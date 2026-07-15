鍾景輝追思會｜陳國邦得知恩師死訊崩潰 憶昔日點滴感觸爆喊

戲劇大師鍾景輝（King Sir）追思會今日在灣仔香港演藝學院舉行。追思會以King Sir生前最喜愛的經典劇作之一《小城風光》為主題貫穿全場。其中有份演出的陳國邦與King Sir感情深厚，他在接受訪問時數度感觸流淚，更直言King Sir是影響他最深的人。

陳國邦與太太羅敏莊出席恩師鍾景輝追思會。（葉志明 攝）

受King Sir教導影響深遠

陳國邦在太太羅敏莊的陪同下接受訪問，言談間一度哽咽，他直言King Sir對香港戲劇藝術和表演事業的貢獻無庸置疑，行內人多多少少都聽過King Sir的教導，尤其他是演藝學院畢業生，影響深遠。

陳國邦受King Sir教導影響深遠。（葉志明 攝)

陳國邦表示，自己畢業後能成為演員，全賴King Sir和演藝學院的栽培。近十年，他更承接了老師的衣缽與薪火，開始在學校執教鞭、教授戲劇表演，將老師的演藝精神延續下去。

陳國邦在太太羅敏莊的陪同下接受訪問。（葉志明 攝)

與恩師並肩作戰八年

在King Sir眾多學生中，陳國邦自言無疑是最幸運的一位。因為他曾與老師合作舞台劇《相約星期二》長達七、八年：「我起碼可以好驕傲咁樣講，無一個學生可以同老師……因為成個戲得兩個人，就飾演學生嘅我，同飾演老師嘅鍾景輝先生。我哋兩個一齊，佢拖住我隻手，做咗七年、八年，去過好多唔同嘅地方。所以呢個係其他學生都好羨慕、但無我咁樣嘅機會。」

陳國邦自豪與恩師合作舞台劇《相約星期二》長達七、八年。（葉志明 攝)

羅敏莊稱老公得知King Sir死訊時情緒崩潰

而當問到今次在台上演出《小城風光》時，腦海難免會浮現與恩師昔日的相處，是否最難是抑壓住情緒？此時，陳國邦終忍不住流淚，一度傷感得無法言語。羅敏莊表示，老公一向感情豐富，在籌備演出的過程中，最擔心的就是自己無法控制情緒，更笑言老公「好容易喊」。

羅敏莊稱老公陳國邦得知King Sir死訊時情緒崩潰。（葉志明 攝）

陳國邦稍作平復後表示，演出時見到謝君豪等一眾同學，就好像回到40年前讀書時代，一邊懷緬老師，當中有笑有淚，「當然喺專業演出時，我哋會控制住情緒，而大家呢日嘅演出都係OK。但演出過咗了，特別喺最後大家多謝King Sir嘅時候……」，話未說完，陳國邦再度流淚，無法繼續說下去。

羅敏莊續言，King Sir與學生們的感情深厚得如同父子：「當我老公接到King Sir離開嘅消息時，佢第一時間WhatsApp我，其實佢係崩潰咗嘅。但係呢，佢就刪除咗個 WhatsApp，再沉澱咗半個鐘、一個鐘頭啦，佢先至再Send第二個比較冷靜啲嘅語音訊息畀我，報返呢個消息畀我聽。佢之後同我講，其實上面刪咗嗰個，係因為佢崩潰得太犀利，都唔知自己講咗啲咩，所以等冷靜咗之後先再同我講。」

陳國邦提起恩師數度落淚。（葉志明 攝）

改編《相約星期二》台詞：King Sir會在天上𥄫住

陳國邦相信King Sir會在天上看著他們，並模仿恩師的聲調，講出《相約星期二》的台詞：「劇裡面其中一句，我只係改少少，就係：『當呢個演出做嘅時候，我就睇唔到啦，但我會喺上面𥄫住。』」