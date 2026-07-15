林保怡佘詩曼睽違多年再續前緣　憶拍《金枝慾孽》講對白要出貓

近日，佘詩曼與程可為一同拍廣告，視帝林保怡亦驚喜現身片尾彩蛋，世紀合體勾起一眾電視迷的集體回憶！對於再次以《金枝慾孽》的經典CP合作拍攝宣傳片，阿佘與保怡異口同聲高呼回憶滿滿，阿佘說：「雖然我們偶爾會飯敍，但很久沒有一起工作，幸好大家的默契與幽默感依舊，開工時總是充滿歡笑聲，最搞笑是我一度以為保怡真的會表演一字馬，豈料效果如此爆笑，真的太難忍笑呢，哈哈！其實每次跟保怡見面都像重返《金枝》片場一樣，並肩作戰的感覺記憶猶新。」

佘詩曼（公關提供）

佘詩曼與「御用媽咪」程可。（公關提供）

視帝林保怡是第一次搭乘纜車。（公關提供）

保怡望開騷唱金曲回饋網友支持

保怡同樣認為今次跟阿佘合作最難是忍笑：「因為我要用古代人的腔調去講對白，又要扮『男人心一字馬』，事前最擔心是忍俊不禁，慶幸成功忍笑，效果相當滿意！最搞笑是大家一直不明白『男人心一字馬』的意思，我也親自請教過填詞人周禮茂，原來這句歌詞是講述男人劈腿外遇，希望之後開騷可以再唱這首歌，回饋網友多年來的支持與討論。」

談到拍攝《金枝慾孽》的難忘事，阿佘與保怡更是一致推舉「出貓大法」，阿佘說：「最難忘一定是『飛紙仔』的刺激感，因為我們每天收到的劇本都是新鮮滾熱辣，就像突擊測驗一樣，大家只要拿到劇本便會四散，各有各背書，試過埋位時仍未背熟劇本，只好出動『出貓大法』！保怡超級聰明，他將對白貼在我背脊，我則將對白貼在前方鏡子上，這種『患難與共』的搞笑畫面絕對是我們的珍貴回憶。」保怡續說：「因為我們每一天要解決很多場戲，偏偏我跟阿佘的對白又多長，為了追趕拍攝進度，偶爾出貓也在所難免，哈哈！」

林保怡望開騷回餽粉絲。（公關提供）

望原班人馬拍穿越劇玩盡辦公室政治

久未合作的阿佘與保怡當然再度鬥戲，阿佘更自度精彩劇情，希望能盡快成事，並說：「我們《金枝》團隊的火花仍在，而且大家的演技已成熟不少，再合作一定更有層次！如果拍現代版的辦公室鬥爭，或者穿越版的古今錯摸也可以，相信觀眾也會覺得是吸引的題材，不過最緊要是今次要先提供完整劇本，好讓我們不用再黐紙仔出貓便可，哈哈！」保怡則表示只要有好劇本好角色，這樣的合作才能對得起苦候多年的觀眾：「觀眾對續集或原班人馬一定有期望，若然是為拍而拍便對不起他們，不想辜負觀眾的期望，所以更加要慎選劇本！」