鍾景輝追思會｜黃秋生感激恩師當年給予補考機會：無佢我唔會存在

影帝黃秋生今日（15日）到灣仔香港演藝學院出席恩師King Sir鍾景輝的追思會。他受訪者時感激King Sir當日給他補考機會，才有他今日演藝生涯：「如果無佢，我諗我無今日。」

影帝黃秋生今日到灣仔香港演藝學院出席恩師King Sir鍾景輝的追思會。（葉志明 攝）

黃秋生出席追思會被感動

追思會上，以King Sir生前最心愛的戲劇之一《小城風光》風格作為主軸。秋生表示大家都表演得很好、很落力，一條心為King Sir辦一個紀念會：「一開始我已經好感動，爭啲喊出嚟。」

黃秋生難忘King Sir當年給予他補考機會。（葉志明 攝）

提到曾表示自己的一切都是King Sir帶給他？秋生坦言：「無錯，佢真係我恩人。如果無佢，我係無今日，完全唔會存在。」他笑言，雖然後期因他「太曳」，King Sir甚少理會他，但他深知對方一直很看重及疼愛自己，「我整個演藝生命都係佢畀嘅。」

感激King Sir當年給予補考機會

談到與恩師的難忘往事，秋生笑言「乜嘢都難忘」，更自爆曾因成績問題，厚著臉皮去懇求King Sir：「我點樣走去囈佢啊、扮上佢堂啊，去同佢講『我其實學歷爭少少啊，可唔可以畀我考住先啊？』」秋生更模仿King Sir當時語氣『試下囉』，咁樣。」

秋生又自爆當年差點未能順利畢業的糗事，當時King Sir堅持「一科唔及格都唔可以畢業」，而他偏偏有一科沒有去考，幸獲King Sir給予一星期時間去溫書補考。秋生自言平時不上堂的，唯有向全班最勤力的張達明借來如字典般厚的手寫筆記苦讀，「我讀書好笨嘅，往往都由第一頁開始讀。」

黃秋生直言無King Sir的話，今日無他的存在。（葉志明 攝）

但到了補考當天，秘書監考並派發試卷，秋生一看，整張試卷竟然只有一頁紙，而內容正正就是他讀得最熟的「第一頁」，最終他僅花五分鐘便做完，「過咗兩日，秘書打畀我，話King Sir想問你係咪『出貓』，我話我讀咗成個星期都係第一頁，於是就攞100分就畢業。」

曾因搞學生會令King Sir沉默3分鐘

問到可曾被King Sir訓示，秋生指對方從不罵人，但曾因為一件事令King Sir沉默了三分多鐘：「我哋搞學生會，跟住佢入到嚟，沉默咗三分幾鐘。大家都望住佢，佢又唔出聲，跟住就話：『你哋鍾意點就點啦』，然後就走咗。」

黃秋生還爆King Sir會資助學生出外讀書，是非常好的人。（葉志明 攝）

秋生解釋，當時因為學校學生人數極少，僅得二十多人，King Sir認為根本毋須大費周章成立學生會。但秋生等一眾學生卻堅持己見，希望藉此與學校溝通，例如「我哋係咪需要多啲廁紙？」等瑣碎事，因為沒理由都要問King Sir，但最終King Sir都是妥協。秋生還笑言，當時King Sir那句「鍾意點就點啦」，如今成為了他的做人態度。

參演恩師最愛名劇《風流劍客》

問到他攞獎時，King Sir會否稱讚他？秋生直言King Sir最喜歡的名劇《風流劍客》便是由他演出，這對他已經是最大鼓勵：「咁已經夠啦，做到我死死吓。我第一場都未開始就已經扭到條頸了，好彩嗰啲法國古典戲嘅角色都係（側側地）咁企。（係咪覺得最錫嘅學生係你？）唔係，佢個個都錫，甚至有啲仲供書教學，供啲學生出外讀書。佢係好好。」