前TVB小花首戰韓國直播帶貨逆襲成功　慘遭無預警解僱後重新出發

現年35歲的吳嘉儀（阿七）自去年初約滿離巢TVB後，轉戰HKTVmall擔任「街市即日餸」主播，專攻街市直播帶貨，售賣包括蔬果、海鮮、禽肉等，甚至曾在十號風球下仍堅守崗位完成直播，十分敬業，因而獲封為「街市天后」。今年2月吳嘉儀突然自爆慘遭無預警解僱，但她未有氣餒，很快就重新出發，上個月尾更飛往韓國進行個人首次海外直播帶貨！

火辣比堅尼。（IG@ah7ng）

火辣比堅尼。（IG@ah7ng）

身材出眾。（IG@ah7ng）

轉型做KOL。（IG@ah7ng）

吳嘉儀離巢後轉戰HKTVmall擔任「街市即日餸」主播。（IG@ah7ng）

售賣包括蔬果、海鮮、禽肉等。（IG@ah7ng）

今年2月吳嘉儀突然自爆慘遭無預警解僱。（IG截圖）

吳嘉儀衝出香港首戰韓國直播帶貨 壓力大爆喊認不足

吳嘉儀在社交平台分享首次海外直播的點滴，她寫道：「話說6月最後嗰兩星期，我第一次踏足韓國首爾🇰🇷🛍️！仲要唔係普通去旅行，係我人生第一次挑戰『出國直播』！🤯🎙️🎥【直播解鎖】第一次海外直播，真係上咗人生好寶貴嘅一課。要不斷應變，雖然我有蝦碌甩漏，都試過比自己太大壓力亂諗嘢爆喊🤣但同團隊一齊打仗嘅感覺真係超刺激！喺團隊身上學到好多嘢，亦真係見識到咩叫專業。睇返自己嘅表現，知道自己仲有好多不足，好多地方要進步。我知唔夠先有目標去追，嚟緊要繼續進化！💪🏻💪🏻💪🏻🛍️」

上個月尾飛往韓國進行個人首次海外直播帶貨！ （IG@ah7ng）

首戰韓國直播帶貨！（IG@ah7ng）

首戰韓國直播帶貨！（IG@ah7ng）

首戰韓國直播帶貨！（IG@ah7ng）

吳嘉儀（右一）曾在《開心無敵獎門人》中擔任「獎老」。（資料圖片）

吳嘉儀參演過多部劇集。（YouTube影片截圖）

吳嘉儀今年2月無預警被解僱 3月宣告重新出發

畢業於香港演藝學院的吳嘉儀，加入TVB後參演過《愛·回家之八時入席》、《金宵大廈》等多部劇集，憑在《開心無敵獎門人》中擔任「獎老」而成功入屋。去年初約滿離巢後，吳嘉儀轉戰直播帶貨行列，她更打扮成賣魚妹、豬肉女及劏雞婆等，努力融入街市攤檔推銷各類產品，非常賣力，贏得「街市天后」的美譽。不過今年2月吳嘉儀突然自爆無預警被解僱，當時她接受《香港01》訪問時透露收到主管通知直播前返公司「傾吓偈」：「回到公司後在會議室有2位人事部職員，通知我「被中止合約」，我問實際原因，職員回答唔需要答我，但係主管唔滿意我表現。」她直言感到無奈：「只能講有粉絲、有業績，但係『疑似』因為樹大招風、不迎合辦公室文化而受到某種對待。」今年3月吳嘉儀發文重新出發：「我自由了😇💪🏻New start 🩷」，如今更衝出香港，再接再厲！

浸溫泉。（IG@ah7ng）

畫面香艷。（IG@ah7ng）

打扮成賣魚妹、豬肉女及劏雞婆等。（IG@ah7ng）

打扮成賣魚妹、豬肉女及劏雞婆等。（IG@ah7ng）

打扮成賣魚妹、豬肉女及劏雞婆等。（IG@ah7ng）

打扮成賣魚妹、豬肉女及劏雞婆等。（IG@ah7ng）

今年3月吳嘉儀發文重新出發：「我自由了😇💪🏻New start 🩷」。（IG@ah7ng）

北上直播。（IG@ah7ng）