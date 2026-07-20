TVB「隱形富家女」與富二代男友拍拖久　揸飛機騷不拍戲富貴生活

TVB女神鄺潔楹（Judy）向來是圈中的「隱形富家女」，演藝事業與副業生意均搞得有聲有色，她的感情生活亦非常精彩，她與有米男友Ricky Yung戀情早於2020年曝光，當時兩人已被指發展至半同居關係，據知，Ricky是名副其實的富二代，頗具生意頭腦，在尖沙咀經營酒吧及餐廳生意，身兼多間食肆的老闆，在餐飲業界頗有名氣。

Ricky家底豐厚，居住在太子道西價值千萬的豪宅。他個人更是名車愛好者，名下擁有多部名貴跑車，當中最為人津津樂道的是一部價值約400萬港元的McLaren辣跑。雖然不少TVB演員陷「劇荒」，但鄺潔楹生活依然豐富多彩，近日她分享揸飛機片段，更發文：「TVB女演員不拍戲 竟然跑去開飛機了？！」

鄺潔楹大露背。（葉志明攝）

鄺潔楹大露背。（葉志明攝）

鄺潔楹於社交平台上載了一輯全新寫真。(ig@judy.kwong)

鄺潔楹一直以甜美嬌小的外形與活潑開朗的性格深受粉絲喜愛。(ig@judy.kwong)

鄺潔楹豪揸飛機

鄺潔楹日前在內地社交平台上載一段揸飛機的片段。鄺潔楹戴上太陽眼鏡及耳機，穿上熒光綠色制服，手握雙腿之間的控制杆及顯示器，一面型爆地在飛機上自拍。鄺潔楹曬出飛機外的景色，以及飛機落地一刻，Chill到爆。有人又拍下鄺潔楹開心走向飛機的片段，鄺潔楹發文：「TVB女演員不拍戲 竟然跑去開飛機了？！ 其實只是一次飛行體驗」。雖然減產，但鄺潔楹依然經濟無虞，生活舒適，有網民大讚鄺潔楹「好型啊」。

鄺潔楹揸飛機。（抖音）

爽。（抖音）

飛機外的景色。（抖音）

勁！（抖音）

靚！（抖音）