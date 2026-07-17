施南生離世丨向太心痛摯友為愛情沉淪一生　更揭徐克成功背後內幕

香港資深電影人、傳奇女監製施南生近日傳出離世消息，終年75歲。消息曝光後，無數影迷與圈中好友深感惋惜。「向太」陳嵐隨後在社交平台感性追憶故友，直言施南生骨子裡是個不折不扣的「戀愛腦」，大半輩子都在用深情遷就及照料導演徐克，默默為對方的電影夢想鋪路護航。

向太直言：施南生大半輩子都在用深情遷就及照料導演徐克。（節目截圖）

施南生傾盡半生為徐克電影夢護航

施南生與徐克自1978年結緣，兩人在事業上是最佳拍檔，攜手打造出《英雄本色》、《倩女幽魂》、《黃飛鴻》、《龍門飛甲》及《狄仁傑》系列等多部華語經典電影，被譽為影壇的「神鵰俠侶」。雖然這段婚姻最終於2014年正式畫下句點，但兩人在事業上的合作從未間斷。向太在直播中形容，施南生一生都在「為愛沉淪」，將全部身心交付予這段關係，更說：「因為她的這輩子就是徐克吧」。

即使最終面臨離婚的結局，施南生也從未對外說過徐克半句不是。向太直言：「施南生就是個十足的戀愛腦，跟我愛向華強一樣。」向太坦言自己與施南生惺惺相惜，直言：「沒有施南生，徐克根本拍不成戲。徐克根本不懂合作對接，不明要多少錢？又要找誰投資？全部交由施南生負責。」非常明白彼此在愛情中所經歷的苦楚與付出，都是把一生都獻給電影和愛情的女人。她更闢謠：「大家不要被騙，徐克到現在都沒有孩子，還是丁克。」

直言聽到施南生逝世的消息，不停流眼淚。（抖音＠向太Tiffany）

向太心痛摯友為愛情奉獻一生。（抖音＠向太Tiffany）

罕有大爆與向華強轟烈情史

不過，相較於施南生與徐克最終各奔東西的遺憾，向太自認比故友幸運得多。她在鏡頭前罕有地大爆自己與丈夫向華強的轟烈情史，藉此說明她們都是為愛奮不顧身、轟轟烈烈的性情中人。向太透露，當年她不顧家人的強烈反對，毅然放棄了台灣首富之子的富裕前男友，甘願選擇了當時尚未發跡、甚至一文不名的向華強。向太更在直播中大方分享了兩人熱戀期的瘋狂經歷，透露小倆口曾整整一個星期足不出戶、整天膩在一起。