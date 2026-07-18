TVB型男學霸愛女英國名校大學畢業　執導短片橫掃3大獎拒做幕前

現年63歲的張兆輝近年轉戰內地發展，參演了不少大熱劇集及電影，憑熟男形象大受歡迎。一向顧家的張兆輝十分愛錫太太郭碧妍及一對仔女張卓鏗（Edison）及張卓姿（Twiggy），更被視為圈中好男人典範！繼大仔去年於英國倫敦國王學院（KCL）碩士畢業後，留英修讀大學的細女張卓姿近日亦迎來大學畢業的大日子！張卓姿在社交平台曬出畢業照，相中所見，張卓姿身穿畢業袍、頭戴四方帽，與一班同學仔合照留念！

張兆輝與太太郭碧妍育有一對仔女張卓鏗（Edison）及張卓姿（Twiggy）。（微博@張兆輝）

Twiggy眼大大。（微博@張兆輝）

兩父女感情好好。（微博@張兆輝）

大仔去年於英國倫敦國王學院（KCL）碩士畢業。（IG截圖）

留英修讀大學的細女張卓姿近日亦迎來大學畢業的大日子！（IG截圖）

大學畢業！（IG截圖）

大學畢業！（IG截圖）

大學生涯正式圓滿畫上句號！（IG截圖）

大學生涯正式圓滿畫上句號！（IG截圖）

大學生涯正式圓滿畫上句號！（IG截圖）

張兆輝見證女兒大學畢業！（影片截圖）

樣貌甜美。（影片截圖）

樣貌甜美。（影片截圖）

氣質出眾。（影片截圖）

氣質出眾。（影片截圖）

張兆輝見證女兒張卓姿大學畢業 樣貌標緻倫敦藝術大學讀電影電視

而張兆輝亦有專程飛到當地見證女兒大學畢業，他上載了一段短片，並寫道：「🌸看着你出生🩷陪著你幼稚園畢業禮🩷陪著你小學畢業禮🩷陪著你中學畢業🩷今天陪著你大學畢業🩷💐Congratulations, 🎓👩‍🎓love you my darling.💐」張卓姿眼大大、鼻高高，樣貌十分標緻，笑容甜美，獲網民大讚似足李嘉欣及鍾嘉欣混合體！其實張卓姿不但外形出眾，成績亦相當好，她曾在英國GCSE考獲5A2B成績，之後入讀倫敦藝術大學（University of the Arts London）倫敦傳媒學院（London College of Communication），修讀電影與電視學士課程。

張兆輝好錫囡囡。（IG圖片）

樣貌十分標緻。（IG圖片）

21歲生日！（IG截圖）

21歲生日！（IG截圖）

樣貌十分標緻。（IG圖片）

樣貌十分標緻。（IG圖片）

愈大愈靚女。（IG圖片）

愈大愈靚女。（IG圖片）

張卓姿執導短片橫掃三大獎 拒做幕前往幕後發展

張卓姿在學期間已經展露出過人才華，她與幾位同學合作拍攝的短片《Institute of Proper Ladies》獲得「最佳剪輯獎」、「最佳音響設計獎」、「最佳女配角」三個獎項，成為大贏家，身為導演的她更同幕後團隊舉起獎座開心合照！今年4月張卓姿回港時，曾在Art Basel（巴塞爾藝術展）擔任實習導賞員，張兆輝都有特別去「探班」為愛女打氣。張兆輝曾透露女兒想入行，但是做幕後：「佢鍾意寫劇本同埋做導演，同埋佢鍾意影相，呢啲都有關係嘅，所以佢咪向呢一方面去發展，媽咪話你不如幕前啦，佢唔鍾意，佢唔鍾意幕前，但係我覺得以我嚟計，我覺得幕前以女仔嚟講會舒服啲，但係我會尊重佢自己意見囉，因為我都覺得佢喺幕前佢都有potential嘅，樣樣嘢都好快脆好執生嘅。」

樣貌標緻。（IG圖片）

大騷小蠻腰！（IG圖片）

亭亭玉立！（IG圖片）

笑容甜美。（微博圖片）

英國留學。（IG圖片）

愈大愈靚女！（IG圖片）

執導短片“Institute of Proper Ladies”。（IG圖片）

獲得「最佳剪輯獎」、「最佳音響設計獎」、「最佳女配角」三個獎項。（IG圖片）

開心合照。（IG圖片）

今年4月張卓姿回港時，曾在Art Basel（巴塞爾藝術展）擔任實習導賞員，張兆輝都有特別去「探班」為愛女打氣。（小紅書影片截圖）

張卓姿曾擔任首映禮司儀。（陳順禎攝）