林志美曬殿堂級老友聚會！鄺美雲鍾鎮濤罕同框　位位背景顯赫

現年62歲的資深歌手林志美（Samantha），日前在社交平台分享了一張分量十足的「殿堂級」飯局合照，席上驚見多位樂壇大前輩及名人，勾起網民無限回憶。



林志美曬殿堂級老友聚會！（小紅書照片）

林志美留言寫道：「老友見面🥰，大家好耐冇見，位位都是大忙人，難得一聚，開心的聚餐。」她透露這次飯局是由資深填詞人向雪懷（Jolland）請客，不過當日就美中不足缺了一位核心人物，林志美爆料指：「這次缺了鄭國江老師，因為他正忙於預備8/8-29/8在大館舉行的最新個人書法展。🤗🤗 🤗」

鄭國江缺席。（葉志明攝）

樂壇大牌罕有同框 位位背景顯赫

從林志美上載的合照可見，出席飯局的卡司極為強大，除了林志美與請客的向雪懷之外，還包括近年熱心慈善與政商界實務的，保養得宜，貴氣依然的鄺美雲；鍾鎮濤（B哥哥）近年主力在內地及香港兩地發展，當日穿上簡單白恤衫戴上眼鏡，星味不減，狀態大勇。鄺美雲與鍾鎮濤在香港娛樂圈份屬多年好友，兩人曾合唱過由向雪懷填詞的歌曲《永遠愛下去》等。

藝人鍾鎮濤、鄺美雲私下老友。（歐嘉樂攝）

還有香港人熟悉的「鬼佬」聶安達（Anders Nelsson）、香港樂壇幕後的殿堂級推手及填詞、音樂製作人盧永強、馮添枝。這群老友位位都是大忙人，難得抽空相聚，網民紛紛留言大讚這個組合是「香港樂壇輝煌時期的縮影」，期待他們未來能有更多合作。