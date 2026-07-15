鍾景輝追思會｜曹永廉難忘一席話受啟發　姜大衛：非常偉大的導師

姜大衛（John哥）與女婿曹永廉，今日到灣仔香港演藝學院出席「戲劇大師」King Sir鍾景輝的追思會。姜大衛受訪時，稱雖與King Sir認識，但從未合作過，在他心目中，King Sir是一位非常偉大的導師，也是一位非常好的老人家，「老實講啦，喺佢身上，大家都可以學到嘢。我呢個老人家，亦都可以學到嘢，即係佢對人、各方面都係非常好。」姜大衛透露，以往與King Sir聊天時，話題總是離不開「戲」，主要都是圍繞「後生一輩應該點樣去做（演戲）」這類話題。

姜大衛（John哥）與女婿曹永廉，今日到灣仔香港演藝學院出席「戲劇大師」King Sir鍾景輝的追思會。（葉志明 攝）

曹永廉憶《高朋滿座》合作 King Sir一席話受啟發

曹永廉則曾與King Sir合作過幾部戲，當中令他最深刻的，莫過於合作處境劇《高朋滿座》。他大讚King Sir是一位很君子的演員，「佢唔會去影響每一個演員嘅演法，但你去問佢呢，佢會好樂意去解答。我記得因為我戲中有好多對白，有場戲我問佢『我做得好唔好啊？』，King Sir話你把口、記嘢好好，但如果你可以將啲對白，從個心拉出嚟，就會更加好。我後來就明白，其實好多嘢都係要用心。」曹永廉坦言，這番話對他啟發極深，時至今日依然記住。

姜大衛大讚King Sir是一位非常偉大的導師。（葉志明 攝）

曹永廉讚King Sir從不遲到

除了工作上，曹永廉透露在鏡頭背後，與King Sir亦會聊天：「當時大家相對咗一年，每日都一齊開工。同埋King Sir 係從來都唔會遲到嘅人，佢會好準時坐喺度等，好值得學習。」曹永廉直言King Sir的離世，是業界的重大損失：「失去咗一個好好嘅前輩、老師，佢貢獻咗我哋影視界好大，係一個好大嘅損失。」

曹永廉難忘前輩一席話受啟發。（葉志明 攝）