車cam片流出！疑似呂方與司機爆粗對罵 遭諷：啊死矮仔我記得你啦

今日網上流傳一段車cam片，疑似呂方搭網約車時，與司機起衝突，雙方更爆粗互罵！司機表示自己已跟導航到達目的地，但乘客就說自己要去的並不是此位置，要求再駛往目的地，因而起爭執，雙方都愈來愈躁，以粗口互相問候，之後乘客一方因為開不到車門，繼續僵持，最終發火說：「我記X住你車牌！你死X梗！」司機此時認出這名乘客不論聲線樣貌都極似呂方，於是說：「X你老母臭X死矮仔，啊！我記得你啦X你老X！呂方呀嘛！X你老X！」疑似呂方則指住他：「你個X家剷你咁X樣做生意？你死得喇！」

網上流傳一段車cam片，疑似呂方搭網約車時與司機爆發衝突，司機表示自己已跟導航到達目的地，但乘客就說自己要去的並不是此位置，要求再駛往目的地，因而起爭執，雙方都愈來愈躁，以粗口互相問候。（網上片段）

導航定位不符起爭執 疑似呂方說話被打斷發火

片段一開始，疑似呂方問司機：「你跟導航？」司機表示：「咁我係跟導航吖嘛，你到咗…你自己睇吓，你唔啱可以投訴，睇吓係咪跟導航？」疑似呂方本來都語氣冷靜，說：「我知，你前少少吖，392號。」司機就表示：「前面冇得停車吖嘛老細！」疑似呂方再問：「嘩？你咁樣做生意嘅？（司機：咩我咁樣做生意呀？）你咁都得？392號，呢度唔係，呢度30幾…」而司機都有駛前些少，但可能要趕住接下一單生意，態度開始差，趕疑似呂方落車：「我唔知呀，到咗喇！我依家有單，我冇可能同你搵啦係咪呀？大佬，要搵食吖嘛大佬！」疑似呂方不斷想說話都遭司機打斷，最終終於發火：「細聲啲！細聲啲！（司機：咁我係到咗吖嘛！）細聲啲！你唔好X嘈呀！」（司機：乜嘢唔好X嘈啊？咁係到咗吖嘛。）」

司機強調自己跟導航，但乘客指尚未到達，叫他駛前；而司機都有駛前些少，但可能要趕住接下一單生意，態度開始差，趕疑似呂方落車：「我唔知，到咗喇！我依家有單，我冇可能同你玩啦係咪呀？大佬，要搵食呀嘛大佬！」（網上片段）

疑似呂方不斷想說話都遭司機打斷，最終終於發火：「細聲啲！（司機：咁我係到咗吖嘛。）細聲啲！你唔好X嘈呀！」（司機：乜嘢唔好X嘈啊？咁係到咗呀嘛。）」（網上片段）

疑似呂方開門多次不果 雙方再粗口互罵X你老X

疑似呂方拿出手機，指住地圖強調未到目的地：「未到吖嘛！」司機繼續激動，指自己只是跟定位：「我點X知？你要搵嘅你坐的士吖嘛大佬，我跟定位吖嘛，點對點吖嘛！」疑似呂方於是問：「咁即係俾地址俾錯啦？」司機回答：「我唔知喎。」遭著乘客叫他「喫屎」而司機就重申確實是點對點，叫他有不滿可以打電話上台反映，疑似呂方此時妥協，語氣回復冷靜，說：「得得得冇問題，開門吖。」但司機就叫他自己開，更說了一個讓疑似呂方聽不明白的字：「開門你咪自己開，向後『掰』吖嘛，向後『掰』呀……」但該乘客使勁也開不到，「乜X嘢向後『掰』X你老X！」僵持一會後，疑似呂方終成功開門下車，但司機因為聽到他爆粗又再次變得更加激動：「我X你老X呀！」疑似呂方說：「得！我記X住你車牌！你死X梗！」

疑似呂方拿出手機，指住地圖強調未到目的地：「未到吖嘛！」司機繼續激動，指自己只是跟定位：「我點X知？你要搵嘅你坐的士吖嘛大佬，我跟定位吖嘛，點對點吖嘛！」（網上片段）

乘客後來妥協，叫司機開門，但司機就叫他自己開，更說了一個讓疑似呂方聽不明白的字：「開門你咪自己開，向後『掰』，向後『掰』呀……」但該乘客使勁也開不到，「乜X嘢向後『掰』X你老X！」（網上片段）

司機認出乘客疑為呂方 嘲諷「死矮仔」、「死人臭明星」

由於原本的車廂環境昏暗，司機未清晰見到乘客樣貌，直至他下車後，此時司機竟認出眼前剛落車的乘客疑為呂方，並說：「X你老母臭X死矮仔，啊！我記得你啦X你老X！呂方呀！X你老X！」疑似呂方則指住他：「你個X家剷你咁X樣做生意？你死得喇！」該司機最終一邊駛走，一邊向車窗外再激動喝罵：「你X家剷，X你老母臭X，死人臭明星，X你老X臭X！坐唔X起車唔好X坐啦，X你老X！」

影片引起網民熱議，網民都覺得該乘客聲線和呂方極為相似，亦隱約見到樣貌酷似呂方，有網民就留言：「翻版林雪大戰呂方？」也有人相信問題主因是網約車導航定位問題，司機覺得自己已跟地圖定位，但乘客又覺得自己去不到目的地，雙方都覺得責任不在自己，最終爆發口角。網民普遍認為司機問題較大，表示：「呂一開始佢只係表達自己不滿，個大陸仔一黎就劈埋去，做司機都幾冇禮貌吓，躁底都正常呀。」、「最怕遇到呢啲司機，咩叫唔會幫你搵? 跟定位都可以錯架喎，特別係U字頭個App，成日錯。咁人地有地址咪開去前啲囉。咁串其實唔好揸車接單。又要做，又唔想車人去啱嘅地方。」、「呢鋪我就撐呂方！」

僵持一會後，疑似呂方終成功開門下車，但司機因為聽到他爆粗又再次變得更加激動：「我X你老X呀！」疑似呂方說：「得！我記X住你車牌！你死X梗！」（網上片段）

由於原本的車廂環境昏暗，司機未清晰見到乘客樣貌，直至他下車後，此時司機竟認出眼前剛落車的乘客疑為呂方，並說：「X你老母臭X死矮仔，啊！我記得你啦X你老X！呂方呀嘛！X你老X！」（網上片段）