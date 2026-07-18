《飄零燕》童星蔡麗貞低調復出　爆紅《夏日熱辣辣》酬金全捐出

70年代紅極一時的童星蔡麗貞，當年憑一曲《飄零燕》紅遍全港，亦曾主唱無綫電視劇《春暉》主題曲，並先後推出《萬事如意》、《大鄉里出城》及《青蛙仔學跳水》等經典作品。淡出娛圈多年的她，原來早已化身為「福頭老師」低調復出，更以《夏日熱辣辣》一曲成為網民膜拜的「香港搖滾歌姬」。



《飄零燕》1977年在香港首播，雖然只有短短52集，但已成一代經典。（網上圖片）

蔡麗貞（網上圖片）

蔡麗貞（網上圖片）

蔡麗貞曾演出劇集。（網上圖片）

蔡麗貞紅極一時。（網上圖片）

化身「福頭老師」再掀網絡熱潮

蔡麗貞在2010年以「福頭老師」名義推出極具魔性的洗腦歌《夏日熱辣辣》，在網絡上意外爆紅。當回憶起昔日的童星歲月，她直言那時候的自己對名氣完全沒有概念，只記得曾有許多小粉絲在教堂外等她簽名和寄信，而她亦如筆友般一封封認真回覆。對於多年來未有公開真實身份，她大方解釋自己從未刻意隱瞞，只是缺少一個契機去說明，如今身邊的義工、街坊及學校同事其實都心知肚明。對她而言，相比起任何稱號，她更享受去老人院探訪時，被長者們親切地叫一聲「開心果」。

蔡麗貞創作的搖滾版《夏日熱辣辣》在網上爆紅，她也被封為「搖滾歌姬」。（網上圖片）

2010年蔡麗貞低調地化身「福頭老師」復出。（YouTube@LOVE家添愛）

經常做義工。（IG@futou_laoshi）

走過鬼門關看透名利做普通人

如今樂觀積極的背後，原來蔡麗貞曾在30年前因嚴重的藥物敏感，經歷過一場生死大病。當時她持續高燒、全身脫皮且口腔潰爛，甚至一度停止呼吸，在瀕死邊緣，她看著為自己焦急奔波的母親，心中充滿不捨。幸好最終奇蹟生還，這次「死而復生」讓她看透名利，決定用上天賜予的歌聲服務社會，不僅為盲人錄製導讀，更四處擔任義工歌手。她坦言，出歌和演出的目的純粹是想散播快樂，每次收到《夏日熱辣辣》的酬勞亦會全數捐出，比起幕前的光環，她更享受當一個普通人，過著踏實平凡的日子。

蔡麗貞曾在30年前因嚴重的藥物敏感，經歷過一場生死大病。（IG@futou_laoshi）

（IG@futou_laoshi）

（IG@futou_laoshi）

（IG@futou_laoshi）