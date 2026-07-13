57歲彭羚拒用美顏apps無懼眼角現魚眉紋　黃偉文：兩個真實人

現年57歲的樂壇天后彭羚（Cass），自從下嫁林海峰並誕下兩名女兒後，便全面淡出幕前專心相夫教子，過著深居簡出的生活。雖然絕跡公開場合，但偶爾仍會在社交平台分享近況。近年長居英國的填詞人黃偉文（Wyman），昨日（12日）在IG分享最新與彭羚的合照，兩人相識36載，今次聚舊更堅持以最真實一面示人，無懼素顏上陣，完美展現何謂優雅地老去。

黃偉文曾在IG公開自己與林海峰彭羚夫婦的合照。（Instagram/@concertyy）

拒絕濾鏡真實還原素顏靚樣

從合照可見，彭羚與黃偉文均以Casual smart打扮現身。彭羚穿上灰白色調服裝，留著標誌性的清爽短髮，明顯是全素顏上陣，僅塗上自然色系唇膏。崇尚自然美的她，雖然眼尾有少許歲月留下的魚尾紋，但皮膚依然滑溜緊緻兼帶有光澤，面對鏡頭展現出自信的燦爛笑容。

黃偉文在帖文中感觸寫道：「我們就是這樣的。兩個不用美顏apps不加柔焦鏡的真實人。雖然不算常常見面，但總36年的朋友。」更搞笑標註「有得見彭羚必須炫耀一下」。彭羚亦窩心回覆：「少見所以更珍貴🥰」。這份從容面對歲月的態度，與同齡、滿面白鬚的黃偉文相得益彰，引來黃健東留言大讚「彭羚世一」、傅珮嘉讚賞「兩位美麗善良的人」，大批網民亦紛紛激讚兩人零濾鏡依然極具魅力。

（Instagram/@concertyy）

退隱住半山豪宅人美心善 義教乳癌康復者禪柔運動

彭羚除了保養得宜，其善良的內心亦是她保持美麗的秘訣。早前她開設IG帳號時，意外令其位於淺水灣、市值近億的南山別墅豪宅曝光。屋內樓底極高，更設有專屬房間擺放大型健身器材，讓她隨時練習熱愛的禪柔運動（Gyrokinesis）。其實彭羚早己考獲該運動的專業導師牌，雖然曾有傳老公林海峰打算擲百萬為她開班圓教練夢，但原來她更熱衷於行善。早前她曾透露，為支持醫院物理治療同事的養生計劃，親自出山做義工，義務教授乳癌康復者做禪柔運動，出心出力回饋社會，最後更收到學員的手作小禮物，絕對是真正的人美心善。

屋企有獨立健身室。（IG/@casslamb）

彭羚曾小班教學。（IG@casslamb）

大家都除咗鞋。（IG@casslamb）

喺台上教運動。（IG@casslamb）

彭玲與Van新舊合照，彭羚曾是天后級歌手。（vanijerjer＠IG圖片)