張曦雯劇組抱貓尋家顯無私愛心　傳因「同款唐貓」與吳卓羲定情

無綫「長腿女神」張曦雯（Kelly）近日傳出新戀情。有傳聞指她與「型男」吳卓羲（Ron）在合作拍攝新劇《璀璨之城》時戲假情真，私下擦出愛火。而讓這段緋聞浮出水面的關鍵線索，竟然是兩人各自飼養了同款的唐貓「冬菇」，因而被網民質疑是兩人的「定情信物」。

吳卓羲與張曦雯因為貓咪而爆出戀情。（資料圖片/蘇國豪攝）

雖然這對俊男美女至今尚未對緋聞作出正面回應，但張曦雯昨日在社交網絡上分享的照片，似乎透露了她正處於幸福甜蜜的狀態。而受到家裡養了11隻貓的緋聞男友同化，張曦雯顯然也已經深陷貓咪的魅力之中。

今年初，吳卓羲抱貓的短片在小紅書瘋傳，當時他正忙於拍攝《璀璨之城》，離開時為前來探班的粉絲簽名，一手拿筆簽名，另一隻手則將貓咪緊緊抱在懷中，手勢純熟，更充滿父愛地低頭問貓咪：「你來簽嗎？」（小紅書）

這隻貓咪竟出現在張曦雯家中。（IG@kelllycheung）

劇組巧遇棄貓 張曦雯溫柔抱貓B網上尋家

在張曦雯分享的最新照片中，她抱著一隻軟萌的唐貓寶寶，並親暱地稱呼牠為「Baby Boy」。一向愛心爆棚的她更在社交平台上發文為小貓尋找歸宿，張曦雯貼文寫道：「劇組執到隻被遺棄的小貓，希望喺煞科之前幫佢搵到個forever home，有緣可以DM我」為了幫這隻可愛的貓B吸引新主人，張曦雯特別將小貓放在自己的大腿上溫柔逗玩。而小貓似乎也對她充滿信任，不停用舌頭舔她的手指，互動非常溫馨。這溫馨的畫面也讓不少網民好奇，不知道張曦雯會不會考慮為家中再添一位新成員。

相中她抱住一隻唐貓bb，稱呼牠為「Baby Boy」。（IG@kelllycheung）

遛狗短片證愛犬地位不變

雖然身邊多了一隻被指是與吳卓羲的「定情唐貓」，但張曦雯對原本飼養的柴犬Nala依然寵愛有加，並留言表示：「兩個星期沒回來見到Nala啦，今天有時間一定帶牠出街。」至於張曦雯到底愛唐貓「冬菇」還是愛柴犬「Nala」多一些？答案在寵物美容師馬貫東的社交平台上得到了解答。馬貫東日前將「冬菇」與「Nala」洗澡的影片分享到網上。影片中可見，在幫「冬菇」洗澡之前，「姐姐」Nala也一同在鏡頭中亮相。而在洗澡的過程中，一貓一狗面對花灑與泡沫都表現得非常淡定且乖巧，完全沒有掙扎或驚慌，可見張曦雯平時教導有方，對兩隻毛孩更是視如己出、絕無偏心。

張曦雯對本身飼養的柴犬Nala仍愛不變。（IG@kelllycheung）