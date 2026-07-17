姜濤商場被野生捕獲戲癮大發　幽默自封「陳生」自誇衣著品味

MIRROR姜濤近日與助手於商場一角低頭看手機時，遇到一名街拍攝影師上前打招呼並熱情邀請拍照。此時姜濤突然戲癮大發，與攝影師展開了一段爆笑的對話。

姜濤商場被野生捕獲。（網上圖片）

姜濤街頭被捕獲戲癮大發

當天他似乎剛結束代言品牌的「一日店長」活動，正與助手留在商場角落低頭滑手機，結果被一名街拍攝影師逮個正著。對方興奮地上前打招呼並詢問：「請問是姜先生嗎？」沒想到姜濤立刻戲癮大發，一臉認真地回應：「我唔係，我姓陳，我係髮型師，但我今日幫姜生做髮型。」

姜濤街頭被捕獲戲癮大發。（網上圖片）

姜濤自稱「陳生」自誇品味

這番演技讓攝影師當場愣住，真的以為自己搞錯對象，連忙尷尬道歉：「Sorry！認錯人，唔好意思。」但他很快意識到眼前確是姜濤，便順著他繼續把這場戲演下去。姜濤便繼續一本正經地編故事，笑稱自己因為平日很喜歡模仿「姜生」的髮型，才會經常被路人誤認。當攝影師稱讚他當天的穿搭好看時，他更順勢開玩笑說，身上的衣服全是「姜生」送的，最後還不忘隔空自誇一句：「我都好鍾意佢品味。」

姜濤自稱「陳生」自誇品味。（IG@keung_show）

姜濤獲讚親民毫無架子

雖然這次的街拍最終未能成事，但這段與姜濤幽默感十足的互動短片一經上載至社交平台，便隨即引起轟動，連姜濤本人也忍不住親自轉發。網民們紛紛留言大讚姜濤變得越來越開朗、幽默，更是毫無架子。更有不少粉絲在底下留言調侃：「陳生，你喺邊間Salon做？想搵你整頭！」