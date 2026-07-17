李駿傑校園巡演大談追夢經　自爆瞞屋企偷飛廣州參加遴選

第四季《人人和音 School Tour》第四彈，邀來李駿傑（Jeremy）、曾樂彤、Teller（王偉俊）、女團 IdG Bubbles及再次參與School Tour的男團 ZPOT，分別走訪天主教母佑會蕭明中學及何明華會督銀禧中學擔任嘉賓，與同學們分享追夢的經歷之餘，當然不少得獻唱及台下互動的環節，讓師生們齊齊共渡愉快下午。《人人和音 School Tour》由文化藝術生活平台【電笠】舉辦，今年分別邀得23個音樂單位及不同領域的專業人士到訪全港10間中學，以「夢想中的另一個我」為主題，透過音樂與分享，讓同學們在面對學業與人生規劃的壓力下打打氣。

李駿傑校園行。（公關提供）

出道八年拒絕盲目比較

Jeremy笑謂自己已經夢想成真，當然亦有曾經想過放棄的時候：「出咗道8年，我發現所有唔開心或者失敗都好，其實都係養份，因為有呢份唔開心同失敗，你先會知道成功有幾開心。自己都一定有同人比較過，但係後來學識，與其比較不如認清楚自己先，由自己出發，再搵自己嘅形象、自己嘅節奏，無論人哋點都好，我唔會被嗰啲比較影響，所以愛自己好緊要。」

自爆曾經想過放棄夢想。（公關提供）

回想讀書時期，Jeremy坦言自己的成績屬中等，所以讀書時不算太大壓力：「屋企人又唔會要我一定考到咩成績，所以我對成績冇咩壓力，有時仲會Surprise自己竟然可以有咁嘅成績，就算真係有壓力都係同同學瘋狂打機。出道後的壓力反而更難處理，因為每個人都你都有佢哋嘅期望，反而壓力更大，所以我愈來愈只係關注返自己，總之，每次做我最靚、最好嘅表演畀大家已經夠。」初初很多人不認同自己的歌手夢，尤其是家人，Jeremy感恩有好朋友支持：「嗰陣十幾歲，未成年喎，瞞住屋企買車飛，同好朋友偷偷去廣州遴選。因為你唔知係咪真係有呢樣嘢，又或者佢係咪呃人㗎嘛，嗰時都真係癲。」

李駿傑出道八年拒絕盲目比較。（公關提供）

曾樂彤中五拍片無懼質疑

曾樂彤從小已夢想做演員，中學時亦曾修讀表演藝術，中五已開始拍YouTube片的她說：「嗰時都未有YouTuber呢個稱呼，但係我好鍾意睇特技化妝，又鍾意睇喪屍片，咁就自己試吓化嗰啲妝拍低佢。當然嗰陣身邊有人會質疑，但我係『我覺得正』就會做嘅人，呢個心態係印証咗沒有錯，因為人最緊要都係為開心，人生有太唔可控嘅事情發生，未畢業就入咗唱片公司，都唔係我計劃之中，係個天畀我嘅機會。」曾樂彤勸勉同學們不用太擔心何時確立夢想：「大家仲係好年輕，你對夢想有壓力，可能係因為個教育制度話畀你聽，應該要為咩緊張，係要有呢個意識，但係作為過來人，我想話畀你哋聽，真係幾時都可以重新開始！」她指千萬別因為別人的意見，勉強自己做不喜歡的事。

曾樂彤中五拍片無懼質疑。（公關提供）

Teller自言學業成績不算好，自己亦很難集中，於是堅持每日為自己制訂日程：「自己好多嘢諗、唔集中，咁就畀個Schedule自己每日跟，而家都係咁㗎。我最記得因為成績唔好，老師同我講『你Daddy、媽咪好辛苦，唔好浪費咗佢哋嘅努力』，真係每次諗起都想喊，呢句說話對我嚟講好Deep。」

IdG Bubbles鼓勵同學們享受追逐夢想的過程，千萬不要讓自己後悔：「其實有冇夢想都好，喺呢個尋找嘅過程都會學到好多嘢，好似我哋參加遴選咁，都未必一定出到道，但係可以喺當中學習唱歌、跳舞、面對唔同嘅人。可能中途會發現自己，未必真係咁想做呢刻你想做嘅，所以都唔使急住決定終點喺邊。」她們坦言入行後的壓力比讀書時大很多，因為不再只是為自己負責，而是為整個團隊負責，更沒有了「新手保護期」，所以特別鼓勵同學們在讀書時期盡情試錯。

曾樂彤自言學業成績不算好，自己亦很難集中，於是堅持每日為自己制訂日程（公關提供）