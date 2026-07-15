鍾景輝追思會｜張繼聰念提攜之恩　謹記一訓示︰唔好教對手做戲

張繼聰今日到灣仔香港演藝學院出席鍾景輝（King Sir）追思會，懷緬這位戲劇大師。他受訪時，坦言若當年沒有King Sir給予他入學就讀，他根本沒有現在整個演藝生涯。

張繼聰出席鍾景輝追思會，提到終身謹記一訓示︰「唔好教對手做戲。」（葉志明 攝）

香港一代戲劇泰斗兼資深藝人鍾景輝（King Sir），於2026年6月3日在家中睡夢中安詳離世，享年89歲。（IG:anthonyperrywong）

仍記得入學第一天King Sir的教誨

張繼聰受訪時，直言King Sir在他的演藝路上影響很深：「如果當年King Sir無畀我入學讀書，我諗根本上就無我成個演藝嘅生涯。」他指就讀演藝學院的時候，King Sir不僅是校長，更為大家訂立作為演員指標與方向。他至今仍清晰記得入學第一天King Sir的教誨：「我記得第一日入學嘅時候，佢同我哋講點樣成為一個好嘅演員，講緊包括自律、你有幾投入。」

談及與King Sir的相處點滴，張繼聰形容對方在他心目中永遠都是很慈祥。被問到可有被對方罵過時，阿聰笑着否認：「無喎，King Sir好少鬧人，只要佢嚴肅少少講嘢，我哋全校就會好驚，因為佢永遠都係和藹可親嘅，呢樣嘢都影響我好多。」張繼續言隨着學級遞升，King Sir一路上都給予他許多意見。甚至畢業後，更有幸在電視台與對方在電視台合作拍劇。

張繼聰稱King Sir的教誨讓他終身受用。（葉志明 攝）

合作拒當「考牌」：千萬別教對手演戲

被問到畢業後與King Sir在幕前合作，會否有一種「考牌」的感覺？張繼聰表示King Sir非常體貼，合作時完全沒有給予後輩壓力，反而不時叮囑他放鬆：「King Sir好好，佢成日都話：『阿聰，一齊做戲嘅時候，你記得唔好再當我係院長。』同埋同King Sir做戲，佢永遠唔會教身邊嘅演員做嘢。佢不時都訓示我哋，就係唔好教對手做戲，因為呢樣嘢都會影響你自己嘅演出，同埋影響大家嘅信任。」

張繼聰直言，以King Sir的崇高身份，在行內根本沒人不能被他教戲，但他與後輩一起演戲時卻從不說教，總是給予極大空間，讓大家在輕鬆的氣氛下發揮。

會否都請教對方？張繼聰回憶道：「你問佢佢都唔會講嘅，佢會話『你隨便做啦，做你自己想做嘅嘢』。但以我印象，當我做嘅時候，見到佢陰陰嘴笑，就知道應該唔辜負佢。」他透露，近年許多師兄姐聚會時，大家談起近況，得知King Sir對他的表現亦表示滿意，讚他努力無丟架，這讓阿聰感到無比開心。

終身受用的兩大教誨

談到King Sir有什麼分享最令他難忘且終身受用？張繼聰表示他仍在學院讀書的時候，King Sir曾他説過：「演員去到最後，你要做一個角色，唔好畀人睇到你設計過所有嘢。讀書嘅時候手忙腳亂，好多基本嘢都未做好，但呢句說話到我而家呢個階段，就係一個好大嘅啟發，時常記住喺表演上要懂得將一啲設計刪減，咁先能真正成為一個有血有肉嘅角色。」

還有一樣，張繼聰指King Sir常說，他自己也不時跟後輩分享：「你究竟係鍾意藝術，定係鍾意藝術入面嘅自己？」 張繼聰解釋，這代表着︰「你究竟係可以奉獻自己畀個角色，定係你鍾意呢一行帶畀你嘅名利、你嘅自我？」他直言，這兩者只是一絲之差，但會影響一個演員的心態，這些他都會永遠銘記於心。