中年好聲音4｜陶枳樽黃藝輝豪華過大禮　巨型金頸鍊龍鳳鈪迫爆屋

憑《中年好聲音4》結緣的陶枳樽與黃藝輝，今年3月宣布求婚成功，事隔半年再傳來喜訊。二人早前曾表示婚禮考慮從簡，但最終仍決定依足傳統，進行隆重的過大禮儀式。陶枳樽近日在社交平台分享多張照片，並感性寫道：「原來囍事主角是自己的感覺是這樣的）家有囍事2026之過大禮，禮成！」她又透露從「Say Yes」至今眨眼超過半年，婚禮事宜每天被親友催促卻無從入手，本來打算一切從簡，結果還是敗給了「Once in the life time」這句說話，決定保留傳統婚禮的每一個重要步驟。

今年3月宣布求婚成功。（IG@crztoto）

好幸福！（IG@crztoto）

聘禮堆滿全屋排場墟冚

從照片中所見，未婚夫黃藝輝為這次過大禮準備的聘禮極盡豪華。金器方面，有份量十足的巨型金頸鏈、至少三對巨型龍鳳鈪、一個精緻的「囍」字金擺設及多個玉吊墜，金光閃閃極具氣派。至於鮑參翅肚、龍鳳禮餅等過百樣禮品更是堆積如山，琳瑯滿目鋪滿整張大枱，場面非常壯觀，盡顯黃藝輝對未婚妻的誠意與疼愛。儀式當日，準新娘陶枳樽身穿一襲紅色低胸性感長裙，明艷照人；黃藝輝亦細心穿上恤衫打上領呔，對儀式表示尊重。

聘禮堆滿全屋排場墟冚。（IG@crztoto）

聘禮極盡豪華。（IG@crztoto）

爸爸叮囑惹哭全場

陶枳樽笑言儀式一開始相當搞笑，兩個向來性格外向的人從未試過如此拘謹。她在貼文中分享感動點滴：「我看着熟悉的家被佈置得好壯觀好喜氣，家人朋友的笑容和祝福，還有爸爸那幾句惹哭全場的叮囑，一切都好感動好值得。」她亦特別感謝過大禮團隊將每個細節都安排得完美順利，為他們留下難忘回憶。

現場好歡樂啊！（IG@crztoto）

難忘的回憶。（IG@crztoto）

「舞界栢芝」與「中4劉以達」的愛情故事

現年36歲的陶枳樽曾是前女團HunterZ成員，有「舞界栢芝」之稱，曾出版寫真集亦為選美亞軍，重返舞台參加《中4》前曾參演《尋秦記》電影版，憑清秀美貌及俠女造型成功抓住觀眾眼球。黃藝輝則因參加比賽被稱為「中4劉以達」，雖然最終遭淘汰，卻意外收穫了珍貴愛情。他曾在訂婚時發表愛的宣言：「如果人生只有一次相守的機會，我想和她試試。不為了圓滿，只為了把我所有不太熟練的愛，都交到她手裡。」如今看來，他正用滿滿的行動實踐這份真摯承諾。

勁甜蜜。（IG@crztoto）