崔氏女以換取政治支持，其自私自利的「權宜之計」令他與蕭無衣的兄弟情義徹底決裂。

隨後，北秦太后因藍色煙花認定故人穆連嬰（元小六）隱於京城，謝嘉魚不顧蕭無衣阻攔，私下安排身負滅門深仇的元小六與重病的太后在西月樓會面，企圖以此交易取消和親。朝堂之上和親典禮如期舉行，而西月樓內這場牽動多方恩怨的會面，正將所有人的命運推向未知的驚天變局。

第13集：北秦太后在謝懷歸協助下前往西月樓欲毒殺元小六以絕後患，幸得謝嘉魚機敏設局，巧妙化解了兩人的生死對峙。隨後鷹王死士放火圍攻西月樓企圖破壞和談，蕭無衣麾下精銳及時趕到救出眾人。

與此同時，在和親典禮上，李茂聯合崔氏等世家上表反對，配合蕭無衣當庭揭露世家劣跡施壓，最終手持太后懿旨當眾廢止和親，逼迫鷹王簽署和談協定，終使李樂君重獲自由。塵埃落定後，李茂坦承聯姻崔氏以謀奪大權的政治抱負，謝嘉魚亦豁達告別、決定拜師元小六遊歷天下。隨著《北府改制疏》正式獲批，蕭無衣受命總領北境軍政，三人在命運的十字路口各自啟程，留下了截然不同的抉擇軌跡。

第14集：謝嘉魚隨師尋礦途中因家書改道，意外落入崔氏圈套被困凌風堡，並在暗中探查時驚覺崔家正強徵女子開採私礦。與此同時，蕭無衣因追查北府兵士發狂傷人案，發現源頭竟是瓜洲崔氏私礦毒水污染的軍糧，遂隻身潛入凌風堡，與謝嘉魚意外重逢。

兩人聯手應對崔少安，並獲得了心存大義的崔氏長女崔令儀暗中倒戈相助，企圖藉外部力量揭露父親罪行以終結家族罪業。而在建康城內，執掌大權的李茂在謝懷歸的縝密策劃下，以崔氏煽動北府詛咒、破壞軍政改制為由，強勢調兵夜查崔府，一張針對江南世家勢力的鐵血清洗大網已然悄然鋪開。

第15集：崔令儀意圖大義滅親反遭其父崔浚殘忍殺害。崔浚隨後將蕭無衣、謝嘉魚與雲昭郡主一同囚禁，並以嘉魚性命相逼迫使雲昭交出雀骨令，致使產生誤會的謝嘉魚與蕭無衣陷入了嚴重的信任危機。與此同時，遠在建康的謝懷歸挑起朝堂對蕭無衣的彈劾，並向李樂君吐露李茂身世之謎，命其奔赴瓜洲阻止雀骨令落入蕭氏之手。

大婚之日，幡然醒悟的崔少安當眾揭發家族罪證，李樂君果斷下令緝拿，而早有部署的蕭無衣亦率北府軍強勢攻入；混戰中，崔浚挾持雲昭郡主，反遭雲昭當眾揭穿其早年勾結北秦、出賣忠良的惡行，並語驚四座地聲稱「文熹太子並未死去」，瓜洲崔氏至此徹底傾覆。

《雀骨》16-20集劇情

第16集：崔浚被捕後，元小六深入查證，驚覺眼前的「崔浚」竟是北秦細作楚竹在二十年前鳩佔鵲巢偽裝而成；楚竹為銷毀罪證啟動毒水機關，元小六為救眾人冒死強關機關，最終壯烈犧牲。與此同時，返程途中的雲昭郡主與李樂君所乘馬車突發失控墜入深崖，導致郡主當場身亡、隨身雀骨令失蹤，李樂君重傷昏迷。

謝嘉魚查出馬匹發狂的源頭竟指向蕭無衣先前庫存的糧草，令案情迷霧重重；得知死訊的謝懷歸雷霆震怒，公開宣稱謝嘉魚僅為養女並將其狠心逐出家門。然而驚天陰謀在李樂君甦醒後徹底撕開——她向李茂痛苦坦白，正是自己受謝懷歸指使害死郡主，意在阻止其利用雀骨令集結舊部、揭發李茂的真實身世。

第17集：謝嘉魚強忍喪母之痛暗中調查真兇，一度因物證指向而懷疑蕭無衣，直到確認雀骨令不同並聽其深情告白後才消除戒備。隨著調查深入，她不僅識破了李樂君為護兄長謀害郡主的罪行，更憑藉母親生前的信任、老王妃的矛盾言詞以及蕭無衣對「文熹太子」線索的篤定，大膽質詢其真實身份；面對謝嘉魚的敏銳推斷，蕭無衣不再隱瞞，坦承自己正是失蹤多年的前朝文熹太子。

得知真相的謝嘉魚直奔謝府靈堂，當眾揭露母親已與謝懷歸和離的事實，並以追查「安陸二氏之案」為籌碼，強勢要求帶走母親靈柩。老謀深算的謝懷歸權衡利弊後最終妥協，謝嘉魚毅然與冷血的謝氏家族徹底決裂，將母親棺椁迎回靖安王府，誓要依靠自己的力量為母親討回公道、查明當年慘案的真相。

第18集：謝嘉魚欲購鳳鳴山安葬母親，蕭無衣表面未應，私下卻變賣心愛坐騎與私產，託何元姬將錢財送達，其默默付出令謝嘉魚深受觸動。隨後，太后藉「托夢」之名設下宮宴，命蕭無衣攜雀骨令入宮；蕭謝二人順勢攜手設局，蕭無衣不惜當眾暴露自己前朝太子的持令人身份，悍然揭穿李樂君謀害郡主的罪行，迫使李樂君為保全李茂不得不認罪伏法，謝嘉魚終為母親雪恨。

事後，痛失妹妹的李茂憤而質問蕭無衣，蕭無衣冷靜指出李樂君因猜忌恐懼加害恩人必須承擔代價，並告誡身居高位的李茂應心懷悲憫與遠大志向。這番話讓兩人的兄弟情誼徹底破裂，當李茂追問文熹太子是否真的已死時，蕭無衣平靜地宣告那個身份早已死在過去、永不回來，兩人正式走向了截然不同的對立面。

第19集：太后懷疑世間尚有第三枚雀骨令，而蕭無衣與謝嘉魚吐露心聲，表態不戀皇權、唯願強盛北府，謝嘉魚深受觸動並承諾做其堅實後盾，促使蕭無衣積極求醫延壽。然而危機再起，北秦暗探「崔浚」在太后協助下逃脫並劫持謝嘉魚於安泰門逼交令牌，更殘忍逼迫謝嘉魚在蕭無衣與李茂中擇一射殺；為破死局，蕭無衣當眾拉弓箭指監國李茂掌控主動權，最終一箭擊殺崔浚，而李茂也因護航而負傷。

這場風波過後，蕭無衣「箭指監國」的驚人舉動被太后冠以欺君與不臣之罪、施以重責，面對嚴刑，謝嘉魚毫無懼色，堅決與蕭無衣同生共罰。在共同經歷了這場生死考驗後，謝嘉魚終於徹底直面內心，向蕭無衣坦誠心意並要他顧惜身體、長命百歲，深受震動的蕭無衣也鄭重承諾此生絕不再放手，兩人在患難中緊緊相依。

第20集：何元姬因安泰門風波看清局勢，決定倒戈相助蕭無衣。與此同時，李茂箭傷後高燒不退，被診出中了十三年前弒殺皇子的罕見毒草「暗夜草」，蕭無衣推斷太后欲故技重施廢黜李茂另立儲君，遂連夜強闖東宮救人並生擒太醫秦升；在鐵證面前，何元姬率何氏族人大義滅親，當眾揭發太后多年罪行，皇帝順應民意下旨廢黜太后移居別宮，並將天子九印賜予監國李茂。

不料，走入歧途的李茂為救妹妹竟暗中設計欲將其換出天牢，卻被早有防備的蕭謝二人當場截獲。面對昔日好友，謝嘉魚最終決絕地射出一箭，將李樂君放逐至北秦為暗探了結恩怨，而蕭無衣也向李茂攤牌自己與謝嘉魚的深情，種種矛盾交織下，李茂與蕭無衣徹底反目；大限將至的皇帝單獨召見蕭無衣，將兩枚象徵正統的雀骨令，親手物歸原主交還給了「文熹太子」。

《雀骨》21-24集劇情

第21集：風波過後，何元姬向蕭堯坦承心意並決意離開王府，徹底放下過往的束縛，而李樂君則北上投奔鷹王，成為牽動南北局勢的一枚暗棋。與此同時，蕭無衣將雀骨令拼合完整，謝嘉魚順利破解其中隱含的礦藏之謎，隨即在以行動贖罪的崔少安陪同下遍訪大鄴山川、興辦「妙手」商鋪惠及百姓。在遊歷途中，謝嘉魚敏銳查出地方官員李耕克扣修渠款項、致人死命的惡行，遂返回建康深入調查，不想竟意外撞破了蕭無衣暗中查處貪腐的「釣魚」行動，兩人再度默契聯手肅清吏治，將贓款全數用於修建北境糧道。

隨後，岐王李茂下旨正式冊封謝嘉魚為靖安王世子妃，並賜予印璽與軟甲，謝嘉魚雖覺突然卻坦然接受，並決定在孝期結束後以軍械督造的身份隨蕭無衣北伐。除夕之夜，靖安王府擺下團圓年宴，蕭家人齊聚一堂、其樂融融。謝嘉魚在守歲宴上藉著幾分醉意，溫柔勸導平日冷面少言的蕭無衣要學會主動表達心中愛意，兩人在漫天風雪與融融暖意中相互依偎，彼此的情意愈發深厚綿長。

第22集：冊封禮當日，建康城內的登聞鼓驟然響起，百姓狀告蕭家父子在督修北境糧道時貪污瀆職，導致工程坍塌且死傷慘重，蕭家父子三人旋即被收押大理寺候審。蕭無衣為揪出幕後黑手，決定將計就計主動入獄，並將關鍵證據交予廷尉，而在冊封禮被迫中斷的風口浪尖上，謝嘉魚仍展現出驚人風骨，堅持獨自完成了剩餘的儀式。與此同時，何元姬震驚發現柳昭林竟是失散多年的舊愛裴潤恆，而蕭家的偽造賬本正是他被謝懷歸利用所製，儘管柳昭林幡然悔悟並供出藏證地點，但謝嘉魚與何元姬的營救行動卻屢屢遲來一步，陷入被動。

面對絕境，謝嘉魚另闢蹊徑暗中調查，意外截獲了謝懷歸與李茂乳母多年的秘密書信，就此撕開了李茂絕密的身世之謎。謝嘉魚手握致命底牌直面李茂，限其三日內查明真相、還蕭家清白；而此時的大牢之內，李茂正以兵權與和離大相要挾蕭無衣，卻遭到蕭無衣的斷然拒絕。李茂在瘋狂中吐露了自己長期淪為棋子的憤懣以及對謝嘉魚不滅的執念，蕭無衣則痛斥其早已背棄救國初心，昔日兄弟立場徹底對立，而遠在北境的鷹王得知南鄴內亂，亦開始蠢蠢欲動。

第23集：李茂逼迫獄中的蕭無衣寫下和離書，卻遭謝嘉魚斷然拒絕。與此同時，幡然悔悟的柳昭林投案自首，坦承全係受謝懷歸指使偽造證據構陷蕭家；而李茂在得知蕭無衣病重且時日無多後，內心深受撼動，最終下旨將蕭家眾人無罪釋放。重獲自由的蕭無衣向謝嘉魚坦誠真實病情，兩人相擁約定珍惜餘生、緊緊相伴。隨後，李茂研讀了蕭無衣在獄中撰寫的兵書，備受啟發之下決意推行革新，宣佈廢除世家壟斷的「蘭台會」，設立打破出身壁壘的「春考」制度，激起朝中舊有世家勢力的強烈反彈。

殿試之上，女扮男裝化名「何元」的何元姬憑藉「竹籠卵石」治河法榮登榜首，柳昭林亦當堂揭發謝懷歸的陷害陰謀；謝懷歸則順水推舟，指認該法正是當年「安陸案」被誣為罪證的治水良策，逼迫朝廷重審當年冤案。蕭無衣與謝嘉魚當場演示該治水法奏效，鐵證如山下公開揭露了朝廷當年為鏟除異己而構陷安陸二氏的冰冷真相，蕭無衣更當眾斬釘截鐵地宣告「文熹太子已死」。最終，李茂下旨為安陸二氏正式平反，削去蕭堯官職命其戴罪修渠，勒令謝懷歸告老還鄉，並正式頒行「春考」，徹底打破了寒門與世家的千年鴻溝。

第24集：謝嘉魚順利破解了雀骨令中深藏的礦藏秘密，並表示日後若朝廷有所需定會如實相告。蕭無衣深知有謝嘉魚在便勝過世間萬物，遂當眾將象徵權力的雀骨令一劈為二。這招「以令化人」的高明手段，將謝嘉魚推為唯一掌機關礦藏者，確保無論自己生前身後都再無人敢動她分毫；看著這一切的李茂則複雜地告誡蕭無衣莫要死得太快，誓言終有一天要在棋局上光明正大贏他一次。

然而局勢轉瞬即變，靖安王蕭駒利用謝懷歸急於追查安陸案幕後主使的迫切心理，趁其不備悍然出手將其刺殺，而這血腥一幕恰好被廷尉親眼目睹。李茂聞訊後雷霆震怒，當即下令將靖安王府上下所有人盡數緝拿；料定謝嘉魚會利用蕭無衣聲東擊西的李茂，親自率兵埋伏在她逃跑的必經之路上。就在謝嘉魚即將落網的千鈞一髮之際，本已身處險境的蕭無衣竟奇蹟般現身並一舉挾持了李茂，用自己的性命為謝嘉魚殺出一條生死血路。

《雀骨》播出更新時間｜最新追劇日曆

《雀骨》電視劇幾時播?《雀骨》於7月11日播放，一共有28集，由愛奇藝播放。7月11日至7月19日，VIP會員每日下午6時更新2集，7月20日至7月22日，VIP會員每日下午6時更新1集，7月23日至7月25日，VIP會員停更，7月26日起，VIP會員每日下午6時更新1集，7月28日會員完結。

《雀骨》演員關係圖

《雀骨》演員關係圖

雀骨劇情

雀骨劇情

《雀骨》演員

陳艾米 飾 謝嘉魚

陳艾米 飾 謝嘉魚（雀骨官微@Weibo）

侯明昊 飾 蕭無衣

侯明昊 飾 蕭無衣（雀骨官微@Weibo）

何潤東 飾 謝懷歸

何潤東 飾 謝懷歸（Weibo@何潤東）

程莉莎 飾 姚藴之