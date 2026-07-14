施南生離世｜施南生因母結下電影緣　忙碌背後懂經營活出率真人生

資深電影人施南生（Nansun）於本月13日在養和醫院離世，享年75歲。作為華語影壇無可替代的傳奇監製，施南生一生叱咤風雲，但她生前曾透露，自己非凡的膽識與開放的思想，全因深受母親潛移默化的影響。



資深電影人施南生（Nansun）。（網上圖片）

母親開明的思想

施南生曾分享，施媽媽因天生長短腳，在封建時代令外曾祖母（太婆）非常擔心，特地安排她上學讀書以防日後被欺負，未料反而造就了母親西化而開放的思想，一生膽識過人。施南生生前曾笑談母親對她的獨特教導：「如果我開車窒前窒後，媽媽就會側邊說：『識咁多？做總統都得喇！點解開車咁冇膽？』」

施南生的人生深受母親影響。（網上圖片）

母親通透的感情與婚姻觀

就連面對感情與婚姻，施媽媽亦通透得令人驚訝。施南生透露，當年拍拖時被媽媽看見她皺眉，施媽媽隨即開解道：「拍拖、結婚不應有壓力，結婚只是一張紙，不需要給別人看，生孩子亦只是填爸爸個名。與一個人結婚，在往後生活的日子，有時候你會愛他多過結婚時，有時候你不會愛他多過結婚時，只要有承諾，一段婚姻就會carry on。」這番豁達的觀念，對施南生的感情觀影響極深。

母親通透的感情與婚姻觀。（資料圖片）

母親愛看書看電影從小耳濡目染

除了特立獨行的思想，施媽媽熱愛閱讀的習慣亦成為子女的榜樣。施南生憶述：「媽媽什麼書都看，培養我們身邊一直有書圍繞，四兄弟姊妹都喜歡看書。」六七暴動期間她遠赴英國求學，媽媽特意為她準備了兩箱書寄去英國，當中包括金庸武俠小說和《紅樓夢》，只為讓她異鄉有書傍身。而施媽媽對她最深遠的影響，莫過於電影的啟蒙。她曾感性透露：「我有兩個哥哥，一個弟弟，她不可能把所有孩子都帶去戲院，只能帶一個。每到下午兩點半之前，她總會離遠做一個看電影的手勢，我就悄悄去門外等她，次次都坐她膝上欣賞荷里活電影，晚上就看任白，一星期看兩三部電影。」也許正是這份母女間獨有的「兩點半約定」，悄悄為她鋪好了往後數十年的傳奇電影人生。

母親愛看書看電影從小耳濡目染。（資料圖片）

自嘲「睡寶」

作為華語影壇著名的單身事業女性，施南生生前極懂得在忙碌中經營生活。平日一至六工作極為繁重，經常為了影片買賣而飛往世界各地，因此她規定自己每逢周日必須在家徹底休息，做運動、看書、鑽研劇本及影碟。

自嘲「睡寶」 曾一睡超過30小時。（網上圖片）

曾一睡超過30小時

她曾打趣自嘲是「有名的睡寶」，更透露自己曾試過一次過睡足三十多個小時：「有一次周六和朋友跳完健康舞回家，沖涼後經過牀就想『現在能睡一睡就好了。』睜開眼時見到黑色窗簾，再看看鐘，八點。我想：是周六的八點？是周日早上八點？抑或是周日晚上八點呢？結果竟然是周一早上八點！我一睡就睡了三十多個小時。」在叱咤風雲的電影光環背後，這份率真與懂得自我調節的智慧，亦是施南生獨特的人格魅力所在。