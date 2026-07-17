李彩華讚曾比特小鮮肉免入「拒接List」　爆保錡慘處Waiting List

現年42歲的李彩華（Rain）近日現身ViuTV綜藝節目《8點直樂VIURIETY》與曾比特（Mike）、吳啟洋（Phoebus）、葛綽瑤及鍾卓穎等人一同進行節目拍攝。

李彩華五官愈見精緻鼻樑筆挺，好似混血兒。（IG：@rainli1111）

李彩華與小鮮肉大玩「打地鼠」遊戲

在節目中，李彩華不僅與蔡寶欣（Pony）同台合唱《Summer of Love》，隨後更在現場獨唱了其經典代表作《從今不愛你》，掀起全場集體回憶殺。在後面的遊戲環節，更是與新生代小鮮肉藝人們大玩「打地鼠」遊戲，並用巨型膠鎚敲擊男歌手們的頭殼，互動十分熱烈。

李彩華與小鮮肉大玩「打地鼠」遊戲。（IG@rainli1111）

曾比特大讚李彩華似「00後」

問答環節上，後輩女藝員們十分好奇李彩華的逆齡秘訣。李彩華直言關鍵在於運動，像是定期練習普拉提與高溫瑜珈等。她分享道，只有持續運動才能維持身材、美貌以及皮膚。對此，曾比特亦隨即嘴甜誇獎李彩華怎麼看都像個「00後」。

曾比特大讚李彩華似「00後」。（IG@mikeeeee）

李彩華爆保錡仍處於「Waiting List」

談到與曾比特的合作意願時，李彩華直接大讚曾比特不僅唱歌好聽、身材又正，直言他是心目中的合格小鮮肉。李彩華還搞笑透露自己是有名的「不接電話專業戶」，尤其是對追求者。但她笑言曾比特享有特權，絕對不會被放進「唔聽電話List」，兩人更當眾互Follow社交帳號，粉紅泡泡滿滿！李彩華也在節目中提到曾合作過的ERROR成員保錡，雖然對方經常讚美她漂亮、腿長，但她笑言保錡目前在她的追求者名單中，仍處於「Waiting List」的排隊階段。