陳詩欣高調辦奢華馬會生日派對　老公名下愛駒4戰跑包尾離奇退役

「富貴人妻」、前TVB小花陳詩欣自2021年下嫁電競高層兼馬主陳爾正（Joshua）後便逐步淡出幕前。婚後她進駐千呎半山豪宅，過着令人羨慕的「富貴人妻」少奶奶生活。除了名牌手袋買不停，她與老公亦經常周遊列國，生活可謂十級跳。日前，她更在跑馬地馬會會所為兒子Liam舉辦盛大的1歲生日會。現場布置精緻奢華，邀請了眾多圈中好友出席，排場十足，坐實了其「馬主夫人」的尊貴身份。

為愛兒在馬會搞1歲生日派對！（IG截圖）

為愛兒在馬會搞1歲生日派對！（IG截圖）

為愛兒在馬會搞1歲生日派對！（IG截圖）

聯名愛駒「金蘭兄弟」離奇退役

然而，相比起陳詩欣極其奢華的少奶奶生活，其丈夫陳爾正的名下愛駒「成績」就似乎略顯遜色。翻查香港賽馬會官方資料，陳爾正與朱喬銘及陳國威以合夥人身份購入的澳洲自購馬「金蘭兄弟」（馬匹編號：K510），在港由練馬師黎昭昇訓練。不過，這匹備受期待的賽駒在港的競賽生涯卻極其短暫且離奇。「金蘭兄弟」在港僅僅出賽過4次，其戰績可謂慘不忍睹，最終，這匹「金蘭兄弟」在2026年2月最後一戰跑包尾後，便離奇宣告退役。

陳詩欣轉載陳爾正的馬仔。（IG圖片）

4戰2次包尾！（馬會官網截圖）

陳詩欣轉載陳爾正的馬仔。（IG圖片）

雖然愛駒在賽場上未能為陳爾正贏得獎金與榮譽，但這顯然絲毫沒有影響到太太陳詩欣的富貴少奶奶生活。她依然住在能飽覽維港海景的半山豪宅中，名牌照買、好生活照過，繼續享受其無憂無慮的「富貴人妻」日常。

一家三口合照。（IG@eunicechanszeyan）