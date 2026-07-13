實力派演員被屈蝦老人家遭TVB雪藏　余子明質問：衰仔係咪得罪人

現年57歲的「麥包」麥長青自2019年結束與TVB長達32年的賓主關係後，選擇多棲發展，北上拍劇、擔任吃播、做ViuTV真人騷，最近更與TVB以另一方式合作，與黎耀祥主持旅遊節目《江湖見2》正在播出。 近日，麥包作客小紅書頻道「藝進同學會」，接受資深導演及編劇羅彩文訪問時，竟罕有大爆當年拍攝神劇《茶是故鄉濃》後，事業無故陷入停滯的內幕，自揭原來曾被屈「蝦老人家」而慘遭公司暗中雪藏。

藝進同學會由周潤發、杜琪峯創立，麥長包亦曾是委員會成員。（小紅書@藝進同學會）

麥長青在《巾幗梟雄》中飾演梁非凡，令佢更多人認識。（電視截圖）

憑牛哥彈起變曇花一現 傻傻不知被雪藏靠老竇點醒

麥包在訪問中坦言，演藝生涯中最感激的是恩師劉仕裕，對方從訓練班開始便不斷給予機會，包括《西遊記》的沙僧及《茶是故鄉濃》的「阿牛」鍾漢牛。他直言「阿牛」至今仍是他最喜愛的角色。不過，這套1999年的神劇雖然大受歡迎，卻未能令他乘勝追擊。麥包感嘆表示：「其實對我自己喺演藝嘅歷程嚟講有少少曇花一現嘅感覺，因為《茶是》之後原來我入咗雪櫃，我都唔知道！」他透露當時自己完全蒙在鼓裡，直到「阿爸」已故藝人余子明開口問他是否得罪了人，他才如夢初醒，驚覺自己被公司雪藏。

麥包感激前TVB監製劉仕裕俾好多機會。（小紅書@藝進同學會）

麥包在《茶是故鄉濃》演「阿牛」鍾漢牛，要入贅宋定，飾演「阿爸」良叔嘅余子明好反對。（電視截圖）

《茶是故鄉濃》係TVB經典作品之一。（電視截圖）

遭篤背脊屈恰前輩 余子明親自出面抱不平解凍

到底當年為何會無端端被放入雪櫃？麥包大爆原來是遭到小人篤背脊。他憶述：「聽講話我蝦啲老人家，同公司講。後來亦都係個老人家幫我解返凍嘅，因為正正就係話我蝦子明哥（余子明）。」當年劇組遠赴廣西取景，已故資深演員余子明在劇中飾演麥包的父親良叔，兩人更有燒祠堂阻入贅的經典對手戲。面對這單無中生有的屈機事件，余子明親自向公司高層還麥包一個清白。麥包引述子明哥當時的說法：「子明哥話『吓？我哋喺上面由頭到尾最照顧我哋就係麥包同埋李家聲，點解會有啲咁嘅說話？』嗰時公司先至知道哎呀出事啦，原來聽咗啲流言。我自己入咗雪櫃都唔知，都係阿爸爸話我知，阿爸話『你個衰仔係咪得罪人啊』，我話我點知啫，你都知我把口唔收㗎啦。」

余子明話當年最照顧老人家就係麥包同李家聲。（電視截圖）

麥包都話自己把口成日唔收。（電視截圖）

子明哥曾為麥包講好說話，問佢：「衰仔，係咪得罪人？」（電視截圖）

自認把口唔收易得罪人 直腸直肚堅拒做雙面人

麥包坦言由始至終都沒有改變過自己的真性情，他說：「咁呢個就係我性格，我亦都冇後悔呢樣嘢嘅。做人做乜咁辛苦啫？只係有啲人要喺你身上面攞一啲嘢嘅時候，大家都道唔同，咁你咪唔好同佢傾偈囉。」他更直言自己其實很怕見人及不懂說話：「其實大家以為我好圓滑，其實我唔係，坐低我鍾意講乜就講乜，我鍾意同朋友傾偈，因為朋友唔會同你去計算呢樣嘢。」在娛樂圈打滾多年，麥包依然堅持直腸直肚、拒絕虛偽的一面。

麥包個性直腸直肚。（小紅書@藝進同學會）