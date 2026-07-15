鍾景輝追思會｜莫家堯激罕現身　感觸憶King Sir經典《小城風光》

戲劇大師鍾景輝（King Sir）今日（15日）在香港演藝學院香港賽馬會演藝劇院舉行追思會，多位圈中好友及後輩紛紛出席致哀。當中淡出娛樂圈多年的前TVB小生莫家堯亦激罕現身。久未露面的他身形及狀態依然保持得極好，他在現場感觸大談與King Sir生前的點滴，更提及1982年版的經典舞台劇《小城風光》（Our Town）。

張達明出席恩師鍾景輝的追思會，由於行動不便，全程要由輪椅代步。（葉志明 攝）

導演杜琪峯出席鍾景輝追思會。（葉志明 攝）

蘇玉華與老公潘燦良今日到灣仔香港演藝學院出席鍾景輝（King Sir）追思會，一同懷緬恩師。（葉志明 攝）

激罕現身致哀 難忘King Sir經典作《小城風光》

該劇當年由King Sir親自擔任導演與劇本審閱，幕後一手包辦，對香港戲劇界影響深遠。莫家堯直言King Sir當時未有被讚賞聲音充分頭腦，無時無刻自評自判！

莫家堯激罕現身！（網上截圖）

莫家堯激罕現身！（網上截圖）

2004年毅然離巢 繼承家業轉型電子公司總裁

莫家堯當年憑藉帥氣外型與不俗演技，在亞視（ATV）及無綫（TVB）都有過不少代表作。不過，他在2004年與TVB合約屆滿後，便決定淡出娛樂圈，自此極少公開露面。莫家堯出身自富裕家庭，離巢後他選擇棄影從商，正式回歸家族生意， 接手家族經營的電子產品公司生意，親力親為擔任公司總裁（CEO）一職。在他的管理下，公司業務蒸蒸日上，版圖已成功擴展至香港、內地及馬來西亞。

莫家堯有情有義！（網上截圖）

莫家堯有情有義！（網上截圖）

雖然已轉型為身家豐厚的商界精英，但莫家堯對昔日演藝圈的恩師依然有情有義，今次難得現身送別King Sir，亦勾起不少觀眾的集體回憶。