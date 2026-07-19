港姐冠軍豪門夢碎告別九肚山豪宅　黃大仙500呎「縮水」新居曝光

港姐冠軍陳庭欣（Toby）在2025年底對外宣布，與拍拖8年、坐擁10億身家的彩豐行老闆楊振源（Benny）正式分手。隨着豪門夢碎，她亦大方承認已搬離昔日位於沙田九肚山、月租達10萬港元的3,000呎獨立屋愛巢，並正式進駐她早年買入、面積約500多呎的黃大仙現崇山兩房單位。近日，陳庭欣在IG上載了最新動態，意外令這間價值近千萬港元的「縮水」新居內部裝潢曝光。

陳庭欣與楊振源分手。（陳庭欣ig圖片）

陳庭欣去年底宣告與男友楊振源分手。（ig@toby_yanyan）

告別奢華回歸簡約！新居裝修大走實用平民風

從陳庭欣最新分享的限時動態中可見，新居的裝修風格與以往九肚山豪宅的奢華氣派截然不同。新居摒棄了以往華麗的雲石及貴氣木地板，改用極具本地家庭色彩的淺色拋光磚地板，視覺效果十分樸素、貼地。畫面中，陳庭欣的愛犬正乖巧地趴在平民感十足的米色地磚上，後方角落擺放着寵物床、風扇架以及一些籃球造型的玩具，空間佈局緊湊而溫馨。

在另一條Reel中，陳庭欣拍攝了其心愛鸚鵡「Shabushabu」的動態。可見客廳放置了一張白色簡約皮沙發，沙發旁緊貼着一個白色的雙層雜物架，上方擺放着透明的鸚鵡籠，下方則放着垃圾桶，雜物擺放得相當緊密，盡顯500呎單位的實用主義。

新居曝光！（IG截圖）

新居曝光！（IG截圖）

豁達面對「豪門夢碎」 專注事業與新生活

雖然由「準闊太」重回「平民格調」，但現年38歲的陳庭欣心態依然保持瀟灑。她坦言自己並非為了嫁入豪門而戀愛，現時她已調整好心情投身工作，忙於拍攝無綫新劇《警是個大佬》，亦熱衷於近年流行的新運動「匹克球」（Pickleball），積極展開人生的新一頁。